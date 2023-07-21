Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер

Том Купер дописав третю і останню частину свого аналізу, як моніторити війну, в якому він пояснив деякі деталі про поточні операції в Україні на основі кількох дуже конкретних прикладів – 3-ї штурмової бригади із хорошим PR та 28-ої механізованої бригади з м'яко кажучи жахливим PR. А висновок наступний: єдине, що можна сказати напевно – війни не є ані лінійними, ані статичними. Це завжди місиво постійного терору і хаосу.

"Близько тижня тому" почали з'являтися відео, на яких видно, як російські війська тікають зі своїх позицій і як Т-90М був пошкоджений, а потім знищений (фото нижче). Потім, через кілька днів, з'явилося ще одне відео, на якому було підбито ще один Т-90М... Оскільки більшість із них були географічно прив'язані до "південної Кліщіївки", багато людей поспішили зробити висновок, що все це справа рук української 3-ї штурмової або іншої бригади, яка наступає у цьому районі з півночі.

Читайте попередні частини за посиланням: Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ

Без сумніву, є "вагомі підстави" для певних висновків. Зрештою, 3-тя штурмова бригада відома в соціальних мережах: це великий підрозділ (набагато більший, ніж загальновідомо; дійсно, набагато більший, ніж позначення "бригада" може означати для когось), чудово керований і підготовлений. Сьогодні до складу 3-ї бригади входять одні з найкращих "регулярних" бійців ЗСУ, професіонали-штурмовики, деякі з них оснащені камерами GoPro. Цей підрозділ також має дуже ефективний PR-відділ, який регулярно публікує фото та відео своїх дій. Поєднання всіх цих факторів означає, що цей підрозділ працює як "добре змащений механізм": командири знають, що вони роблять, не виходять за рамки досяжних цілей і планів; їхні бійці добре навчені, довіряють своїм командирам, виконують їхні накази, знають, що вони роблять, а отже, їхні дії можна використовувати як "хрестоматійні приклади" того, як діяти в тих чи інших обставинах. Не дивно, що кожні 2-3 дні ми можемо спостерігати за операціями 3-ї штурмової в районі Кліщіївки "наживо".

Суть тактики 3-ї бригади пояснити трохи складніше. Замість максималістського "наступу", як, гадаю, майже всі очікують, тобто замість "завоювання місцевості", ця бригада "рейдує" і "мочить" росіян.

Це означає, що вона проводить майже постійні дрібномасштабні наступальні піхотні операції на російські позиції; вбиває або бере в полон російських військових; захоплює їхню зброю та боєприпаси; знищує їхні позиції..., а потім відходить, щоб росіяни могли поповнити свої втрати новими мобілізованими, і знову повторює ту саму процедуру, і знову, і знову, і знову, і знову.., доки росіяни не здадуться і не припинять перекидати війська в район, що становить інтерес для цієї бригади.

Як наслідок, її "просування" відбувається "вкрай повільно". "Але": втрати росіян величезні, тоді як 3-тя бригада майже не страждає. Це відео – один з останніх прикладів: 12-годинний рейд, 40 вбитих росіян, жодних власних втрат.

Не варто помилятися: цього надзвичайно важко досягти. Не тільки кожен із залучених командирів, але й кожен із залучених військовослужбовців повинен бути повністю зосередженим на всьому, що він відчуває, протягом 12 годин, і кожного разу робити саме те, що потрібно.

...а місцеве російське командування (двічі перекинута 72-га мотострілецька бригада, "доукомплектована" засудженими зі "Штурму-З") не знаходить для цього жодного рішення. Власне, ситуація настільки безнадійна, що зсрф припинили підтримувати її артилерією: вони просто перекидають на лінію фронту чергові поповнення. Звісно, вони компенсують втрати і нібито "утримують" позиції, але насправді українці "заїжджають", знищують їх, а потім відходять…

