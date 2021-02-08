Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Усе почалося з відео Мюллера від травня 2021 року на його каналі Veritasium

Автор YouTube-каналу Дерек Мюллер уклав парі з професором фізики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Олександром Кусенком: мовляв, авто Blackbird на вітровому двигуні не зможе рухатися швидше за вітер. Переможець мав отримати 10 тисяч доларів.

Автомобіль Blackbird на вітровому двигуні, який здатен розвивати більшу за вітер швидкість. Він став об'єктом суперечок фізиків та інженерів Фото: Veritasium / YouTube / скриншот з відео

Про це повідомляє Business Insider, пише "Громадське".

Усе почалося з відео Мюллера від травня 2021 року на його каналі Veritasium - там він розбирає цікаві (на його думку) наукові концепції. У відео ютубер показав автомобіль Blackbird, створений колишнім інженером-авіаконструктором Ріком Кавалларо.

Кавалларо разом із колегами створив Blackbird - авто на вітровому двигуні - у 2010 році, залучивши фінансування зокрема від Google. Розробники стверджували, що авто здатне розганятися до швидкості, яка більш ніж удвічі перевищує швидкість вітру.

І хай теоретично транспортний засіб, який використовує лише енергію вітру, здатен розвивати більшу швидкість (наприклад, вітрильні судна під час оверштагу), Blackbird нібито може робити це й паралельно напрямку руху вітру.

Ця заява ще тоді викликала критику з боку науковців, які стверджували, що рух транспортного засобу на вітровому двигуні зі швидкістю, що перевищує швидкість вітру, паралельно напрямку руху цього самого вітру суперечить законам фізики.

Серед скептиків виявився і Олександр Кусенко з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі - фізик, запрошений професор кількох світових вишів. Він побачив відео Дерека Мюллера і написав йому, що той помиляється, і Blackbird не може рухатися так швидко, як він про це каже.

І тоді Мюллер (як зізнався потім, жартома) запропонував науковцеві побитися об заклад на 10 тисяч доларів. На диво, Кусенко погодився. І після цього протягом кількох тижнів обоє обмінювалися даними щодо Blackbird.

Обоє на початку були впевнені в перемозі. "Усе завжди було бездоганно, я й не бачив, як міг програти", - розповів Мюллер Business Insider. "Завдяки законам фізики я нічим не ризикую", - говорив Кусенко в інтерв’ю Vice (із Business Insider він спілкуватися відмовився).

Спершу фізик протягом години розповідав ютуберу про закони фізики, які доводили неможливість швидкості Blackbird. Кусенко припустив, що машині допомогли пориви вітру, які надали їй поштовх. Він також оприлюднив свої аргументи на особистій сторінці на сайті університету (але пізніше видалив їх). Своєю чергою Мюллер надіслав Кусенку дані з його проїзду Blackbird, які свідчили, що машина набирала швидкість протягом двох хвилин - що було б неможливо, якби вона покладалася лише на пориви вітру. Крім того, ютубер попросив свою колегу Зайлу Фокслін розробити власну модель авто на вітровому двигуні - і виявилося, що вона також може рухатися швидше за вітер паралельно йому.

Зрештою через три тижні Кусенко визнав свою неправоту. Але частково: сказав, що Blackbird може рухатися швидше за вітер, але ненабагато і недовго. (Мюллер зміг розігнати авто до 45 км / год за вітру 16 км / год.) Ютубер каже, що фізик заплатив йому 10 тисяч доларів, як і домовлялися.

"Я запропонував йому ще раз побитися об заклад на 10 тисяч доларів, оскільки його твердження про "ненабагато і недовго" повністю неправдиве, але я ж знаю, що більше він мені не напише", - говорить Мюллер.

Але в чому секрет Blackbird? Рік Кавалларо пояснює: щойно вітер зрушує авто з місця, його колеса починають обертати лопаті двигуна через ланцюгову передачу. І прискорення автівки призводить до швидшого обертання колесами лопатей - а самі вони, наче величезний вентилятор, виштовхують повітря, а з ним - і всю конструкцію.

"Ніколи й не думав, що десятиліттям після [створення Blackbird] професор фізики все ще буде стверджувати, що це неможливо", - розповів Кавалларо Business Insider.