Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян стисло викладає головні уроки застосування безпілотників і дронів у російсько-українській війни та радить Австралії активно вивчати український досвід. Він виокремив п'ять наслідків використання БПЛА на полі бою в Україні.

Нещодавній тендер Міністерства оборони Австралії на безпілотники, розроблені та виготовлені в Австралії, має на меті використати трансформаційний характер БПЛА у війні. Він також підкреслює, що Австралія може багато чого навчитися про безпілотники на прикладі війни в Україні, – пише Мік Раян у статті на австралійському інтернет-ресурсі ABC News.

Коротка війна між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році стала передвісником того, що мало статися в Україні. У 44-денному конфлікті азербайджанські військові застосовували масовані удари з БПЛА, щоб завдати великих втрат вірменським силам, зокрема системам протиповітряної оборони, танкам, артилерії та військовослужбовцям.

У 2023 році Україна і росія використовують безпілотники у широкому спектрі місій в Україні, росії та Чорному морі. росіяни використовували дрони у перші дні свого вторгнення в лютому 2022 року, щоб знайти і знищити українські радари ППО.

І хоча обидві сторони вступили у війну з БПЛА, за останні 18 місяців відбувся справжній "кембрійський вибух" у місіях і типах безпілотників.

Подібно до того, як кембрійський період був найінтенсивнішим періодом еволюції в історії, так і війна в Україні спричинила швидку еволюцію цих машин.

П'ять наслідків застосування безпілотників. Треба пришвидшувати закупівлі БПЛА

Існує п'ять ключових спостережень, які можна зробити про безпілотники з досвіду цієї війни. Вони є корисною відправною точкою для інших військових установ, в тому числі для Збройних сил Австралії, для вивчення досвіду війни в Україні і розвитку тактики, організації, доктрини, навчання і закупівельних процесів.

Пересування на полі бою легше виявити. Перше спостереження полягає в тому, що БПЛА у повітрі, і все частіше на морі й на суші, зробили простір бою більш прозорим.

Безпілотники використовуються з такою щільністю, що на кожен кілометр лінії фронту по всій Україні часто припадають десятки безпілотників.

Переміщення на полі бою тепер із більшою ймовірністю можна виявити завдяки повсюдному спостереженню за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Коли дані, надані цими безпілотниками, "об'єднуються" з іншими військовими та цивільними сенсорними технологіями, це призводить до надзвичайного збільшення видимості подій на полі бою та за його межами. Проте більша прозорість не завжди означає більшу мудрість щодо того, що відбувається.

Військові рішення можна приймати швидше. Друге спостереження полягає в тому, що інформація, яку надають дрони і якою вони обмінюються в нових цифрових мережах бойового управління, значно збільшує швидкість прийняття рішень і дій. Це означає, що час між виявленням цілі і моментом, коли її можна уразити за допомогою різних видів зброї, скорочується.

Цей час "від виявлення до знищення" в Україні зараз становить близько 1-2 хвилин, і це має багато наслідків для мобільності бойових і допоміжних систем на сучасному полі бою. Для таких країн, як Австралія це також має стимулювати вдосконалення засобів обману, маскування, оперативної безпеки та захисту комунікаційних і цифрових мереж від виявлення.

Точність ударів покращилась. Третє спостереження полягає в тому, що дрони підвищили точність ударів на полі бою, а також по стратегічних цілях. На полі бою безпілотники з боєголовками з видом від першої особи (FPV) дозволяють дуже точно уражати техніку, людей і штаби, причому за ціною на порядок нижчою, ніж старі високоточні боєприпаси.

Підвищення точності також забезпечується підгрупою безпілотників, які називаються "баражувальними боєприпасами". Це особливий тип БПЛА, оснащених боєголовкою, які можуть "блукати" в певній місцевості, перш ніж знайти ціль і зануритися в неї. Вони точні, смертоносні й використовуються у великій кількості як Україною, так і росією. Але покращення точності слугує цілям, що виходять за межі поля бою. Україна використовувала безліч різноманітних безпілотників для атак на цілі в рф.

Атаки на москву були сплановані у такий спосіб, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення і привернути максимальну увагу ЗМІ, створюючи політичний ефект всередині росії.

Безпілотники демократизують бойові дії. Четверте спостереження полягає в тому, що дрони демократизують ведення бойових дій і закупівлю обладнання. Хоча багатьма БПЛА керують військові, деякі з них експлуатуються іншими державними установами або навіть цивільними організаціями. Ті, що використовуються військовими, більше не потребують присутності операторів на лінії фронту для участі в бойових діях.

Ще одним аспектом цієї демократизації бойових дій є те, що багато дронів, які використовуються у цій війні, закуповуються за допомогою краудфандингу серед цивільного населення. Існує безліч українських і російських програм, але, мабуть, найвідомішою є "Армія безпілотників". Ця програма, спільно спонсорована українськими військовими та Міністерством зв'язку та інформатизації України, збирає гроші по всьому світу, має актора Марка Гемілла в якості речника (саме такі дрони шукає Україна) і надала сотні БПЛА українським підрозділам.

Україна виробляє безпілотник UJ-22. Зазвичай він не використовується для ударних місій, але здійснює спостереження. (Фото – Wikimedia: Void Wanderer)

Але дрони не є невразливими. Останнє і важливе спостереження полягає в тому, що хоча безпілотники трансформують війну, вони не є непереможною срібною кулею. Самі по собі вони не виграють і не можуть вигравати війни чи битви.

І Україна, і росія здійснюють широкий спектр заходів для протидії операціям ворожих безпілотників. Українці адаптували операції з використанням БПЛА, щоб забезпечити більш стійкі втрати і підвищити живучість операторів дронів. Зокрема, російські засоби радіоелектронної боротьби залишаються смертельним ворогом для багатьох безпілотників, і Україна може втрачати до 10 000 щомісяця. Це спонукало її до більш швидких підходів до закупівель. Так само слід вчинити і в Австралії.

У своїй книзі "Підключені для війни" Пітер Сінгер зазначає, що "революція в робототехніці змушує нас переглянути те, що є можливим, ймовірним і належним у війні й політиці". З необхідністю Україна і росія швидко засвоїли багато важких уроків щодо застосування і впливу безпілотників. Австралійські Збройні сили лише розпочали цей шлях.

Джерело: ABC News