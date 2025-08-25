Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен вкотре пояснює прихильникам Трампа, що той ніколи не зрадить путіна. Він робитиме все задля того, щоб путін переміг в цій війні. Як завжди, О’Брайен звертає увагу на те, як аналітична спільнота на Заході маніпулює ситуацією у війні росії проти України. Звісно, на користь росії.

Перш за все – з Днем незалежності України! Саме цього дня 1991 року Україна здобула незалежність у результаті мирного і законного розриву з СРСР. Це також був момент, який став результатом багатовікових політичних подій і формування української ідентичності.

Як і багато народів Центральної та Східної Європи, українці були змушені бачити, як їхня національна ідентичність політично функціонувала в рамках набагато більших імперій, які часто робили все можливе, щоб знищити або принаймні послабити це почуття ідентичності.

Українці в різні часи були частиною Речі Посполитої, російської імперії, Австро-Угорської імперії, СРСР і навіть Польської держави. І врешті-решт з'явилася незалежна Україна – трохи пізніше, ніж деякі інші держави, але не менш важлива, і, як виявилося, з дуже сильною українською ідентичністю та глибоким прагненням до демократії. Доля держави та народу України зараз є найважливішим питанням для Європи, відповідь на яке визначить долю континенту в політичному і, можливо, соціальному плані. Тож у цей день незалежності України слід усвідомити, що святкувати мають не лише українці, а всі народи, які цінують вільну і демократичну Європу.

Слід розуміти також, що Україні ще доведеться боротися у найближчому майбутньому. Минуло вже 9 днів з моменту саміту в Анкориджі, який розпочав процес нормалізації відносин між США і росією, і 6 днів з моменту саміту Трампа з Зеленським і делегацією європейських лідерів у Вашингтоні, й одне є очевидним. Трамп значно змістив мету на користь путіна і не має наміру насправді домагатися закінчення війни, якщо тільки це не передбачає майже повного підкорення України росії.

Це стало ще більш очевидним протягом тижня, коли весь тиск з боку США був спрямований на українців, а не на росіян. Трамп фактично захищає путіна, дозволяючи російському диктатору вести війну так, як він хоче (що передбачає посилення атак на українських цивільних). Таким чином, війна триватиме.

До речі, я говорив про це в подкасті з Полом Кругманом, який вийшов вчора. Ми детально обговорили стан війни, жахливі провали військового аналізу, які сьогодні є поширеним явищем, і трохи поговорили про мою книгу, яка скоро вийде друком: "Війна і влада: хто виграє війни і чому".

Тому є сенс припинити розмови про угоди, абсолютно неіснуючі гарантії безпеки, нові санкції, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів тощо. Наразі ми маємо війну, і важливим є те, як допомогти Україні вести її і виграти.

Цей тиждень показав, що США не мають наміру тиснути на росію, щоб спробувати врегулювати цю війну, однак це не зупинило досить дивну пантоміму, якою було обговорення післявоєнних гарантій безпеки для України, які на даний момент не мають шансів стати реальністю.

Результатом зустрічі в Анкориджі стало те, що уряд США вважає, що ключовим кроком у будь-якій мирній угоді є примус України віддати путіну територію, практично нічого не отримавши натомість. Це, мабуть, найважливіший результат зустрічі в Анкориджі – США, схоже, тепер налаштовані змусити Україну віддати принаймні Донбас (а то й більше).

Війна триватиме. Так вирішив Трамп

Минулого тижня Трамп чітко висловився щодо обміну територіями та ідеї, що росія набагато сильніша за Україну і виграє війну.

Потім він повторив своє твердження, що росія перемагає, оскільки Україна не може атакувати російську територію, яке люди, як не дивно, неправильно зрозуміли як заклик до українських атак на росію (див. нижче). Звісно, нічого не може бути далі від істини. Згідно з недавно опублікованою статтею у Wall Street Journal, США вже кілька місяців активно блокують багато українських ударів по росії на далекі відстані.

Ось як починається ця стаття:

Пентагон протягом кількох місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для нанесення ударів по території росії, як заявили американські чиновники, обмежуючи Київ у використанні потужної зброї у боротьбі проти вторгнення Москви.

Зокрема, США не дозволяють Україні атакувати росію за допомогою американських ракет ATACMS (прямо захищаючи військові дії росії і шкодячи Україні).

Отже, Трамп стверджує, що росія переможе, і активно намагається зробити це реальністю.

