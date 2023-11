Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа

Провідні американські медіа б'ють у набат через все більш агресивну риторику Дональда Трампа під час виборчої кампанії. Він намагається дегуманізувати своїх опонентів та нормалізувати застосування до них насильства. The Atlantic, New York Times та Washington Post пишуть, що його слова дуже схожі на риторику фашистських лідерів Німеччини та Італії 1930-х років. Єдина відмінність – Трамп намагається зробити ворогами не росіян чи китайців, а самих американців.

Різанина в Руанді і сьогодення Америки. І Гітера, і Трамп називають своїх опонентів "паразитами"

На тлі жорстких і лячних передвиборчих заяв Трампа The Atlantic проводить аналогію з недавнім минулим. 2019 року редактор руандійської щоденної газети The New Times Кеннеді Ндахіро пояснив читачам The Atlantic, як роки культивування ненависті призвели до жахливих масштабів смертей.

За його словами, в Руанді знають, що може статися, коли політичні лідери і засоби масової інформації не вважають певні групи людей взагалі за людей. Ндахіро зазначив, що 1959 року впливовий політичний діяч найбільшої етнічної групи Руанди – хуту, Джозеф Хаб'ярімана Гітера відкрито закликав до знищення другої за чисельністю етнічної групи Руанди – тутсі. Гітера назвав тутсі "паразитами".

Тоді почалася стигматизація і дегуманізація тутсі, а кульмінацією цього процесу стала 100-денна різанина 1994 року, коли за оцінками було вбито 1 мільйон людей – переважно етнічних тутсі.

Дописувач The Atlantic Пітер Венер пише, що замислився над подіями, що призвели до геноциду в Руанді, коли почув, як Дональд Трамп у своїй промові на День ветеранів назвав тих, кого він вважає своїми ворогами – "паразитами".

Привид фашизму з минулого? Трамп просто провокує опонентів чи справді скинув маску?

Трамп пообіцяв викорінити комуністів, марксистів, фашистів і ліворадикальних головорізів, які живуть як паразити у США: брешуть, крадуть і шахраюють на виборах. За його словами, вони зроблять все, законно чи незаконно, щоб знищити Америку і зруйнувати американську мрію (як це болісно нагадує прийоми путіна та кремля, які звинувачують своїх опонентів в тому, що самі збираються зробити – iPress).

Варто відзначити, що Трамп намагається зробити ворогами Америки не китайців чи росіян, а самих американців. Під час своєї промови експрезидент наголосив, що зовнішня загроза для США менш зловісна, небезпечна і серйозна, аніж загроза зсередини.

The Atlantic наголошує, що коли Трамп закінчив свою промову, аудиторія вибухнула оплесками.

Чим не побудова Великого Райху? Цілком можна було б провести аналогію.

І New York Times проводить її. Як зазначає видання, Трамп використовував риторику, яка перегукується з авторитарними лідерами, котрі прийшли до влади в Німеччині та Італії у 1930-х роках, принизивши своїх політичних опонентів як "паразитів", яких потрібно "викорінити".

Цей розворот на пошук ворогів всередині, як пише NYT, спричинив нові тривоги серед експертів з автократії, які вже давно занепокоєні вихваляннями Трампом іноземних диктаторів і його зневагою до демократичних ідеалів. Вони заявили, що дедалі більша увага колишнього президента до уявних внутрішніх ворогів є ознакою небезпечних тоталітарних лідерів.

"Науковці, демократи і республіканці, які виступають проти Трампа, знову запитують себе, наскільки він схожий на нинішніх автократів і на авторитарних лідерів минулого. Можливо, найбільш актуальним є питання, чи його використання більш фашистської риторики є лише останньою публічною провокацією в сторону лівих, або ж еволюцією його переконань чи скиданням маски", – зазначає видання.

Професорка Нью-Йоркського університету Рут Бен-Гіат, яка вивчає фашизм, переконана, що в словах Трампа є дуже чіткий відгомін фашистської риторики. За її словами, загальна стратегія, очевидно, полягає в дегуманізації людей, щоб громадськість не так сильно обурювалася тими речами, які ви хочете зробити.

"При цьому зміна риторики Трампа відбувається в той час, коли він і його союзники розробляють плани на другий термін, які можуть перевернути деякі з давніх норм американської демократії та верховенства права", – звертає увагу NYT.

Дегуманізувати опонентів і зняти табу насильства над ними. Коли почалися зміни в риториці Трампа?

