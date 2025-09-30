Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер не змінює традицій і в опублікованому тижневику Дональда Гілла вставив і свої "чотири крейцери". Він з сарказмом, але виявив задоволення від успіхів далекобійних ударів українців, зокрема в знищенні ракетних пускових установок росіян. Дональд Гілл звично розповідає про ситуацію на кожній ділянці фронту російсько-української війни.

Вступ Тома Купера. Отже... Цього ранку я нарешті доплентався нагору до свого кабінету та "робочого місця". Навіть капучино з собою прихопив. Увімкнув комп’ютер, перевірив новини та повідомлення. І… та ну! Краще вже й бути не може! Краще, ніж за Обами!

Ем... Чому я такий втомлений, що вже зранку ледве тягнуся, хочете знати?

Крім тижневого грипу з температурою, ще й тому що мені довелося провести вихідні, намагаючись заспокоїти кількох знайомих у Німеччині. Вони в паніці (так, саме у паніці) через "майбутнє вторгнення росії"...

Будь ласка, відкиньтеся на спинку крісла, глибоко вдихніть, подумайте (і "так, ви можете", повірте мені!): чи можете уявити, як "добре" працюють місцева політика та ЗМІ, коли не тільки "нормальні" люди, такі як ви чи я (або скоріше ви), але навіть "люди на високих посадах" починають дзвонити таким, як я, щоб запитати поради, коли Пуддінг збирається вторгнутися...?

Тим часом готуюся, що різні австрійці підуть за модою... і відчуваю певне полегшення від рішення не відвідувати цього року щось на кшталт "шоу сезону" у моїй сфері, де мене, безперечно, питали б те саме безліч інших людей.

Але, чому власне дивуватися? Ми живемо в такому досконало поінформованому світі, що самопроголошені "лідери вільного світу", американці, коли не зайняті тим стоянням навитяжку в очікуванні появи топового сіоністського терориста і підбурювача до геноциду, якого розшукує ООН за злочини проти людства, – все ще проливають більше крокодилячих сліз за багатим телешоуменом, ніж усі разом пролили за 80 років геноциду палестинців.

...решта світу вийшла, буквально три дні тому, з Генеральної Асамблеї ООН...

Що, не хвилюйтеся, не має вражати нікого: "ми", "Захід", не расисти й не ксенофоби, і не збираємося оцінювати людей за їхньою релігією чи національністю, знаєте. Ми цивілізовані, шляхетні люди, що киплять від толерантності, розуміння й співчуття, і випадково дуже добре знаємо, що ця "решта світу" складається з "бананових республік Третього світу" та різних клептократів, диктаторів і терористів: нікого й нічого цікавого чи важливого… Звісно, щойно хтось хоче обговорити наших власних олігархів, клептократів, диктаторів і терористів: "Ой, вибачте, не будемо говорити про новини й політику, це надто пригнічує". І, будь ласка, люб’язно ігноруйте той факт, що принаймні третина наших співвітчизників, неважливо, у США, Великій Британії, Франції, Німеччині чи Австрії, ладна прийняти патологічну диктатуру й брехню, зраду та корупцію, але не медицину, скажімо, для прикладу: особливо останнє є ознакою всепоглинаючої та паралізуючої бюрократії, яка обмежує й ставить під загрозу наші свободи та саме виживання наших економік…

Що ж, люди, хто зна: можливо, декому варто почати звертати увагу, а не щоразу ховати голову в пісок за першої-ліпшої нагоди…?

Гаразд...

Минулий тиждень приніс стільки чудових новин, стільки фантастичних новин, стільки новин, кращих за Обаму, що й гадки не маю, з чого почати. Може, з перемоги проєвропейської партії на виборах у Молдові? Або з того, що СУ України успішно відрізали третій котел російських військ на східному фланзі Покровського напрямку? Або з того, що українські БпЛА підірвали Бєлгородську електростанцію, спричинивши блекаут і відключення водопостачання?

Ви знаєте, що я дивак, тож не дивуйтеся: для мене "новиною тижня" стало те, що 26 вересня українці завдали удару по ангару, в якому зберігалася значна частина обладнання, зокрема, ОТРК "Іскандер" 448-ї ракетної бригади всрф.

Чому?

Тому що це означає, що українці починають розвивати спроможність реально відстежувати "пускові установки" для ударів по Україні. Бо наведення на цілі і реальне знищення таких установок набагато ефективніше, ніж нарощування супер-турбо систем ППО проти всього, що вони запускають. Бо це війна, а на війні важать саме "військові справи". І бо це "крок у правильному напрямку". Враховуючи, що, схоже, триває схоже "українське полювання на російські пускові установки "Шахед" у Криму", для мене це щось на кшталт "справжньої хорошої новини тижня"."