З іншого боку, цього тижня він також фактично відклав санкції проти росії на найближче майбутнє. Він знову використав свою знамениту формулу "два тижні", але пішов далі і натякнув, що, швидше за все, відмовиться від будь-яких дій, ніж активно намагатиметься зашкодити військовим зусиллям путіна.

Ось його цитата з Білого дому:

Побачимо, що буде... Я думаю, що протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, як все буде далі. І мені краще бути дуже задоволеним.

Після цих двох тижнів він прийме "рішення щодо наших подальших дій, і це буде дуже важливе рішення, а саме: чи вводити масивні санкції чи масивні мита, чи і те, і інше. Або ж ми нічого не робитимемо і скажемо: "Це ваша боротьба".

Інакше кажучи, він продовжуватиме в тому ж дусі, намагаючись обмежити військові зусилля України і надати прикриття путіну. Війна буде тривати, тому що США стимулюють путіна до цього. І ця реальність, що ми не наблизилися до угоди і що війна триватиме, зараз поширюється по всій Європі. Канцлер Німеччини Фредеріх Мерц визнав, що угода ще далека, використовуючи метафору, що якщо процес укладення угоди – це 10-кілометровий забіг, то переговори перебувають на перших 200 метрах.

З огляду на те, що ця реальність зараз поширюється, сподіваємося, що європейські лідери зрозуміють, що у них є тільки один спосіб спробувати принести "мир" до Європи – і це перемога над російською армією шляхом надання Україні максимальної допомоги. Розмови про слабкі гарантії безпеки (а це все, чим вони були) і навіть тиск на Україну з метою змусити її віддати частину території (що і сталося цього тижня) швидше за все призведуть до продовження війни і погіршення стратегічного становища Європи.

Європа повинна всіляко підтримувати Україну – робити більше, наприклад, допомагати українцям у розробці нової ракети FP-5 "Фламінго", яка до кінця року має з'явитися в достатній для бойових потреб кількості.

І вони повинні повністю і відкрито відкинути ідею, що росія має право на будь-які землі України в будь-якій формі, що Європа ніколи не погодиться на передачу вільної землі диктатурі. Вони повинні припинити поступатися Трампу. Їм не потрібно ображати його, їм потрібно планувати майбутнє без будь-якої залежності від США.

Отже, з огляду на те, що війна триватиме, а США все більше підтримують путіна або виходять з гри, наявність "миру" чи його відсутність залежатиме від дій європейських держав.

Українці починають розуміти, що західна аналітична спільнота їх ошукує

Українські військові не зазнали поразки цього тижня, а росія майже не захопила жодної території (а за військовими стандартами вона, мабуть, вже рік не захоплює жодних територій стратегічного значення в Україні). Трохи більше двох тижнів тому звична група людей почала поширювати песимістичні прогнози про великий прорив російських військ поблизу Покровська. І вони не замовкли.

Щоб показати, як мало території росіяни захопили цього тижня, ось карти Deep State з основними районами бойових дій (від Часового Яру до Покровська) натепер і тиждень тому.

Зараз

Тижнем раніше

Deep State, до речі, є дуже важливим ресурсом для українців, які довіряють їхнім картам і слухають їхні коментарі. Deep State намагається говорити правду владі, не прикрашає ситуацію на місцях і може критично ставитися до українського командування.

Саме тому аналітична спільнота, яка намагається роздути успіхи росії, регулярно зловживає ними. І вони не єдині. Багато патріотичних і чесних українців, які не в захваті від українського військового командування (маю на увазі Сирського), несвідомо найкращим чином допомагають цій спільноті, яка виступає проти надання Україні допомоги.

Те, як військові аналітики розкрутили російський "прорив" (який не був проривом) поблизу Покровська, нарешті, здається, змусило українців зрозуміти, що їх використовують. Deep State опублікував заяву тиждень тому, і вона настільки важлива, що я процитую її повністю. Зверніть особливу увагу на останній абзац, де вони чітко зазначають, що їхні "американські партнери" спотворюють ситуацію.

