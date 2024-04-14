Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер

Наприкінці тижня Том Купер розповів про такі стратегічні речі, як вимога Європарламенту до Ради ЄС надати Україні додаткові батареї Patriot та визнання американським командувачем об’єднаних сил НАТО в Європі того факту, що цю війну виграє промислове виробництво. Щодо ситуації на фронтах, то росіяни сконцентрували свої основні зусилля на захопленні Часового Яру і традиційно насипають бомбами УМПК по всій лінії фронту.

Насамперед: окрема подяка! Дякую, що підтримали збір коштів на БПЛА Shark для 3-го полку CCО.

Кілька відповідей на супутні питання (вибачте, але я дійсно не маю часу відповідати на всі електронні листи та приватні повідомлення, що надходять на мою пошту останніми тижнями та місяцями):

1. Я не знаю жодного способу підтримати цей збір через надання пожертв у криптовалюті та/або у фунтах стерлінгів. Все, про що я був поінформований щодо відповідних банківських реквізитів, було розміщено в моєму первинному запиті два дні тому. Протягом останніх двох місяців вони також підтвердили свою надійність і працездатність. Іншими словами: коли гроші перераховуються на один з перерахованих рахунків, вони надходять туди, куди потрібно, і зберігаються там допоки їх не буде достатньо, щоб купити Shark.

2. 3-й полк ССО – це не "3-я (Азовська) штурмова бригада": це два абсолютно різних підрозділи.

3-й полк ССО – це 3-й окремий (або "незалежний") полк спеціального призначення. Названий на честь князя Святослава Хороброго, це відносно невеликий підрозділ, що спеціалізується на таємних операціях в тилу ворога.

3-я окрема десантно-штурмова бригада – набагато більша, "звичайна" бойова одиниця. Вона була створена шляхом розширення ССО "Азов" (створеного колишніми ветеранами батальйону "Азов") і є "здатною до проведення спеціальних операцій", але не такою, як 3-й полк ССО.

У (дуже) спрощеному розумінні: 3-тій полк ССО "зазвичай асоціюється" з такими діями, як черговий удар HIMARS або РСЗВ на відстані 50 і більше кілометрів за російськими лініями фронту. 3-й полк ССО рідко воює у "класичний" спосіб: вони є чимось на кшталт "привидів" цієї війни, які з'являються там, де росіяни найменше їх очікують (а потім зникають до того, як росіяни можуть їх знайти). Для порівняння (і для прикладу), 3-я штурмова проводила успішний контрнаступ з метою повернення Кліщіївки, що на південь від Бахмута, минулого літа, і (як згадувалося тут) наразі захищає ділянку фронту в районі Авдіївки.

3. Щодо результатів цього збору: станом на ранок 12 квітня нам не вистачало близько 10 тисяч євро/доларів США (або іншими словами: ми зібрали більше 50% від необхідного).

4. Будь ласка, майте на увазі, що війська 3-го полку ССО зайняті боротьбою з російською війною на знищення, в той час як я є лише "гінцем". Звісно, я перевірив усі деталі ще задовго до того, як оголосити про збір, але: оновлення регулярно затримуються на кілька днів.

Звісно, я триматиму вас у курсі подій.

Стратегічні питання. Європейська рада отримає бюджет тільки після придбання семи додаткових ЗРК Patriot для України

Демонструючи, що в його лавах більше здорового глузду, ніж у лавах тих, хто "нагорі" (див.: Європейська Рада – орган, що складається з глав держав-членів ЄС), Парламент ЄС оголосив, що збирається затвердити бюджет Європейської Ради лише після того, як Рада подбає про придбання семи додаткових ЗРК Patriot для України. Таким чином, ми повертаємося до "Немає грошей, нема й тістечок": принаймні номінально, Рада не може функціонувати без бюджету – і це тепер станеться лише тоді, коли Рада (яка фактично керує ЄС, але як така ніколи не обирається безпосередньо виборцями) подбає про посилення української протиповітряної оборони (до речі, Парламент підтвердив це рішення 515 голосами "за" і 62 голосами "проти").