Як зазначає The Atlantic, коментарі Трампа щодо внутрішніх ворогів з'явилися через кілька тижнів після того, як його запитали про імміграцію та південний кордон в інтерв'ю. Трамп заявив тоді, що іммігранти становлять безпосередню загрозу Сполученим Штатам і видав цілу низку дегуманізуючих тез. "Вони походять із тюрем. Вони походять із психіатричних лікарень і божевільні. Вони терористи. Це отруює кров нашої країни", – сказав він.

The Atlantic вважає, що риторика Трампа – це дозвіл для його прихильників дегуманізувати інших так само, як це робить він. Експрезидент зображує інших як екзистенційну загрозу, яка прагне знищити все, що світ MAGA любить в Америці. Трамп робить дві речі одночасно: просуває наратив про те, що його вороги повинні бути переможені, і водночас розчиняє природні заборони, які більшість людей мають проти ненависті та заподіяння шкоди іншим. Він сигналізує своїм прихильникам, що будь-які засоби для перемоги над іншою стороною є законними; звичайні обмеження, які регулюють людську взаємодію, більше не діють.

За словами професора філософії Девіда Лівінгстона Сміта, який писав про історію та складні психологічні корені дегуманізації, дегуманізатори розглядають свої об'єкти як такі, що мають "людську зовнішність, але нелюдську сутність". "Саме дошкульне усвідомлення дегуманізатором людської сутності іншого надає дегуманізації характерного психологічного присмаку, – пише він. – За іронією долі, саме наша нездатність сприймати інших людей не інакше як тварин призводить до немислимої жорстокості і нищення". Дегуманізовані люди можуть перетворитися на щось гірше, ніж тварини. Вони здатні перетворитися на монстрів. Вони не просто небезпечні, вони метафізично загрозливі.

Методи Луб'янки в дії? Трамп визначає "ворогів народу"

На думку The Atlantic, Трамп веде дуже хитру риторичну і психологічну гру. І веде її дуже добре. Він єдиний серед американських політиків інтуїтивно відчуває, як розпалити ненависть і обурення серед своїх прихильників, водночас поглиблюючи їхню лояльність до нього, навіть благоговіння перед ним.

Опоненти Трампа, включно з пресою, є "справжніми ворогами народу". Він зажадав, щоб проти материнської компанії MSNBC і NBC було проведено розслідування за "державну зраду" через те, що Трамп описав як "однобоке і порочне висвітлення подій". У своїй соціальній мережі Truth Social він натякнув, що колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заслуговує на страту за вчинення державної зради. На заході Трампа в Айові, який відбувся через кілька днів після цього допису, один з його прихильників запитав, чому Міллі "не стоїть там перед розстрільною командою". Інший сказав NBC News: "Зрада є зрада. Існує лише один спосіб вилікувати зраду – бути страченим".

NYT нагадує, що амбіції Трампа і його команди включають використання Міністерства юстиції для помсти своїм політичним суперникам, планування значного розширення президентської влади та призначення на ключові посади ідеологічно орієнтованих юристів, які благословлятимуть його суперечливі дії.

Приклади цькування опонентів Трампа наводить The Atlantic. Спеціальний радник Джек Сміт, який висунув два обвинувачення проти колишнього президента, за словами Трампа, є "прокурором, який мене ненавидить", "божевільним" і "ганьбою для Америки", а його дружина і сім'я "зневажають мене набагато більше, ніж він сам". Експрезидент опублікував ім'я, фотографію і приватний акаунт в Instagram клерка, який працює на суддю Артура Енгорона, який зараз головує в судовому процесі Трампа у справі про цивільне шахрайство, і якого Трамп зневажає і неодноразово атакував, назвавши його "божевільним" і "збожеволілим у своїй ненависті до мене".

На мітингу в Уейко Трамп заявив прихильникам: "Я ваш воїн. Я ваше правосуддя". Він додав: "Для тих, хто був скривджений і зраджений, а таких людей дуже багато, я – ваша відплата". Трамп назвав 2024 рік "нашою останньою битвою". І він реально має це на увазі, як і десятки мільйонів його прихильників.

Колишні радники повстали. Але прихильникам Трампа байдуже, адже у них з'явився свій фюрер

Можливо саме тому багато колишніх радників та членів команди Трампа часів його минулого президентства активно виступають проти його повернення до Білого дому.

Як зауважує Washington Post, багато з них кажуть, що він не повинен бути президентом. Але у видання виникає питання, чи матиме це якесь значення? Критики задаються питанням, як вони можуть завадити кандидатурі Трампа у 2024 році і чи матимуть їхні голоси якийсь вплив.