Навпаки, відносно мало хто звернув увагу на відео, подібні до цього, опубліковані 28-ю механізованою бригадою. Це підрозділ, укомплектований переважно мобілізованими резервістами, здебільшого малозабезпеченими людьми, серед яких дуже мало тих, хто володіє англійською мовою. Підрозділ, який постраждав під час боїв у Херсоні у вересні-жовтні минулого року, повільно відновлювався: його "доукомплектували" "зовсім зеленими" новобранцями, а його командування мало час на реорганізацію та перепідготовку особового складу. Мабуть, як і 3-тя штурмова, 28-ма не має на озброєнні жодних "яскравих" західних танків чи бойових машин піхоти, а "все ще" їздить на старих Т-72 та БМП-2... І, поклавши руку на серце, роботу його PR-відділу не можна не назвати "жалюгідною". Підсумок: на цю бригаду мало хто з "військових спостерігачів" звертає увагу – так само, як мало хто звертає увагу на масу інших українських підрозділів.

Тепер, у світлі того, що такі "відомі" підрозділи, як 3-тя і 5-а штурмові, 24-ий батальйон "Айдар" і 210-й батальйон спецпризначення "Берлінго" робили (і продовжують робити) з росіянами в Кліщіївці, всього у декількох кілометрах на південь, "дії" 28-ї – "відомої" як така, що дислокується в районі Курдюмівки, дещо "провалилися". І в чому тут сенс?

Справа в тому, що "десь минулого тижня" 28-ма спочатку здійснила відволікаючу атаку на росіян у Курдюмівці, щоб відвернути їхню увагу від своєї справжньої мети, а потім перетнула канал Сіверський Донець-Донбас, зайнявши більшу частину двох лісосмуг, що тягнуться (приблизно) у напрямку із заходу на схід у бік села відомого під назвою Андріївка. Навряд чи це місце комусь нагадає про себе, але воно знаходиться на останній асфальтованій дорозі до Кліщіївки – шляху постачання підрозділів зсрф, що воюють у цьому населеному пункті.

Можливо, наступ 28-ї був зупинений мінними полями та російською артилерією під Андріївкою, і маса картографів не звернула на це уваги. Відповідно, навряд чи хтось із них "провів лінію", що вказує на український плацдарм на західному березі каналу на північ від цього села. Ще менша кількість із них здогадується, який глибокий цей плацдарм: "звідти немає відеозаписів". Як наслідок, на більшості карт зображено щось подібне:

Це легко намалювати. Зліва – підконтрольна Україні територія, синім – лінія фронту ЗСУ, червоним – російська сторона...

Певною мірою, це, без сумніву, добре. Зрештою, ми не можемо, і не повинні очікувати, що всі картографи точно знають, як і де дислокується той чи інший підрозділ, яке у нього озброєння і позиції. "Тиша" важлива – хоча б тому, що значна частина російського процесу збору розвідданих з поля бою залежить від того, що повідомляється в соціальних мережах.

Однак не варто випускати з поля зору той факт, що в реальності таких "суцільних фронтів" не існує. Тим більше не існує "суцільних фронтів", які "простягаються на кілометри", і на яких постійно перебуває одна і та ж кількість військ. Тим більше не можна назвати лінію фронту в районах активних бойових дій такою "фіксованою" у часі і просторі, як це показують карти, опубліковані в соціальних мережах. Насправді жодна зі сторін не має "100% повного контролю": ні над власною лінією фронту, ні над територією за нею. Більша частина цього "контролю" здійснюється вздовж доріг і "окремих лісосмуг", і ситуація перебуває у стані "постійної мінливості":

регулярні українські війська здійснюють свої рейди;

регулярні російські підрозділи контратакують;

обидві сторони проводять рейди по тилах противника зі своїми спецпідрозділами (спецназ);

бронетехніка виводиться на позицію, веде вогневі дії, потім відводиться;

інша бронетехніка розгортається для підтримки рейду або контратаки, а потім відводиться;

українці використовують частину своєї бронетехніки для підвезення припасів та евакуації поранених (особливо М113 та старі БМП-1 використовуються для CASEVAC);

на позиції виводиться артилерія, яка веде власні вогневі дії, знищуючи ту чи іншу позицію або одиницю важкої техніки... або знищується…

Позиції захоплюються, залишаються або втрачаються. З обох сторін. Постійно. Отже, власне, і лінія фронту весь час змінюється.

