За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії Мік Раян, який активно досліджує сучасну війну, розповідає про ситуацію на Тихоокеанському театрі протиборства. Зокрема, він аналізує рішення Тайваню про створення "стіни дронів" за прикладом України. Зауважуючи, що цифри озвучені Тайванем, свідчить, що вони не до кінця розуміють, що таке "стіна дронів" і скільки цих дронів потрібно для протистояння Китаю.

Телефонна розмова Трампа і Сі. Цього тижня президент Трамп поспілкувався з китайським лідером по телефону. Це перша відома розмова між ними з часу повернення Трампа до Білого дому цього року. Про 90-хвилинну розмову, під час якої Трамп заявив, що вони із Сі "вирішили" питання, пов'язані з рідкісноземельними металами. Дещо докладніше розповідається в цьому дописі посольства США в Китаї. За даними китайського уряду, Сі сказав Трампу відмовитися від торговельних заходів і попередив його про небезпеку загрозливих кроків щодо Тайваню.

Моделювання вторгнення на Тайвань. Цього тижня 9 відставних високопоставлених військових з Тайваню, Японії та США взяли участь у настільних навчаннях, організованих Фондом Тайбейської школи економіки та політичних наук, повідомляє Taipei Times. Навчання були присвячені моделюванню вторгнення Китаю на Тайвань у 2030 році. Це описано як "перше військове моделювання на оперативному рівні потенційного конфлікту між Китаєм і Тайванем, організоване цивільною організацією в Тайвані, та найвище за рівнем моделювання на сьогодні, в якому беруть участь особи з військовим досвідом".

Стіна дронів Тайваню. Нещодавно я дослідив розробку Україною стіни дронів вздовж усієї лінії фронту. Хоча існуватиме низка проблем з технологічних питань, українці є найдосконалішими розробниками та користувачами БПЛА – на суші, на морі та в повітрі, у всьому світі на даний момент. Зараз Тайвань робить перші кроки у створенні власної стіни дронів, ймовірно закупивши до 200 морських дронів.

У статті SCMP цього тижня зазначається, що "судна, розроблені під кодовою назвою "Проєкт Куай Чі" Національним інститутом науки і технологій Чун-Шань, провідним розробником зброї Тайваню, пройдуть оцінку бойової здатності наприкінці цього місяця, а потім – подальші випробування пізніше цього року". Це ґрунтується на інших нещодавніх випробуваннях наступальних морських дронів на Тайвані, а також на майбутньому створенні Прибережного бойового командування в 2026 році.

Використання дронів для оборони Тайваню. Джерело: Науково-дослідний інститут демократії, суспільства та нових технологій (DSET)

Хоча термін стіна дронів не використовується Тайванем, а концепція "пекельного пейзажу" є планом США, очевидно, що Тайвань вживає низку заходів, спрямованих на створення тайванської версії української їдеї стіни дронів.

Стратегія оборони. Остання стратегія оборони Тайваню, опублікована в березні цього року, рясніє згадками про асиметричну війну та використання БПЛА. Це позитивний крок і визнання того, як дрони змінюють ведення війни. Безпілотні системи не тільки згадуються як частина тайваньських концепцій ведення війни, але й описуються як невід'ємна частина військової підготовки Тайваню та його оборонної промислової бази. Однак не зрозуміло, яким є загальний бюджетний пріоритет для розробки та закупівлі дронів.



Джерело: уряд Тайваню

Виробництво дронів. Уряд Тайваню оголосив про свої наміри стати центром виробництва БПЛА. Він пропонує стати не тільки центром виробництва найсучасніших у світі мікросхем, а й найсучасніших дронів. Проблема полягає в тому, що мікросхеми використовуються щодня, що забезпечує постійний зворотний зв'язок для адаптації та вдосконалення. Але Тайвань не буде використовувати дрони в бойових діях щодня, на відміну від України чи росії.

Тайвань має великий потенціал, щоб стати значним центром проєктування та виробництва дронів у західній частині Тихого океану, але йому ще далеко до досвіду України. Крім того, оскільки Тайвань не зазнає втрат БПЛА, він не буде виробляти їх стільки, скільки Україна чи росія, тому масштаб виробництва буде проблемою. Але це виклики, які потрібно подолати, а не причини, щоб не робити цього.

Тайвань започаткував такі ініціативи, як Національна команда дронів, центр розробки дронів у місті Чіай та субсидування до 50 % витрат на дослідження та розробку для вітчизняних виробників.

Баланс між екіпажними і безекіпажними засобами. Структура збройних сил більшості західних країн, а також Тайваню, схильна до великих, дорогих, вишуканих військових платформ, переважно в невеликій кількості. Зазвичай вони підтримуються невеликими запасами боєприпасів, яких у більшості країн вистачить на кілька днів або, можливо, тижнів.

Тайвань, як і всі інші західні країни, повинен буде прийняти ряд важких рішень щодо структури своїх збройних сил, щоб досягти балансу між екіпажними і безпілотними системами в своїй структурі та бюджетному фінансуванні. Це не є питанням вибору між тим чи іншим; потрібні обидва варіанти. Але баланс між ними змінюється, явно на користь безпілотних. Незрозуміло, як цей баланс може виглядати в Тайвані.

