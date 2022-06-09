Виклики та стратегія українського вищого командування. Кілька запитань від генерала Міка Раяна

Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить австралійський генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він фактично аналізує наступ українських сил з боку стратегії через низку відкритих питань про цілі та виклики з якими доводиться мати справу українському вищому командуванню під час проведення цієї кампанії.

Минулого тижня українська південна кампанія наступу продовжила розвиватися. Безпека операції була суворою (логічно), тому офіційні повідомлення про прогрес були мінімальними. Сьогодні я ставлю відкриті запитання щодо кампанії, знаючи, що деякий час ми не матимемо відповідей.

Отже, на цьому етапі кампанії запитань більше, ніж відповідей. І це нормально. Для таких масштабних операцій може знадобитися час, щоб набрати обертів. Отже, про що я думаю на цьому етапі української південної кампанії?

По-перше, ця операція проводиться насамперед для повернення території чи знищення/захоплення ворога? Я знаю, що були деякі заяви вищих офіцерів України про зосередження на російській армії. І захоплення великої кількості росіян було б катастрофою для путіна.

Але Україна не може дозволити собі тривалу виснажливу боротьбу. Після цього їй доведеться боротися ще більше, і тому потрібно буде зберегти свої сили, де це можливо. Збалансування аспектів цієї кампанії, орієнтованих на ворога, і на територію, буде ключовим завданням для вищого керівництва.

Друге питання – масштаби операції. Чи був минулий тиждень розкриттям головних зусиль української кампанії чи це прелюдія до чогось іншого?

Третє питання полягає в тому, як ця кампанія вписується в загальну архітектуру середньострокової військової #стратегії України. Яка вага зусиль на півдні, у порівнянні з Донбасом та навколо Харкова, при цьому також збереження якогось оперативного резерву?

З цією загальною стратегією пов’язана певна послідовність. Це важливо, тому що Україні, ймовірно, доведеться провести чимало таких наступів цього року та в 2023 (і, можливо, 2024), якщо вона хоче викинути російських загарбників.

Четверте питання стосується формування сил. У відкритій пресі ми бачили повідомлення про 700 тисяч мобілізованих українців. Як проходить підготовка цих сил, скільки буде підкріплення для цієї кампанії і скільки інших залишиться в резерві для наступних наступів?

П'яте питання стосується стійкості. Незважаючи на чітке зобов’язання Заходу підтримувати Україну, скільки ще обладнання та боєприпасів насправді доступно для відправки на фронт? Я вважаю це не питанням волі, а радше промисловими можливостями.

Як я зазначав раніше, буде потрібно більше таких наступів, щоб вигнати росіян з України. Наскільки добре західна промисловість здатна виробляти різноманітне обладнання та витратні матеріали для цієї кампанії, і що буде далі?

Шосте питання стосується політики. Які найкращі та найгірші результати цієї кампанії для Зеленського та путіна? Ми можемо уявити різні політичні результати залежно від результатів на полі битви. І що такий результат, як велика українська перемога, може означати в Європі?

Сьоме питання: наскільки добре кожна сторона навчатиметься в цій кампанії? Це перший великий український наступ. Помилки будуть допускатися (все-таки це війна), але є чому навчитися, щоб українці могли адаптуватися та вдосконалюватися для наступних кампаній.

Восьме питання: як щодо інформаційної боротьби? Як ми оберігаємо ключову оперативну та тактичну інформацію під час кампанії, інформуючи громадян і формуючи стратегічну аудиторію. Відповідальний коментар є частиною цього, але уряди також мають цікаво балансувати.

Нарешті, одне питання, яке я можу не ставити, це щодо відданості Збройних Сил України захистити свою націю. З першого дня російського вторгнення вони керувалися чіткою метою та хорошим керівництвом, щоб добре перегравати та боротися з росіянами.

Російська мораль, лідерство та згуртованість – це інше питання. Оскільки їхні командні пункти і матеріально-технічне забезпечення були обстріляні в попередні тижні, буде цікаво спостерігати за крихкістю російської схеми оборони на півдні.

Отже, у мене не так багато відповідей у цій темі. І якби у мене були на них відповіді, я б ними не поділився! Але, сподіваюся, це дає певне уявлення про те, як стратегічні лідери можуть думати про цю південну кампанію… і що буде після неї. Кінець.

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