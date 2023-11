Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph

25 липня 1947 року близько 100 раджів, махараджів, ханів і навабів, одягнених у прикрашені коштовностями тюрбани, зібралися в Палаті принців у Делі, щоб обміркувати своє майбутнє. Індія починала палати, десятки тисяч людей гинули в результаті поширюваного міжконфесійного насильства між індусами, мусульманами і сикхами.

Ця сотня були лише частиною правителів 565 князівств Індії, які під верховенством Великої Британії керували майже половиною території країни і третиною її населення. Але тепер настав час розплати. За три тижні Британія виведе свої війська з Індії, залишивши князівських правителів на милість новостворених урядів Індії та Пакистану.

Так починається ця захоплююча історія, вичерпно досліджена і написана з усією швидкістю і напругою трилера, про те, як визначалася доля князівських держав перед обличчям незалежності і Розділу. Як зауважив один спостерігач, британці розширили свою імперію в Індії у "припадку неуважності". До здобуття незалежності політична карта Індії являла собою "мішанину" рожевих кольорів, що представляли Британську Індію, і жовтих, що представляли князівські штати "Індійської Індії".

Ці штати дуже різнилися за розміром: від Хайдарабаду з населенням близько 16 мільйонів і доходами, порівнянними з Бельгією, до маленького, розміром з носову хустинку, Білбарі з населенням лише 27 осіб. Підпорядковуючись британському верховенству, ці міні-королівства користувалися майже повною автономією, перебуваючи під пильним оком британського резидента або політичного агента, їхній статус визначався за розробленою британцями руританською системою гарматних салютів, від 21 для п'яти найбільших штатів до дев'яти. (Король-імператор мав право на салют зі 101 гармати).

Одні правителі розвивали промисловість та інфраструктуру, інші ставилися до свого народу як до феодальних кріпаків. Екстравагантність була безмежною. Роллс-ройси коштували дві рупії. Махараджа Індору доручив Ле Корбюзьє розробити трубчастий шезлонг зі шкури леопарда, а махаравал Дунгарпура спеціально їздив до Брайтона, щоб навчитися танцювати фокстрот. Правитель Джунагадха тримав 3 000 собак; його улюбленці мали нашийники, інкрустовані діамантами, і коли вони спаровувалися, оголошувалося державне свято. Геквар Пратап Сінгх з Бароди стріляв салютами з гармати, зробленої з чистого золота.

З того моменту, як британці оголосили про свій вихід з Індії, дні князівських держав були злічені. Джавахарлал Неру, новий прем'єр-міністр Індії, був розгублений перспективою того, що "ці маріонеткові князі стануть незалежними монархами" після виведення британських військ.

Але саме двоє урядовців вирішили надзвичайно складну проблему поділу та інтеграції князівських держав у новостворені домініони Індії та Пакистану, використовуючи суміш переконувань, погроз та відвертої сили.

Одним з них був Валлаббхай Патель, якого називали "необробленим діамантом у залізній скриньці" і який був найвпливовішою людиною в партії Конгресу після Неру. Іншим був віце-президент Менон – людина зі схильністю до "костюмів з Савіл Роу, кубинських сигар і шиферно-блакитних кадилаків", який, зачинившись у гостьовому будинку з пляшкою віскі і викурюючи пачки цигарок, розробив проект, що давав обом країнам незалежність як членам Співдружності.

Пропозиція, яку лорд Луїс Маунтбеттен, останній віце-король Індії, зробив князівським штатам, передбачала їх приєднання лише на трьох умовах: оборона, зовнішня політика та комунікації перейдуть до нових домініонів. Але їхні внутрішні справи залишаться недоторканими. Вони навіть продовжували б отримувати почесті та титули від короля. Це не збігалося зі сталевою рішучістю Пателя і Менона. Зрештою, практично всі князівські держави майже беззастережно приєдналися до нової Індії, а 10 – до Пакистану.