Візьміть собі попкорн і кока-колу (якщо зможете): це обіцяє стати цікавим видовищем... Звичайно, більша частина цього – лише чергова порція типової балаканини: адже навіть якщо рахунки заблоковані, Рада не відчуває нестачі в грошах і не має жодних проблем з тим, щоб продовжувати робити все, що їй заманеться. Але, принаймні, сама думка про те, що некомпетентні люди на кшталт Макрона та фон дер Ляєн, апаратники на кшталт Нехаммера та мафіозні боси на кшталт Фіцо чи Орбана сидять за одним столом і обговорюють, як знайти альтернативні рішення для розбазарювання державних грошей, часу та життів українців, видається мені цікавою...

Тим часом у США.... "Надзвичайно"! Лише через два роки після тотального вторгнення путіна в Україну Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Кавіолі відкрив для себе гарячу воду.

А саме: на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США він заявив, що зараз саме промислове виробництво є ключем до перемоги у цій війні.

Хто б міг подумати?

Якщо подумати: між іншим, Кавіолі насправді платять за те, щоб він розпізнавав такі закономірності та робив такі висновки – і відповідно консультував своїх політичних господарів – але: йому платять за те, щоб він робив це вчасно. Що, поклавши руку на серце, мало статися ще в березні 2022 року (якщо не в листопаді 2021-го). Зважаючи на всю некомпетентність наших політиків, я б очікував, що їм знадобиться два роки, щоб розібратися в цьому. У цьому не було б нічого нового. Але новиною є ще одне підтвердження некомпетентності вищого військового командування... зітхання... Гаразд, гаразд: це я винен. Зрештою, я думав, що Кавіолі та йому подібні хоч чомусь навчилися в Афганістані та Іраку. Хоча б тому, що насправді вони не відповідають за те, що відбувається в Україні. Тому їм легше звинувачувати когось іншого. Натомість, ось він я: сиджу перед комп'ютером і дивуюся, як він взагалі дійшов до такого висновку, не кажучи вже про те, щоб говорити про це публічно...

...все це стане ще важливішим з причин, про які я розповім іншим разом (вибачте, але я не можу обтяжувати вас і себе надто великою кількістю речей в один день).

Повітряно-ракетна війна. Захід збільшує власні витрати, не надаючи Україні засоби ППО

Мушу зізнатися, навіть росіяни застали мене зненацька. Вранці 11 квітня 2024 року вони успішно атакували Трипільську ТЕС під Києвом. Ні, я не здивувався не тому, що вони її атакували, а тому, що вони її дійсно розгромили.

Але, дозвольте мені почати з деталей цього удару, який був досить масованим. За даними офіційного Києва, росіяни розгорнули:

20 крилатих ракет Х-101/555;

6 ракет "Кинджал";

12 ракет С-300;

40 "Шахедів";

4 Х-59 (дві з яких виявилися Х-69).

Палаюча Трипільська ТЕС...

Українці стверджують, що збили 14 Х-101/555, 39 "Шахедів" і 2 Х-59..... Жодних "Кинджалів" і жодних С-300, що не дивно, адже ці два типи були розгорнуті для ураження цілей в районах, не захищених ЗРК, які можуть націлюватися на балістичні ракети (наприклад, MIM-104 Patriot). Для порівняння: одна з ракет Х-59, розгорнута проти цілі в Запорізькій області, була збита ПCУ.

У Харкові була сильно пошкоджена місцева ТЕС і повністю зруйнована трансформаторна підстанція, а потім зруйнована лікарня у Вовчанську. У Запоріжжі... ще не повідомили, в що саме було влучання. У Сумах щонайменше була пошкоджена місцева ТЕС, але бомбою УМПК, а не балістичними чи крилатими ракетами.

Також були націлені (але, судячи з усього, не влучили) – крилатими ракетами Х-101 і Х-555 - аналогічні об'єкти у Львівській та Івано-Франківській областях.

Досі "все було логічно".

