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ПОЛІТИКА

Індія веде переговори з росією щодо довгострокової угоди про імпорт нафти

12 липня 2024, 10:06
Індія веде переговори з росією щодо довгострокової угоди про імпорт нафти
Фото: з вільних джерел
Умови ще узгоджуються сторонами.

Індійські державні нафтопереробні підприємства ведуть спільні переговори з москвою про довгострокову угоду щодо імпорту нафти з рф. 

Про це передає Reuters.

Зазначається, що серед питань, що мають бути погоджені індійською та російською сторонами, зокрема, є валюта платежу для імпорту.

За словами джерела Reuters в уряді, яке обізнане про розвиток подій, такі "спільні переговори державних переробників з росією вже ведуться".

У публікації західного агентства також вказується, що індійські приватні нафтопереробні компанії Nayara Energy та Reliance Industries (RELI.NS) вже підписали термінові угоди щодо імпорту російської нафти. Варто нагадати, що Nayara частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

Між тим джерело Reuters розповіла, що індійські приватні нафтопереробники можуть приєднатися до переговорів зі своїми державними аналогами пізніше.

Видання наводить слова співрозмовника про те, що Нью-Делі потрібні "передбачувані та стабільні" поставки нафти, оскільки Індія розширює свої нафтопереробні потужності, щоб задовольнити зростаючий попит на паливо.

рф є головним постачальником нафти в Індію, і третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі.

Нью-Делі стало найбільшим покупцем російської морської нафти, яка продається зі знижкою на тлі західних санкцій через війну росії проти України.

Нагадаємо, 8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді приїхав з візитом до москви.

Моді під час розмови із російським диктатором владіміром путіним згадав про українських дітей, які гинуть внаслідок російських обстрілів.

імпортІндіянафтаугодаросія загроза

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