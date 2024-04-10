Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер

Том Купер не стримався і вирішив написати у властивій йому саркастичній манері все, що він думає про "зомбі-ідіотів" політиків на Заході. Він протиставляє допомогу Ізраїлю та Україні, і це насправді не може не дивувати попри специфічне ставлення експерта до ізраїльської війни. Більше того, Купер звертає увагу, що оборонні заводи на Заході досі працюють впівсили.

Думаю, настав час адаптуватися до сучасних реалій. Дехто з вас, мабуть, знає, як це буває: людина трохи дорослішає, і чим старшою вона стає, тим більше проблем з адаптацією до останніх тенденцій, моди, музики, стилю життя тощо, які вона відчуває. Зараз мій найбільший секрет полягає в тому, що, насправді, я з кожним днем молодшаю. Однак, здається, це настільки незвично, що ніхто цього не зрозуміє. Більше того, пояснювати це було б відволіканням від теми, тож дозвольте мені поки що проігнорувати цей факт...

Справа в тому, що я розробив нове визначення сучасної західної політики. Можливо, я запізнився на кілька років, але, здається, останнім часом зомбування особливо популярне.

Тому я вирішив розробити визначення під назвою "зомбі-ідіотизм".

Що таке зомбі-ідіотизм?

Ну, ви знаєте, як показують зомбі у всіх фільмах? Пересуваються без певного порядку, белькочуть незрозумілі речі і розлітаються на шматки?

Саме це я зараз асоціюю з поведінкою наших "західних" політиків щодо (не тільки) їхньої зовнішньої політики.

Ось хороший приклад. "Зомбі-ідіотизм" збільшує військову допомогу Ізраїлю в 10-30 разів за пів року (залежно від країни, про яку йдеться: США за цей період здійснили понад 100 поставок зброї без будь-яких публічних дебатів; Німеччина теж робить все можливе, за нею Індія, Південна Корея тощо) – і все це для того, щоб уможливити і всіляко підтримувати геноцид палестинців. Але водночас:

1) скарги на удари українських БПЛА по російських нафтопереробних заводах, оскільки це "може зашкодити ринкам", а також…

2) не надання Україні взагалі нічого (навіть гостро необхідних артилерійських боєприпасів);

3) у той час як власні збройові заводи простоюють, тобто працюють лише на малу частину своєї потенційної потужності.

Візьмемо для прикладу Raytheon?

Це корпорація, яка виробляє ЗРК MIM-104 Patriot.

За словами президента Raytheon Land & Air Defense Systems Томаса Лаліберті, завод може виробляти повну "батарею" MIM-104 на місяць. Це означає: дванадцять на рік (цифрами: 12).

Однак наразі протягом цього року планується виготовити лише п'ять (цифрами: 5) для Швейцарії, плюс дві, можливо, три (цифрами: 2-3) заміни для батарей, відправлених Україні торік.

Крім того, армія США має близько 600 пускових установок (саме пускових установок, а не "батарей", як дехто каже) для MIM-104, які зберігаються як "надлишкові" і не підлягають знищенню.

...що насправді означає: Raytheon потрібно виробляти лише нові радари, станції управління боєм і ракети, а Україна може отримати багато додаткових батарей MIM-104 Patriot (тим більше, що ПСУ розгортають їх не як "повні батареї", а розбивають на окремі вогневі одиниці, які зазвичай складаються з одного радара, одного КСП і одного або двох пускових установок)...

...і все це за умови, що комусь у Вашингтоні коли-небудь спаде на думку видати відповідний наказ.

...що було б вкрай необхідним, як драматично показали, наприклад, останні російські атаки на Харків і Дніпро. Не кажучи вже про те, що, за словами Зеленського, у ПСУ залишилося ЗРК ще приблизно на місяць.

З тих же причин виробництво нових ракет "нарощується неспішними темпами". Див: Raytheon наразі виробляє 240 PAC-2 GEM-T на рік, і планує збільшити цей показник до 420 на рік – до 2027 року (ця модель виробляється лише для експортних замовників). PAC-3 MSE виробляються зі швидкістю 500 пострілів на рік: до 2027 року цей показник досягне 650... ваша ставка: до 2027 року...

Навіщо робити більше?

Зовсім немає ніякої нагальності...

Яке ж було здивування, коли Державний департамент (Міністерство закордонних справ США) – орган, звідки чиновники масово звільняються в обурення через підтримку Байденом сіоністського геноциду палестинців (ось лише один приклад) – розмістив замовлення на екстрену поставку деталей для ЗРК MIM-23 HAWK.

Читайте: Держдеп почав діяти самостійно, в обхід корумпованої, некомпетентної та бездіяльної адміністрації, Конгресу тощо...

(Чому корумповані? Тому що Байден є найбільшим одержувачем спонсорської допомоги від різних "PACs", сіоністських спонсорських організацій, які купують вплив у політиці США (найпотужніша з них – AIPAC). Хоча, якщо ви думаєте, що "PACs" платять Байдену багато – помиляєтесь! З 1990 року вони спонсорували його на суму близько 4,3 мільйона доларів. Отже, тепер ви теж знаєте ціну геноциду....).

...тим часом українській ППО настільки не вистачає ракет, що в районі Бахмута останніми днями Су-25 ВКС вільно наносили _прямі авіаудари_ (а не звичайні "кидай і молися") на висоті 100 метрів, як це видно з наступного відео...

...але, будь ласка, скажіть мені, що я помиляюся, що я "антисеміт", що я "ненавиджу Ізраїль" і немає нічого подібного до "зомбі-ідіотизму" при владі. Дійсно: винні у цьому виборці...

Зрештою, ігнорування реальності та сповідування безглуздої наукової фантастики – ще одне з популярних явищ сучасності...

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