Серед них була 17-гарматна держава Башаулпур, правитель якої Садік Мухаммед Хан міг простежити свій родовід до дядька пророка Мухаммеда і який, як пише Зубжицький, правив із сумішшю "побожності та збочень". Коли пакистанська армія захопила його палац, вона виявила його колекцію з 600 секс-іграшок, "деякі з яких були зроблені з глини, деякі куплені в Англії, деякі на батарейках".

Деякі держави продовжували марно мріяти про незалежність, деякі активно боролися проти приєднання. Але, як писала журналістка Енн Морроу, махараджі, хани і наваби були "так само вразливі, як олені, яких прив'язали між двома освітленими стовпами, щоб на них накинувся тигр на пагонах віце-короля".

Штат Хайдарабад з мусульманською більшістю населення був одним з останніх, хто втримався, але врешті-решт був змушений припинити військові дії індійського уряду, що призвели до загибелі близько 50 000 людей (за деякими оцінками, 200 000) і ще тисячі були змушені покинути свої домівки. Територіальна суперечка між Індією та Пакистаном так і не була вирішена і продовжує гноїтися до сьогодні.

Саме Індіра Ганді, як третій прем'єр-міністр Індії, підписала остаточний смертний вирок штатам. Ганді відчувала патологічну неприязнь до принців, що бере свій початок від ненависті до однокласниці, принцеси Гаятрі Деві, яка на перервах потайки курила цигарки за жіночим туалетом, вихваляючись тим, як у 13 років вполювала свого першого леопарда. У 1971 році Ганді скасувала таємні гаманці та привілеї князівських станів, одним махом знищивши їхнє останнє джерело доходу та статусу. Пізніше вона покарала Деві, ув'язнивши її за порушення валютного законодавства, оскільки та не задекларувала 19 фунтів стерлінгів і кілька швейцарських франків, які були виявлені під час податкового рейду в одному з її палаців.

Деякі королівські особи виявилися більш пристосованими, ніж інші, і з великим успіхом увійшли в політику. Натомість інші побачили, як їхні статки зійшли нанівець. Один махараджа, який колись влаштовував бенкети з батальйонами слуг і "іменними сигаретами для дам", був змушений харчуватися за картярським столом у своєму палаці, що руйнувався. А що вже казати про Саваї Ман Сінгха, правителя Джайпуру, який був змушений відмовитися не лише від залізниці та армії, але й від літака "Дакота", на якому його дружина літала до Делі на стрижку. Можна лише уявити, як це було (сарказм автора detected – iPress).

Джерело: The Telegraph

Цікаві факти про автора книги. Джон Зубжицький - австралійський письменник і дослідник, котрий спеціалізується на Південній Азії, зокрема Індії. Його остання книга "Повалений: Патель, Менон та інтеграція княжої Індії". Він є автором бестселерів "Дім Джайпуру: Внутрішня історія найгламурнішої королівської сім'ї Індії", "Імперія чарівництва: Історія індійської магії", "Таємничий містер Джейкоб" (The Mysterious Mr Jacob): Торговець діамантами, маг і шпигун (2013, Random House, Індія; 2017, Transit Lounge, Австралія). В Україні не перекладався.

У 2019 році Джон Зубжицький отримав докторський ступінь в Університеті Нового Південного Уельсу за дисертацію, присвячену дослідженню історичних зв'язків між індійськими та західними сценічними фокусниками. У 2021 році працював менеджером міжнародних медіа на виставці Експо-2020 у Дубаї.

У 2009-13 роках був редактором відділу світових коментарів в австралійській газеті The Australian, а також працював заступником іноземного редактора, провідним автором та редактором спеціальних репортажів. У сіднейському бюро The Australian працює з 1999 року, після чотирирічної роботи іноземним кореспондентом у Нью-Делі для The Australian, The South China Morning Post та The Christian Science Monitor.

Раніше він працював австралійським дипломатом у Нью-Делі та Джакарті, диктором на Радіо Австралії, консультантом та науковцем. Закінчив Австралійський національний університет у 1984 році за спеціальністю "історія та політика Південної Азії" та пройшов стажування в газеті "The Age".

Його електронні книги англійською є в інтернеті.