Однак потім з'ясувалося, що в Трипільську ТЕС влучили дві новітні Х-69.

Виникає наступна проблема: коли Захід так наполегливо не хоче посилювати українську оборону (і це з 3 трильйонів причин, сфабрикованих зомбованими ідіотами у Вашингтоні, Брюсселі та інших подібних місцях), то росіянам навіть не потрібно розвивати потенціал для виробництва великої кількості нових керованих ракет. Достатньо лише двох Х-69, щоб зруйнувати ще одну українську ТЕС... Ах, так, і Х-69 спочатку розроблялася як "стелс-варіант" старого Х-59, а потім була "ущільнена" під відсіки озброєння "стелс-винищувача" Сухого Су-57. Проте, ні: я не маю жодних підтверджень того, що будь-який з них був задіяний у цій атаці.

Звичайно, Трипільська ТЕС знаходиться (тобто знаходилася) за 50 км від Києва, а отже, поза межами "куполу" ППО, що захищає українську столицю. Проте, якщо у ПСУ не було засобів для захисту такого важливого об'єкту в цьому районі в цей час..? зітхання... Якщо так, то їй критично не вистачає таких речей, як МІМ-104, NASAAM та IRIS-T.., що ще раз свідчить наскільки сильно Захід облажався...

С-300 влучила в ТЕС у Харкові.

Напрошується ще один висновок (ми вже пояснювали це ще в лютому, але ось знову): замість того, щоб націлитися на розподільчу мережу, щоб викликати тимчасові відключення електроенергії, росіяни зосереджуються на фізичному знищенні електростанцій в Україні. Причина: коли електростанцію виводять з ладу, шкода залишається надовго, оскільки на відновлення такої станції потрібні "роки", а не дні чи тижні.

Наскільки мені відомо, в Україні є... або були – 11 таких електростанцій: 3 (а зараз 2) в Київській області та 8 (а зараз 7) в інших регіонах. Щонайменше вісім з них були атаковані, що змусило Київ значно збільшити імпорт електроенергії з ЄС. Іншими словами, такі атаки не лише завдають величезної шкоди, але й збільшують витрати на війну. Перш за все: який сенс відновлювати електростанції, подібні до цієї, або відправляти ще 500 генераторів до Харкова, якщо Україна не має ефективної протиповітряної оборони..? Вони все одно будуть знищені, і швидше раніше, аніж пізніше...

До речі, ця атака відбулася після удару "Іскандерами" по Одесі 10 квітня, в результаті якого 5 людей загинули і 14 були поранені; і ще одного ракетного удару по Миколаєву 11 квітня, в результаті якого загинуло щонайменше 5 осіб – і це на додаток до десятків інших авіаударів і ракетних ударів по всій лінії фронту на сході і півдні...

Зі свого боку, останні дві ночі українці націлювалися на Курську область, що змушує мене замислитися, чи адміністрація Байдена все ще настільки тупа, щоб повторювати свої скарги на українські удари по російській нафтовій та інших галузях промисловості...

А, так, про повітряну війну... під час тих же слухань у Конгресі США Кавіолі також назвав основні проблеми з підготовкою пілотів ПСУ на F-16:

недостатній рівень володіння англійською мовою;

відсутність базової підготовки у відповідних пілотів (через що багато з них змушені починати базову підготовку на Заході), і.... (барабани)

...брак пілотів.

Яка несподіванка: ПС може надати лише тих пілотів, яких вже має; вони не можуть залучити ще більше пілотів з існуючих, діючих підрозділів без значного послаблення цих підрозділів; і після двох років війни відчувається нестача пілотів, потім нестача пілотів, які вільно володіють англійською мовою, і, очевидно, навіть нестача належним чином підготовлених пілотів...