Так само і у випадку з цією атакою 28-ї мехбригади. Через кілька годин після того, як бригада вийшла на нові позиції на захід від Андріївки, а саме: поки її бійці все ще були зайняті "зачисткою" захоплених російських позицій – зсрф контратакували майже всім, що мали під рукою. В тому числі і частинами 83-ї бригади ВДВ за підтримки Т-90 80-го танкового полку. Так, звичайно, ці два підрозділи були переформовані з мобіків, як і багато інших, але це не БАРС, і не огрядні хлопці у віці сорока років (або старше), а молоді, краще підготовлені, відносно непогані війська.

Тим не менш, всі їхні контратаки були відбиті з великими втратами. Але оскільки у 28-ї бракує грошей на БПЛА, то ось, будь ласка: є лише два відео, на яких продемонстровано втрати двох російських Т-90, плюс на одному з них показано "атаку мехпіхоти в іншій лісосмузі" – і "там нічого не сталося"...

Що (трохи відволікаючись), на мою думку, було (і залишається) "так само добре" для українського командування в цьому секторі, тому що завдяки просуванню – яким би "обмеженим" воно не було – 28-а бригада встановила так званий "вогневий контроль" над дорогою від Андріївки до Кліщіївки. Це означає, що будь-яке підкріплення і постачання, яке росіяни хочуть перекинути з південного напрямку, проходить через територію, накриту великокаліберними кулеметами і мінометами цієї української бригади. російські війська, що скупчилися в Кліщіївці, зараз сидять у своїх окопах і підвалах зруйнованих будинків, обстрілювані (ракетами у тому числі), без боєприпасів, їжі і навіть води – при температурі понад 35 градусів за Цельсієм. А оскільки артилерія ЗСУ на цій ділянці переважає артилерію зсрф, це також означає, що російські війська в Кліщіївці також отримують відносно невелику артилерійську підтримку: як тільки зсрф виводить на позицію черговий танк чи артилерійську установку, вони стають мішенню для ЗСУ... Очевидно, що українці "не дуже хочуть" повідомляти про це комусь, а росіяни – тим більше.

...і, поклавши руку на серце: я не вважаю своєю справою повідомляти про це росіянам...

Отже, фактична карта того, що відбувалося на цій ділянці фронту протягом останнього тижня, насправді має виглядати приблизно так:

28-ма бригада просунулася вздовж двох лісосмуг у напрямку Андріївки. Її успіх у цьому секторі "відкрив" фланг для інших підрозділів ЗСУ, які змогли здійснити рейди у фланг російських позицій у Кліщіївці. У всіх випадках росіяни реагували "контратаками": одні починалися негайно, інші – через кілька годин; одні мали на меті зупинити український наступ, інші – відтіснити його і повернути втрачені позиції, а треті не мали жодної іншої мети, окрім як "доукомплектувати" побиті підрозділи ВДВ і зсрф.

Як наслідок, на деяких ділянках фактично не існує "твердої лінії фронту": одні позиції були зайняті, інші втрачені, деякі повністю зруйновані (артилерією чи іншими засобами). Між підрозділами з обох сторін існують "великі розриви": якісь із них відомі противнику і оперативно використовуються для чергового рейду або контратаки.., але занадто багато не відомо...

Справа в тому, що, за рідкісними винятками, насправді не існує постійної лінії фронту. І підрозділи, які перебували на тій чи іншій позиції в певний момент часу, наразі перебувають щонайменше за 100, а частіше за 1000-2000 метрів від неї – якщо не відведені (принаймні, у випадку з українцями), і мають час на відпочинок і відновлення сил.