Щойно опублікований Стратегічний оборонний огляд Великої Британії 2025 схвалив для британської армії співвідношення 20-40-40 між пілотованими, безпілотними системами та боєприпасами. У ньому зазначається, що "автономні і безпілотні (наземні і повітряні) системи зараз є важливою складовою наземної війни, інтегрованою з основними броньованими платформами в динамічному поєднанні можливостей "високого-низького" рівня. Ймовірно, необхідним буде поєднання 20-40-40: 20 % платформ з екіпажем для управління 40% багаторазових платформ (таких як дрони, що витримують багаторазові місії) і 40 % витратних матеріалів, таких як ракети, снаряди та дрони одноразового використання.

Таке співвідношення між екіпажними та безпілотними літальними апаратами та боєприпасами є чудовою відправною точкою для проєктування та закупівлі озброєння, але воно, безсумнівно, зміниться із використанням цих систем. Крім того, різні місії вимагатимуть різних співвідношень. Наприклад, співвідношення для ведення бойових дій буде відрізнятися від співвідношення для надання гуманітарної допомоги.

Незалежно від цього, тайванці, а також решта з нас, повинні також вивчити показники, встановлені британською армією.

Структура збройних сил. Цього року Тайвань створить свою першу дронну частину. Але, як показав досвід України, дронні частини потрібні скрізь: від лінії фронту до стратегічно важливих міст і промислових районів. Тайвань, ймовірно, потребуватиме набагато більше дронних частин у всіх своїх видах збройних сил.

Багатофункціональні безпілотні літальні апарати. Україна продемонструвала застосування БПЛА на морі, на суші та в повітрі. Поточні плани Тайваню зосереджені на морських і повітряних БПЛА, що є правильним пріоритетом. Однак, ймовірно, будуть корисні застосування для наземних систем на прибережних островах і в боях за плацдарм у разі вторгнення.

Захист від дронів. Як вже виявила Україна, захист від дронів є обов'язковою військовою (національною) місією. Китай, безсумнівно, використовуватиме велику кількість дронів у будь-якій спробі вторгнення на Тайвань, і захист від атак дронів на військові об'єкти, а також критичну національну інфраструктуру, буде надзвичайно важливим. Потрібні будуть різні засоби захисту – електронні, кібернетичні, мікрохвильові та кінетичні, які будуть інтегровані в системи управління повітряною, морською та сухопутною обороною. Тайвань розпочав процес розробки засобів захисту від дронів, але, як виявила Україна, це постійна робота, щоб не відставати від розвитку російських технологій і тактики.

Масштаб. Тайвань закуповує дрони, але сумнівно, чи достатній масштаб поточних і ймовірних закупівель у найближчому майбутньому. Китай може задіяти сотні військово-морських платформ, і ми повинні очікувати, що він може розгорнути тисячі дронів з ними. Тайвань поставив собі за мету розгорнути 700 військових БПЛА та 3000 дронів подвійного призначення до 2028 року (хоча деякі звіти вказують, що позначка в 3000 дронів буде досягнута раніше). Це хороший початок, але це менше, ніж місячне використання в Україні, і так само буде в разі будь-якого вторгнення на Тайвань. Метою має бути виробництво та використання в більшому масштабі.

Командування та контроль. Очевидно, що необхідно буде гармонізувати використання дронів у рамках оборонної стратегії Тайваню, щоб запобігти перетину протоки та висадці значних китайських сил на Тайвані. Але ці плани також повинні бути узгоджені з концепцією USINDOPACM Hellscape. Майбутнє командування на Тайвані буде частиною цього C2, але в цілому це має бути спільна концепція ведення війни, яка інтегрує дрони в більш широкий підхід Тайваню до оборони, що поєднує розвідку та удари.

Щомісячні операції Китаю навколо Тайваню. Нещодавно Даміан Симон опублікував щомісячний звіт про діяльність НВАК навколо Тайваню.

Розгортання китайської авіаносної групи. Протягом останнього тижня авіаносна група ВМС НВАК "Ляонін" діяла на південний захід від Японії. Район її дій знаходиться приблизно в 3200 км від острова Мідвей і в 5500 км від Гаваїв. Як зазначає аналітик К. Трістан Тан, це перший публічно зафіксований випадок, коли китайський авіаносець діяв за межами другого острівного ланцюга.

Китайські шпигуни засуджені. Протягом останніх двох тижнів Вищий суд Тайваню засудив двох братів і вісьмох військовослужбовців до різних термінів ув'язнення за шпигунство на користь КПК. Двоє братів нібито створили підставні компанії та вербували інших для збору військової розвідки за вказівкою свого китайського куратора. Військовослужбовці, засуджені до різних термінів ув'язнення, були представниками всіх трьох видів збройних сил.

Китай попереджає ЄС. Цього тижня Китай зажадав, щоб ЄС припинив "провокувати конфлікти" в Південно-Китайському морі. Це сталося після того, як глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння ЄС щодо агресивних дій Пекіна в цьому регіоні. Китайське посольство в Манілі заявило цього тижня: "Ми закликаємо ЄС щиро поважати територіальний суверенітет Китаю та його морські права і інтереси в Південно-Китайському морі та припинити провокувати конфлікти". Це нагадує вимогу росії до України припинити провокувати конфлікти на сході України.

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