На цьому я завершую свою розповідь цього ранку. Якщо ви все ще хочете послухати мої роздуми, перегляньте це інтерв'ю з українським телебаченням.

Якщо звіт про сектор не супроводжується картою, це означає, що територіальних змін практично не відбулося.

Сумщина. Україна фізично не оточує Олексіївку, але дрони 71-ї бригади та інших підрозділів практично відрізали село від російської підтримки.

Чотири хвилини атак російських дронів переважно по логістичних машинах.

Дрон вражає російську автозаправку за 20 км углиб росії.

Вовчанськ. 57-а бригада атакувала росіян, які рухалися до західної частини Вовчанська. Деякі атаки відбувалися в самому місті. Відтоді як у середині липня вони переправилися через річку, росія просунулася на 1500 метрів. Будівлю під контролем України кілька тижнів тому вразила ракета.

13-та бригада "Хартія" стала першим підрозділом Нацгвардії, що застосовує БМП Бредлі.

Куп'янськ. Українських військових атакували у центрі Куп'янська, а росіян – на півночі міста. росія бомбардує місто, а українські війська прочісують будівлі у пошуках диверсантів. Повідомлень про зміни територій не надходило, оцінок щодо кількості диверсантів у північному Куп’янську чи на захід від річки Оскіл немає.

Терни. Річка Жеребець (протікає через Невське та Макіївку) заважає російським атакам із застосуванням бронетехніки. російські понтонні мости регулярно знищуються, але Kreigsforscher застерігає, що ситуація погіршується. росія зміцнює свої позиції навколо Шандриголового та Ямполя. У Зарічному ситуація залишалася достатньо статичною для завдання авіаударів по центру села.

За три кілометри на схід від Ямполівки кілька ударів дронів знищили російський танк, що ховався в лісі.

російська віра у теплоізоляційні пончо і далі їх підводить.

Сіверськ. російські війська зачистили будівлі й установили прапори в Переїзному. Україна скинула протитанкову міну в димар, на якому висіли датчики.

АЗС в окупованому Сєвєродонецьку вразив дрон.

Костянтинівка. Невеликі російські групи дісталися Плещіївки, Костянтинівки та інших населених пунктів. Це не означає, що вони контролюють ці населені пункти, але попередній досвід свідчить, що такі глибоке проникнення є ознакою можливих майбутніх просувань російських військ.

Сині зірки позначають атаки українських дронів на російських військових

Склад боєприпасів, що містив десятки тисяч мін, гранат, танкових і артилерійських снарядів, був знищений за 65 км на схід від Часового Яру.

Через те, що росіяни бомблять цивільних, двоє людей опинилися в пастці у своїй квартирі в Костянтинівці, оскільки уламки заблокували двері. Поліція працювала над їхнім визволенням.

Покровськ. Сирський заявляє, що в цьому районі відбувається 160-190 зіткнень і 15-20 українських штурмів щодня, а росія використовує вдвічі більше артилерійських снарядів, ніж Україна.

На початку серпня 44-та механізована бригада прикривала сектор Русин Яр-Полтавка. Коли росіяни продавили сектор на захід на 14 км, вони також змогли просунутися на 3500 метрів проти 44-ї бригади, поки їх не зупинили. Знаючи, що росіяни перекидають війська до Сум, щоб спробувати ще один наступ у районі Русиного Яру, 93-тя механізована бригада замінила 44-ту і зійшлася в лоб із 155-ю бригадою морської піхоти, знаючи її історію воєнних злочинів. Очікували штурмів із застосуванням техніки, але переважно бачать малі піхотні групи. Кількість цих невеликих піхотних атак зростає, попри проблеми росії з комплектуванням, не кажучи вже про нестачу зброї та боєприпасів.

З огляду на просування російських військ у середині серпня, невеликі групи в районі Русиного Яру, ймовірно, просунулися на 7 км на північ від Русиного Яру. Дорога з Софіївки до Павлівки (позначена фіолетовим) досі є ціллю російських військ, адже без неї Україні буде важко утримати Шахове та Володимирівку. Нещодавні російські бомбардування (позначені помаранчевим) вказують на місця розташування українських військ. Багато полів між селами є сірою зоною, де обидві сторони переміщуються тими самими територіями.

Україні вдалося вибити росіян з населеного пункту за 1600 метрів на північний схід від Нового Шахового.

російські війська все ще перебувають на півночі та сході від населеного пункту. Відстань між Новим Шаховим і Шаховим – сім кілометрів.