Джон Ф. Келлі, найстарший за віком керівник апарату Білого дому президента Дональда Трампа, зі зростаючим відчаєм спостерігає за тим, як експрезидент домінує на праймеріз Республіканської партії.

"Що відбувається в країні, чи хоча б одна людина думає, що цей хлопець все ще буде хорошим президентом, коли він таке говорить і робить?" – сказав Келлі в інтерв'ю. Він висловив здивування і нерозуміння, звідки в Трампа така підтримка. Келлі, чотиризірковий генерал у відставці, зазначив, що він не знає, що робити, або що він може зробити, щоб допомогти людям бачити це його очима.

Келлі каже, що розповів людям про жахливі речі, які Трамп говорив про поранених солдатів, і це не викликало жодного резонансу. Така ж ситуація була і після виступу колишнього генерального прокурора Білла Барра – це жодним чином не вплинуло на рейтинг Трампа. На думку Келлі, Америка перебуває в небезпечній зоні.

WP наголошує, що жоден президент ще не привертав до себе стільки публічних недоброзичливців, які раніше входили до його найближчого оточення. Вони з тривогою спостерігають за його злетом: Трамп впевнено лідирує в номінаційному конкурсі від Республіканської партії і, згідно з більшістю опитувань, зрівнявся або навіть випередив президента Байдена в загальному виборчому змаганні. Серед критиків і противників ексочільника Білого дому – його колишній віцепрезидент, провідні військові радники, юристи, деякі члени його кабінету, економічні радники, представники преси та помічники кампанії, деякі з яких працюють зараз на інших кандидатів.

Серед причин, чому виступають проти другого терміну Трампа, вони називають 91 кримінальне звинувачення проти нього, його спроби скасувати вибори 2020 року, його неправдиві заяви про фальсифікацію виборів, його підбурювальну риторику на посаді, його бажання використовувати Міністерство юстиції, його хаотичний стиль управління, його ймовірний кадровий вибір на другий термін і його спорідненість із диктаторами.

WP зробив інтерв'ю з 16 колишніми радниками Трампа, деякі з яких говорили про свого колишнього боса на умовах анонімності. І всі вони кажуть, що намагаються вирішити, як можуть збити кандидатуру Трампа 2024 року, чи можуть і чи повинні координувати свої дії одне з одним, і чи матимуть їхні голоси значення взагалі.

Колишній радник Білого дому Тай Кобб, який захищав Трампа під час розслідування російського втручання у вибори 2016 року і колись вважався його вірним солдатом, заявив, що людям вкрай важливо голосувати проти Трампа.

За його словами, Трамп ніколи не дбав про Америку, її громадян, її майбутнє чи будь-що, окрім себе. Насправді, наголошує Кобб, як добре видно з брехні експрезидента, яка розколює суспільство, а також з його нестримного презирства до верховенства права і пов'язаних із ним злочинів, поведінка Трампа і саме його існування прискорюють загибель демократії і нації.

Тай Кобб каже, що і противники, і союзники визнають, що його потенційне переобрання зменшить роль Америки на світовій арені та забезпечить подальше прискорення внутрішнього занепаду, який зараз переживають США. Якщо це переобрання станеться, то від американської мрії нічого не залишиться.

Кримінал і проступки Трампа. В історії США ніколи не було більшої загрози – Дік Чейні

The Atlantic перераховує всі злочини і проступки основного кандидата від Республіканської партії. Трампу двічі оголошували імпічмент, чотири рази висували звинувачення за 91 пунктом і визнали винним у сексуальному насильстві та наклепі. Суди в Нью-Йорку встановили, що він або його компанії вчинили банківське шахрайство, страхові махінації, податкові махінації та махінації з благодійністю. Трамп намагався скасувати результати виборів 2020 року. Він був каталізатором насильницької атаки на Капітолій. І він виступав за "припинення дії всіх правил, положень і статей, навіть тих, що містяться в Конституції".

За словами колишнього віцепрезидента США Діка Чейні, який працював у чотирьох республіканських адміністраціях і був частиною республіканського керівництва в Палаті представників, "в історії нашої країни ніколи не було людини, яка становила б більшу загрозу для нашої республіки, ніж Дональд Трамп".

Натовпи на заходах Трампа, зазначає New York Times, загалом підтримують його заклики вигнати політичний істеблішмент і знищити "фейкові ЗМІ". Прихильники не здригаються, коли він вихваляє таких лідерів, як Орбан з Угорщини, Сі з Китаю і путін з росії. Стоячи серед майже двох десятків американських прапорів на святкуванні Дня незалежності у Південній Кароліні в липні, Трамп пообіцяв помститися Байдену і його родині.

