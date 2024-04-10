Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер

Думаю, настав час адаптуватися до сучасних реалій. Дехто з вас, мабуть, знає, як це буває: людина трохи дорослішає, і чим старшою вона стає, тим більше проблем з адаптацією до останніх тенденцій, моди, музики, стилю життя тощо, які вона відчуває. Зараз мій найбільший секрет полягає в тому, що, насправді, я з кожним днем молодшаю. Однак, здається, це настільки незвично, що ніхто цього не зрозуміє. Більше того, пояснювати це було б відволіканням від теми, тож дозвольте мені поки що проігнорувати цей факт...
Справа в тому, що я розробив нове визначення сучасної західної політики. Можливо, я запізнився на кілька років, але, здається, останнім часом зомбування особливо популярне.
Тому я вирішив розробити визначення під назвою "зомбі-ідіотизм".
Що таке зомбі-ідіотизм?
Ну, ви знаєте, як показують зомбі у всіх фільмах? Пересуваються без певного порядку, белькочуть незрозумілі речі і розлітаються на шматки?
Саме це я зараз асоціюю з поведінкою наших "західних" політиків щодо (не тільки) їхньої зовнішньої політики.
Ось хороший приклад. "Зомбі-ідіотизм" збільшує військову допомогу Ізраїлю в 10-30 разів за пів року (залежно від країни, про яку йдеться: США за цей період здійснили понад 100 поставок зброї без будь-яких публічних дебатів; Німеччина теж робить все можливе, за нею Індія, Південна Корея тощо) – і все це для того, щоб уможливити і всіляко підтримувати геноцид палестинців. Але водночас:
1) скарги на удари українських БПЛА по російських нафтопереробних заводах, оскільки це "може зашкодити ринкам", а також…
2) не надання Україні взагалі нічого (навіть гостро необхідних артилерійських боєприпасів);
3) у той час як власні збройові заводи простоюють, тобто працюють лише на малу частину своєї потенційної потужності.
Візьмемо для прикладу Raytheon?
Це корпорація, яка виробляє ЗРК MIM-104 Patriot.
За словами президента Raytheon Land & Air Defense Systems Томаса Лаліберті, завод може виробляти повну "батарею" MIM-104 на місяць. Це означає: дванадцять на рік (цифрами: 12).
Однак наразі протягом цього року планується виготовити лише п'ять (цифрами: 5) для Швейцарії, плюс дві, можливо, три (цифрами: 2-3) заміни для батарей, відправлених Україні торік.
Крім того, армія США має близько 600 пускових установок (саме пускових установок, а не "батарей", як дехто каже) для MIM-104, які зберігаються як "надлишкові" і не підлягають знищенню.
...що насправді означає: Raytheon потрібно виробляти лише нові радари, станції управління боєм і ракети, а Україна може отримати багато додаткових батарей MIM-104 Patriot (тим більше, що ПСУ розгортають їх не як "повні батареї", а розбивають на окремі вогневі одиниці, які зазвичай складаються з одного радара, одного КСП і одного або двох пускових установок)...
...і все це за умови, що комусь у Вашингтоні коли-небудь спаде на думку видати відповідний наказ.
...що було б вкрай необхідним, як драматично показали, наприклад, останні російські атаки на Харків і Дніпро. Не кажучи вже про те, що, за словами Зеленського, у ПСУ залишилося ЗРК ще приблизно на місяць.
З тих же причин виробництво нових ракет "нарощується неспішними темпами". Див: Raytheon наразі виробляє 240 PAC-2 GEM-T на рік, і планує збільшити цей показник до 420 на рік – до 2027 року (ця модель виробляється лише для експортних замовників). PAC-3 MSE виробляються зі швидкістю 500 пострілів на рік: до 2027 року цей показник досягне 650... ваша ставка: до 2027 року...
Навіщо робити більше?
Зовсім немає ніякої нагальності...
Яке ж було здивування, коли Державний департамент (Міністерство закордонних справ США) – орган, звідки чиновники масово звільняються в обурення через підтримку Байденом сіоністського геноциду палестинців (ось лише один приклад) – розмістив замовлення на екстрену поставку деталей для ЗРК MIM-23 HAWK.
Читайте: Держдеп почав діяти самостійно, в обхід корумпованої, некомпетентної та бездіяльної адміністрації, Конгресу тощо...
(Чому корумповані? Тому що Байден є найбільшим одержувачем спонсорської допомоги від різних "PACs", сіоністських спонсорських організацій, які купують вплив у політиці США (найпотужніша з них – AIPAC). Хоча, якщо ви думаєте, що "PACs" платять Байдену багато – помиляєтесь! З 1990 року вони спонсорували його на суму близько 4,3 мільйона доларів. Отже, тепер ви теж знаєте ціну геноциду....).
...тим часом українській ППО настільки не вистачає ракет, що в районі Бахмута останніми днями Су-25 ВКС вільно наносили _прямі авіаудари_ (а не звичайні "кидай і молися") на висоті 100 метрів, як це видно з наступного відео...
...але, будь ласка, скажіть мені, що я помиляюся, що я "антисеміт", що я "ненавиджу Ізраїль" і немає нічого подібного до "зомбі-ідіотизму" при владі. Дійсно: винні у цьому виборці...
Зрештою, ігнорування реальності та сповідування безглуздої наукової фантастики – ще одне з популярних явищ сучасності...