Оскільки вся територія є сірою зоною, двоєбійців 425-го штурмового полку проникли в центр Новоторецького і влаштували засідку на вісьмох росіян, які не очікували їх у цьому місці. Водночас росіян атакували далі на північ, у Володимирівці, де удари дронів змусили деякого здатися. За кілометр на захід від Разіна атаковано українських військових. За 2 км на схід від Шахового українців накривали артилерією. За 500 метрів на схід від цього місця росіян атакували дрони.

Північніше Малинівки уламки вантажівок і мотоциклів розкидані вздовж 500-метрової ділянки дороги. Новоекономічнеочистили від росіян, але українські авіаудари по будівлях на заході вдарили по спорудах, які ті знову зайняли.

Ділянка всередині фіолетової рамки здебільшого лишається сірою зоною. Крапки позначають лише частину оприлюднених атак. Червоні крапки – місця ударів по російських підрозділах. Сині крапки – місця ударів по українських підрозділах. Зелена крапка біля Новоторецького – це місце, де українські війська влаштували засідку на росіян.

Два тижні тому російські позиції на північний захід від Маяка були зачищені.

Розшифровка двохвилинної розмови російського військового про всіх, хто загинув, байдужість командування і усвідомлення, що гроші того не варті. Після 20 днів без їжі росіянин здався дрону.

Тижнева підбірка від "Птахів Магіяра" змонтована під "Пори року" Вівальді.

У Мирнограді коротка розмова між українськими громадянами.

російський дрон вирішує, чи атакувати три українські комбайни, що збирають урожай поблизу Добропілля.

Великомихайлівка. росія бомбардувала і зачистила Калинівку. За 2 км на північ від Березового знищено M113. Бомбардують Новогригорівку. росіян поблизу Ольгівського атаковано. Просування росіян до Вербового склало 8 км.

Запоріжжя. Під Кам'янським росіяни чекають на негоду, світанок або сутінки, щоб обмежити ефективність українських дронів, після чого 10-20 осіб пробігають близько кілометра і шукають укриття. Усі несуть багато припасів, і якщо вони поранені або вбиті, стають джерелом припасів для наступних хвиль атак. Приблизно за п'ять днів, коли накопичують достатню чисельність, знову атакують. Українці протидіють дронами, мінометами та артилерією, щоб зменшити ці групи, а потім вони відправляють невеликі підрозділи під наглядом FPV та ліквідують осередки вцілілих росіян.

Виснажену 11-ту десантно-штурмову бригаду рф перевели з Сумщини на Херсонщину. Це дозволило 104-й десантно-штурмовій дивізії перейти на запорізький напрямок. Один з її полків зараз воює під Кам'янським.

Лише за 5 км від фронту північніше Олексіївки знищено пускову установку С300, другу в цьому районі.

Су-34 збито під час бомбардування.

Херсонщина. 40-та бригада берегової оборони використовує автономні системи наведення на своїх дронах.

У 2021 році населення Херсона становило 283 тис. Наразі – 71 тис., а з 2023 року росіяни вбили 2877 цивільних. Tochnyi створив інтерактивну мапу, що фіксує кожен випадок обстрілу та атаки дронів із детальною інформацією про постраждалих та джерела інформації. Попри обстріли артилерією, ракетами й авіаударами, більшість втрат припадає на дрони.

Крим. Крим і далі є джерелом втрат для росії. Фактично півострів став для них суцільною проблемою: вони не можуть його залишити й не можуть його захистити.

У Криму знищили три гвинтокрила та ще один радар, росіяни опублікували деякі втрати. Також пошкоджено систему ППО та казарми. Два (з дев'яти) літаки-амфібії Бе-12 та ще один вертоліт Мі-8 були знищені. Уражено прибережні радари та два транспортні літаки.

Дизпаливо ще є, але в Сімферополі закінчився бензин. У місто відправили багато бензовозів. У Криму закрито 360 АЗС.

Севастополь перебуває під санкціями з 2014 року. Китайське судно відвідало порт уперше цього року, і зробило це тричі: у червні, серпні та вересні. Під час рейсів воно передавало хибні координати, як це роблять судна "тіньового флоту", і функціонує як контейнеровоз.

Будівлю ФСБ в Армянську було атаковано, на місце прибували "швидкі".

Балтійське море. 60-хвилинний репортаж, що містить детальнішу інформацію про те, як корабель Eagle S пошкодив кабелі своїм якорем.

"Дивно": з моменту започаткування операції НАТО "Балтійська варта" в січні жодного кабелю не було пошкоджено.