Менше 1% території України було окуповано ворогом за останні 1010 днів повномасштабної війни між росією та Україною. Ворог окупував 5842 кв. км української території в період з 12 листопада 2022 року (на цю дату під окупацією перебувало 114 489 кв. км) до сьогодні (наразі окуповано 114 493 кв. км). Ця територія становить 0,96781% від усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Хоча росіяни, на жаль, досягли оперативного успіху в перші дні повномасштабного вторгнення, значна частина окупованої ними території була звільнена завдяки успішним наступальним операціям на півночі України, а також контрнаступам у Харківській та Херсонській областях. Наступальні дії ворога тривають з 12 листопада 2022 року і продовжуються досі з невеликими перервами. Одна з таких наступальних операцій, операція в Бахмуті, нагадуємо тим, хто не пам'ятає, тривала протягом всієї осені 2022 року. Ми сподіваємося, що ця інформація дійде до наших американських партнерів, щоб допомогти їм розібратися в математиці.

Досить красномовно.

Синдром розладу Трампа щодо України. Наразі найгірший випадок

Остання ітерація синдрому розладу Трампа щодо України сталася минулого тижня, і, можливо, це був найдивніший випадок за всю історію. Після Анкориджа, де Трамп продемонстрував свою прихильність до путіна, і після того, як він сказав європейцям, що путін захоче укласти угоду, щоб догодити йому (Трампу), президент США у четвер опублікував цей досить плутаний і незрозумілий твіт.

Люди миттєво неправильно зрозуміли цей твіт як заклик до України почати більше атакувати росію ударами великої дальності. CNN, наприклад, опублікувала статтю на цю тему, яка починалася так:

У четвер президент Дональд Трамп, здається, запропонував Україні обґрунтування для переходу в наступ проти росії, що є знаковою риторикою, оскільки імпульс навколо мирних переговорів зупинився.

І, як завжди, дуже деструктивна фракція, яка підтримує Трампа і намагається вдавати, що вона підтримує Україну, миттєво заявила, що Трамп починає ставати на бік українців. Звісно, це нісенітниця.

Наступного дня NBC News повідомило, що Трамп насправді намагався через твіт чинити тиск на Україну, щоб вона погодилася на угоду на умовах росії:

У четвер у соцмережі Трамп написав, що Україна не може перемогти росію, оскільки здебільшого захищає свою територію. Представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним, сказав, що цей допис мав на меті дати зрозуміти, що Україні доведеться погодитися на угоду, яка в основному відповідає умовам росії.

Дивно, що люди все ще вважають, що Трамп може відмовитися від путіна і стати на бік України. Навпаки, Трамп все більше відкрито демонструє свою прихильність до путіна. У п'ятницю, під час одного з найгротескніших видовищ в історії Овального кабінету, Трамп продемонстрував фотографію, яку, за повідомленнями, йому надіслав путін, на якій вони обоє обмінюються закоханими поглядами в Анкориджі.

Потім Трамп довго розповідав про те, як путін його поважає і як Трамп хоче, щоб путін зміг відвідати наступний чемпіонат світу з футболу в США. Ось цитата з статті NY Times про цей інцидент:

"Мені щойно надіслали фотографію від людини, яка дуже хоче бути там, – сказав Трамп. – Він дуже поважає мене і нашу країну, але не так поважає інших". Стоячи перед телевізійними операторами, які зібралися перед ним, Трамп підняв фотографію разом з путіним. "Я подумав, що вам буде цікаво її побачити, – сказав він. – Це чоловік на ім'я володимир путін, який, я вважаю, приїде, залежно від того, що станеться. Він може приїхати, а може і не приїхати, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів". Потім Трамп сказав, що, на його думку, путін виглядає "гарно" на світлині. "Я подумав, що це гарна його фотографія. Я виглядаю нормально, але він виглядає гарно. Тож було дуже приємно, що мені її надіслали", – сказав він.

І поки Трамп демонстрував свою любов, путін бомбардував українські міста однією із найбільших атак за останні тижні – за даними українців, 574 безпілотники та 40 ракет.

Залишається загадкою, скільки прихильників України ведуться на цей нескінченний цикл брехні від такого пропутінського політика, як Трамп. Це перейшло від помилкового до абсурдного, а потім і до відверто руйнівного.

Потрібно зрозуміти кілька речей:

Трамп не переймається російськими атаками на українські міста та цивільне населення.

Трамп не переймається листами, які Меланія пише про ці атаки.

Трамп хоче, щоб путін отримав найкращу можливу вигоду від цієї війни.

Трамп не заперечував би, якби Україна перестала існувати як держава і була повністю або частково приєднана до росії.

Ці фундаментальні речі не змінюються: або змиріться з ними, або нашкодьте Україні, заперечуючи їх.

Джерело