Прихильники Трампа схвально заревіли, коли він назвав демократів у Вашингтоні "хворим гніздом людей, яке потрібно вичистити, і вичистити негайно".

Перспективи Трампа на виборах. Навіть ті, хто проти Трампа, не підтримують Байдена

Хоча прихильники Трампа міцно підтримують його, зауважує NYT, повернення експрезидента до Білого дому може залежати від того, як виборці, що змінюють свої уподобання на виборах, та помірковані республіканці відреагують на його кампанію. 2020 року ці виборці не підтримали кандидатуру Трампа в п'яти ключових штатах, а також завдали республіканцям поразки на минулорічних проміжних виборах і цього місяця на виборах до законодавчих зборів у Вірджинії.

Але Трампа та його команду надихають ознаки того, що такі виборці поки що більш відкриті до його кампанії 2024 року. Нещодавнє опитування New York Times/Сієнського коледжу показало, що Трамп випереджає Байдена у п'яти найбільш конкурентних штатах.

Втім, за інформацією Washington Post, навіть ті республіканці, хто публічно оголосив Трампа непридатним для роботи на посаді, заявили, що все одно підтримають його, а не Байдена у 2024 році. Поки що Трамп стрімко наближається до номінації від Республіканської партії, незважаючи на те, що колишні помічники та радники, які критикують його, виступають із нищівними промовами, дають свідчення на камеру перед комітетами Конгресу і пишуть книги. Він просто обтрусившись від тих звинувачень, які могли б припинити будь-які спроби іншого політичного діяча, йде далі.

Деякі демократи і республіканці кажуть, що нападки на характер і поведінку Трампа були неефективними, оскільки виборці чули подібну критику протягом восьми років. "Всі знають, хто такий Трамп, – сказала одна особа, близька до колишнього президента, яка на умовах анонімності розповіла про стратегію кампанії. – Не можна сказати, що він погана людина, і тому хтось одразу ж змінить свою думку", – пише WP.

Напередодні виборів 2020 року демократи дізналися через фокус-групи, що нападки на особистість Трампа не працюють із незалежними виборцями так само добре, як нападки на його послужний список. Виборці неодноразово заявляли, що знають, хто такий Трамп, і його особисті недоліки не вплинули на їхній вибір.

Щодо республіканців, то навіть ті, які не хочуть, щоб Трамп знову став президентом не готові протидіяти йому публічно, щоб не допомагати Байдену знову перемогти.

Цезар чи Христос? Євангелісти підтримують насильство

The Atlantic аналізує ситуацію за релігійним зрізом. Білі євангельські протестанти є одними з найбільш лояльних виборців Республіканської партії. За даними Pew Research Center, у 2020 році понад 8 із 10 білих євангельських протестантів, які часто відвідують релігійні служби, проголосували за Трампа. З тих, хто рідше відвідує службу, його кандидатуру підтримав 81%. Це більше, ніж 2016 року. Підтримка Трампа серед білих євангелістів все ще надзвичайно висока: 81% прихильно ставляться до нього, згідно з опитуванням, проведеним у червні – після того, як Трампу було висунуто друге звинувачення.

Євангельський рух в Америці зазнав змін із появою Трампа та світу MAGA. Наприклад, в одному з опитувань майже третина білих євангелістів підтримали твердження: "Оскільки справи зайшли так далеко, справжні американські патріоти, можливо, будуть змушені вдатися до насильства, щоб врятувати нашу країну".

The Atlantic акцентує, що дивно чути від тих, хто називає себе послідовниками Ісуса, що вони продовжуватимуть демонструвати вірність людині, чия жорстока етика завжди була протилежною до Ісусової і стає все більш антиетичною з кожним днем. Багато з тих самих людей, які відзначають внесок християнства в цивілізацію, відстоюють віру в те, що кожна людина має невід'ємні права та гідність, прославляють вчення Нагірної проповіді й притчу про доброго самаритянина, і вказують на "трансцендентний порядок справедливості та надії, який стоїть над політикою", продовжують стояти в повний зріст за людиною, яка використовує слова, що перегукуються з "Mein Kampf".

"Занадто багато християн в Америці зраджують не тільки свою людяність, вони зраджують Господа, якого, як вони стверджують, люблять і якому служать", – завершує статтю у The Atlantic письменник та колишній спічрайтер трьох адміністрацій президента США Пітер Венер.

Джерела: The Atlantic, New York Times, Washington Post