росія. Морські та повітряні дрони атакували Новоросійськ, і два нафтотермінали призупинили завантаження танкерів.

Для багатьох це може здатися як "ні про що". Ну який сенс атакувати нафтові (навантажувальні) термінали?

Я (Том) вважаю, що це значно важливіше, ніж здається на перший погляд. Тож додам кілька зауважень: удари по терміналах завантаження, і особливо по навантажувальних естакадах таких терміналів, набагато ефективніші, ніж потоплення танкерів. Можливо, навіть ефективніші, ніж удари по НПЗ.

По суті, це як бити по нервових центрах нервової системи.

Якщо є сумніви, запитайте іранців та іракців про їхній досвід 1980-х років (і так, зробіть це, не вважайте їхній досвід "неактуальним", особливо якщо вас дратує, що якийсь "ненауковець" порівнює вашу святу батьківщину з "якимись там вершниками верблюдів на Близькому Сході"). Ремонт терміналів, а зокрема естакад, потребує не лише великого обсягу ноу-хау та кваліфікованої робочої сили, а й спеціалізованої техніки та запчастин, значну частину з яких росія мусить імпортувати. І імпортувати з "Заходу".

Справедливості заради: у 1980-х іранці мали і те, й інше (плюс промисловість, здатну багато чого виготовляти вдома). Зазвичай їм потрібні були від 2-3 днів до 2-3 місяців, щоб відремонтувати, наприклад, трубопроводи, що вели до їхнього головного експортного термінала на острові Харк, або, чим довше тривала війна, термінали й естакади на Харку, а також південніше, в Перській затоці. Втім сукупний ефект іракських авіаударів по таких цілях був відчутним: з приблизно 20 естакад термінала Sea Island станом на 1980 рік до кінця війни працювали лише 2-3 (деякі не відремонтовані і досі). Якщо іракці коли-небудь і наближалися до того, щоб перекрити іранський нафтовий експорт, то саме ударами по таких причалах.

Імовірно, пов’язані операції іракських ВПС тоді були настільки складними й дорогими, що Саддам Хусейн регулярно "втрачав нерви" й вважав їх "безглуздими". Як справжній мікроменеджер, він раз у раз припиняв такі удари і наказував проводити додаткові атаки по цивільному населенню Ірану чи інших символічних цілях, що своєю чергою давало іранцям чимало можливостей для відновлення.

Не сумнівайтеся: доставити українські надводні безпілотники ("дрони") у такі порти, як Новоросійськ, а потім ще й бити по таких терміналах (тобто причалах у них), не менш складно, ніж те, що іракці робили проти іранців на острові Харк у 1984–1987 роках. Різниця лише в тому, що Україна при цьому не втрачає безцінних пілотів і винищувачі-бомбардувальники Mirage або Сушки.

Отже, хочеться сподіватися, що в Києві немає мікроменеджера, який "зривається" через "мінімальну ефективність" таких операцій і наказує бити кудись іще…

Гм… Кажете, Україна/ЗСУ керуються, по суті, трьома мікроменеджерами, які все знають краще…?

Ем… краще я зупинюся на цьому, перш ніж порівнювати будь-яких святих героїв у Києві із Саддамом.

...повернемося до Дональда Гілла...

Офіс Каспійського трубопровідного консорціуму було пошкоджено, двоє людей загинули. Пошкоджено 7 будівель і 20 автомобілів. Нафтовий термінал Туапсинського НПЗ було вражено на очах у туристів. У Сочі також помітили морський дрон. У Туапсе росія захопила український морський дрон, який перевозив волоконно-оптичні безпілотники.

Тема НПЗ – "знову". Салаватський НПЗ знову зазнав удару. Астраханський НПЗ призупинив роботу після атаки. Дві нафтоперекачувальні станції у Волгограді були пошкоджені, а НПЗ знову зазнав удару. Афіпський теж знову зазнав удару. Куйбишевський НПЗ у Самарі також повторно зазнав удару.

Була вражена залізнична підстанція Канєвськая.

Довгі черги за бензином, схоже, стали нормою в Санкт-Петербурзі. У Москві закінчуються різні марки бензину. Ось відео, що відстежує дефіцит бензину по всій росії.

Санкції поставили під загрозу безпеку російської авіації, і вони заявляють, що без запчастин літаки можуть розбитися. Замовляти деталі через непрямі канали складно, і їм часто доводиться "канібалізувати" інші літаки заради запчастин. Вони просять про послаблення, стверджуючи без тіні іронії, що "незаконні примусові заходи порушують право людини на свободу пересування незалежно від національності та громадянства".