Зараз я міг би продовжити малювати подібну карту, наприклад, Роботиного чи Старомайорського. Мало того, що мені бракує на це часу, я думаю, що це безглуздо, тому що:

а) я не дуже добре вмію малювати "чіткі, зрозумілі" карти,

б) тому що будь-яка така карта була б набагато складнішою, ніж дві "прості" карти, наведені вище, і

в) навіть якби я це зробив, така карта була б уже застарілою, а отже, дезінформувала б, бо ситуація тим часом зовсім інша.

Достатньо, щоб "пояснити" кілька фрагментів, просто як приклади. ЗСУ здійснили серію рейдів у "фланг" "головної" російської позиції на північ від Роботиного, а потім скористалися можливістю провести рейд далі на південь. На відміну від району Кліщіївки, район Роботиного сильно замінований: поки українці були зайняті розширенням своїх захисних рубежів через мінні поля на північний схід і схід від Роботиного та перекиданням важкої техніки (танків, БМП тощо), росіяни контратакували їхній західний фланг і, серед іншого, захопили один "Бредлі". Більше того, росіяни провели ще сильнішу контратаку на п'ять кілометрів далі на схід (пам'ятайте про концентрацію російських сил в районі Вербового, про яку я згадував тиждень тому) – і зробили це через два власних мінних поля. Причина: вони намагалися зруйнувати весь український наступ на північ і схід від Роботиного. Зіпсувати всі результати шести тижнів, часто нелегкого українського просування.

Результат? Відповідні "фото і відео" потім спантеличують людей: "що там роблять росіяни?" і оскільки українці тим часом не тільки зупинили, але й відкинули російську контратаку – призводять до ще більш "неправильних карт війни"...

Висновок: легко, але неправильно, думати про те, що зараз відбувається в цій війні, як про "окопну війну". Це щонайменше величезне спрощення. Разом із рельєфом місцевості, будь-якими укріпленнями та іншими видами перешкод, це "лише основа поля бою". Що має значення, так це пересування військ і техніки. А вони пересуваються так, як командири вважають за потрібне в даний момент часу, виходячи зі своєї обізнаності в ситуації (або її відсутності). Адже на цій війні так склалося, що підрозділи, які занадто довго не рухаються, неодмінно зазнають великих втрат. Таким чином, майже всі підрозділи пересуваються кожні кілька годин, щонайменше раз на добу.

Більше того, менше 5% реальних подій коли-небудь фіксується на фото або відео, і дуже мало людей, які можуть їх серйозно інтерпретувати. Тому будь-яке наполягання на тому, що "відео є, або цього не було", і робити висновки лише на основі таких "доказів" – вводить в оману, оскільки ситуація постійно змінюється.

Єдине, що можна сказати напевно – війни не є ані лінійними, ані статичними, це завжди місиво постійного терору і хаосу.

Джерело

У продовження теми – свіжий коментар Тома Купера у Facebook: Кліщіївка (або те, що від неї залишилося) знаходиться під контролем України.

Як було описано, росіяни були відрізані від постачання, і зазнали таких вбивчих втрат на цій ділянці, що навіть їхнє командування вирішило припинити вводити війська в село. Це стало безглуздим.

...досить трагічно, але це ще одне "підтвердження": цю війну можна виграти лише шляхом тотального знищення зсрф. І шлях до цього знищення лежить виключно через знищення різних його підрозділів, а потім і всіх підкріплень, що надсилаються для "утримання лінії фронту". Що доки Україна не отримає всі артилерійські снаряди, яких вона насправді потребує (а не лише близько чверті від необхідного), може бути зроблено лише поштучно, по частинах...

Українці це розуміють і діють відповідно.

У мене таке враження, що "колективний Захід" (особливо НАТО) досі не має жодного уявлення про це... і, відповідно, "агов, але ж цей контрнаступ провальний, просування немає вже кілька тижнів" тощо. Якраз навпаки. Я отримую все більше запитань про російський контрнаступ в районі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, хоча ще тиждень тому було зрозуміло, що це:

а) колосальний і дороговартісний провал, і

б) спроба відволікти українців від власних наступальних операцій...