Інакше кажучи:

а) за останні... скажімо... 10 років усі відповідальні особи в Києві не подбали про те, щоб ПС готували достатню кількість пілотів (насправді, і оскільки я пишу це "в брову": враховуючи "новини, пов'язані з ПС" ще з 2021 року... дивно, що в цих силах взагалі залишилися пілоти);

б) за останні... скажімо....2 роки, попри нескінченну балаканину про F-16 для України, ніхто з відповідальних осіб, передусім у Києві, не подбав про те, щоб ПС розпочали підготовку нової групи пілотів для польотів на західних літаках (адже насправді: ПС мають достатньо навчальних баз та літаків, щоб за цей час підготувати 12-15 молодих людей хоча б до рівня "базової підготовки"), і

в) факт залишається фактом (як вже неодноразово зазначалося), дорогі українці: F-16 насправді не так просто придбати, як артилерійські гармати чи БПЛА...

... З усього цього я не можу не зробити висновок: навіщо будь-якому політику будь-яке передбачення? Якесь бачення майбутнього? Навички планування?

Абсолютно неважливі й непотрібні, чи не так?

Патякати на прес-конференціях, брати участь в ефектних фотосесіях та отримувати гроші від різноманітних "спонсорів" – це набагато простіше та вигідніше.

Битва за Донбас. Мар’їнка – єдиний напрямок, де нема новин окрім безперервних обстрілів російськими військами

Кремінна... Тривають перестрілки: кілька днів тому українці повідомили, що відтіснили росіян, які наступали, а позавчора росіяни заявили, що повернулися на позиції приблизно за 1000 м на схід від Тернів.

Бахмут... Останніми днями росіяни продовжували бити по Часовому Яру бомбами УМПК та авіаударами. Вони стверджують, що влучили в якийсь склад і "вбили сотні українських націоналістів". На землі вони продовжують наступ за трьома напрямками:

через Богаднівку і Калинівку на півночі,

вздовж дороги 0506 в район Каналу, і

через Іванівське/по дорозі 0504 на півдні.

Дійсно, вчора вони захопили західну сторону Іванівського, при цьому не відтіснивши позиції ЗСУ на пагорбах далі на захід навіть на сантиметр. Крім того, і далі на північ від Калинівки, вони просуваються до Григорівки.

Це можливо тому, що росіяни посилили 98-у дивізію ВДВ та 11-у бригаду ВДВ частинами 123-ї мотострілецької бригади та 106-ї дивізії ВДВ. Вже одне це дає зрозуміти: Часів Яр – це їхній "Schwerpunkt", місце, яке вони хочуть отримати, незважаючи на ціну. Інакше вони б не стягували туди стільки сил ВДВ.

Авдіївка-Шахтарськ... схожа ситуація в цьому районі. Дивіться: потужні авіаційні та артилерійські удари по тилу українського фронту, аж до Новобахмутівки та Галицинівки. На землі росіяни просуваються до Уманського, Яснобродівки та Нетайлового. Спочатку повідомлялося, що Первомайське повністю контролюється росіянами, потім українці відвоювали принаймні південно-західну частину, щоб встановити свій прапор на будівлі місцевої школи, а тим часом росіяни повернули собі контроль над усією територією і просуваються до Нетайлового, далі на захід.

Мар'їнка... здається, це єдиний район, де немає інших "важливих новин", окрім "безперервних російських обстрілів Георгіївки, південніше Побєди та Новомихайлівки (більша частина якої наразі перебуває під російським контролем, переважно через багатоденні масовані обстріли з планерних бомб).

Південь Запоріжжя та Херсонщина. Плацдарм тримається завдяки дронам

Два дні тому українці відбили ще один, хоч і менший, російський штурм Роботиного, але в іншому випадку саме російські безпілотники зараз бомбардують усі можливі позиції ЗСУ в цьому секторі. Потужні (насправді: масовані) російські авіаудари наносяться по позиціях ЗСУ в районі Урожайного (місце, де українці досягли своїх найзначніших успіхів влітку 2023 року). Під ударами "планерних бомб" також опинилася Вереміївка, що на північ від цієї ділянки фронту.

В районі Кринок плацдарм ЗСУ тримається, насамперед завдяки українській перевазі в озброєнні дронами.

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