Ще в червні страхові компанії були змушені виплатити компенсацію за літаки, які росія вкрала у лізингових компаній у 2022 році.

Внутрішні війська Росгвардії додадуть до своїх сил танки, протитанкові гармати, самохідну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Український дрон перехоплено над Таганрогом.

Колишній голова Комітету з розвитку транспортної інфраструктури Санкт-Петербурга випав з вікна. Міністр транспорту путіна загинув так само після звільнення в липні. Обидва були в одній урядовій команді. А ще мільйонера, колишнього керівника митниці, знайшли в туалеті з перерізаними зап’ястями після втечі з судового засідання.

Оскільки це російський флот, підводний човен у Середземному морі має витік пального в трюмному відсіку, а в екіпажу немає ані запчастин, ані кваліфікованого персоналу, щоб усунути проблему. А ракетний корвет зазнав серйозних пошкоджень після зіткнення з танкером у Азовському морі шість тижнів тому. Також на початку серпня новий буксир, який ще не ввели в експлуатацію, затонув біля причалу в Санкт-Петербурзі.

росія має заводи з виробництва добрив в інших країнах, і вони уникнули найсуворіших санкцій, оскільки вважаються критично важливими для світового сільського господарства. Компанія EuroChem у Швейцарії планувала відправити 40 000 тонн азотної кислоти на заводи в росії, які виробляють вибухівку. EuroChem та інші хімзаводи в росії неодноразово атакували, щоб зірвати виробництво вибухових речовин.

Ендрю Перпетуа вважає, що пілоти "Рубікону" лише середнього рівня. Він каже, що вони застосовують кращі тактики і мають доступ до більших ресурсів. "Рубікон" також швидко розрісся з кількох обраних пілотів до значно більшої організації.

Рівень дезертирства в росії подвоївся з 2024 по 2025 рік і може досягти 70 000 осіб до кінця року. Поширені способи дезертирства: залишити військову частину до відправки в Україну, не повернутися з відпустки, піти з лікарні, утекти із зони бойових дій попри блокпости та військову поліцію, використання підроблених документів або хабарів поблизу фронту. росія розширила можливості із запобігання дезертирству та затримання дезертирів як на фронті, так і в тилу: близько 82% з них ловлять.

Зброя. Німеччина витратить €83 млрд на оборонні контракти в наступному році. €6,8 млрд підуть на американське обладнання, зокрема зенітні ракети Patriot та іншу техніку, але частка закупівель у США значно менша, ніж раніше. У 2020-2024 роках європейські члени НАТО купували 64% свого озброєння у США. Німецький бюджет спрямовує лише 8% на американське озброєння. Це рівень довіри та надійності, якого Трамп "домігся" всього за 8 місяців.

Дрон Гербера має дві камери, спрямовані назад, які мають виявляти дрони-перехоплювачі та ухилятися від них.

Український дрон-перехоплювач на короткий час досяг швидкості 423 миль на годину.

Крилата ракета "Фламінго" використовує турбореактивний двигун АІ-25, який і досі виробляється в Україні, а в радянську добу було виготовлено 6 000 одиниць. Україна закупила двигуни, що відпрацювали ресурс, у країн Азії та Африки. Це знизило витрати та підвищило темпи виробництва. Кількість уживаних двигунів, куплених і відновлених, достатня, щоб протриматися до початку серійного виробництва нових двигунів на початку наступного року. Хоча "Мотор Січ" виробляла ці двигуни спочатку, вона не виготовляє двигуни для "Фламінго".

Корпус ракети "Фламінго"створюється на намотувальному верстаті з вуглеволокна приблизно за шість годин. Наноситься покриття для зменшення радіолокаційної помітності, і ракета ніколи не летить вище 50 метрів. Точність становить до 14 метрів від точки прицілювання. Для бойової частини масою 1 150 кг цього достатньо; вища точність вимагала б більших витрат і знизила б темпи виробництва. БЧ виготовляє інша компанія; вона здатна проникати до 10 метрів у ґрунт. Розробляються осколкові та інші типи бойових частин. Нині виробляють дві ракети на день, ціль – шість ракет на день до кінця року.

Попри всі вихваляння Пуддінга про те, що росія виробляє більше ЗРК, ніж увесь світ разом, тепер, здається, у рф дефіцит зенітних ракет "Бук". Флот передав ракети сухопутним військам, але все одно виходить лише 1-2 ракети на шість машин. Деякі підрозділи ППО перекинули до війська, що свідчить: це не тимчасовий дефіцит.

147-ма артилерійська бригада створена для посилення 7-го корпуса. Вона отримає як самохідні гармати "Цезар", так і буксировані гармати "Богдана".

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3