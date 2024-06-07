Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та Сушок – Том Купер

У другій частині запитань та відповідей, Том Купер пояснює різницю в кількості та якості авіаударів росіян з УМПК та українців за допомогою високоточних керованих бомб. Як завжди, є брак боєприпасів в України та відповідних носіїв для цих бомб. Але точність ударів українських ВПС набагато більша.

Продовжую відповідати на ваші запитання...

1. Чому, на Вашу думку, західні ЗМІ часто повідомляють про успіхи росії та невдачі України?

Судячи з мого власного, безпосереднього досвіду роботи (спроби роботи) в цих ЗМІ (можливо, це було понад 15 років тому), це пов'язано з цілою низкою причин.

По-перше, "погані новини – це хороші новини" для наших ЗМІ. Вже з початку 2000-х років маса того, що відбувається в медіа, залежить від інтернету: медіа керуються такими факторами, як, буквально, "кількість кліків/переглядів". Чим частіше якийсь сайт відкривають більше глядачів, тим більше він коштує.

Тому медіа потребують яскравих заголовків, сенсацій, адже вони, безперечно, привертають більше уваги. "Погані новини" просто привертають більше уваги, ніж "хороші новини". Принаймні, з них легше зробити сенсацію.

Тому чим більше "поганих новин", тим краще для ЗМІ: вони заробляють набагато більше грошей.

Гроші, в першу чергу від реклами, тому що кожного разу, коли ви натискаєте, щоб відкрити якийсь медіа-репортаж, ви також відкриваєте безліч рекламних оголошень..., а також від підприємств, що займаються видобутком даних, тому що сотні з них платять ЗМІ за надання їм даних про вашу поведінку в Інтернеті, щоб вони могли проаналізувати їх і продати тим, хто хоче запустити "тарґетовану рекламу"...

2. Ви згадуєте, що росіяни використовують спецназ як лінійну піхоту... якщо вони перемагають, чому вони кидають свої елітні сили в м'ясорубку?

Практику використання "спецназу" в якості лінійної піхоти можна спостерігати в численних сучасних конфліктах. Див. ірано-іракську війну (1980-1988), громадянську війну в Лівані (1975-2000; особливо актуально для сирійців, але також і для ізраїльтян), Другу і Третю ангольські війни (1975-1992 і 1994-2003), війну в Ємені 1979 року і деякі інші. Основна причина полягає в двох чинниках: більшій "довірі" командних центрів до "особливо відданих підрозділів" і поганій підготовці стандартних піхотних формувань, що призводить до відсутності у них необхідних навичок, гнучкості, лояльності, а отже, і надійності.

У випадку з росіянами в Україні на сьогодні "тупоголові командири" класифікують їхні війська приблизно на чотири різні класи:

"справжній спецназ", як-от спецназ ГРУ (див.: 78-й спеціальний розвідувальний центр та/або 22-га бригада спецназу, квазі-ПВК "Редут" тощо);

"лінійний спецназ" (формування спецназу всрф; скоріше можна порівняти з рейнджерами армії США або ізраїльськими десантниками);

ВДВ та добровольчі формування (у випадку останніх – колишня ПВК "Ваґнера");

"гарматне м'ясо" (по суті, всі інші типи сухопутних формувань).

Їхні справжні спецпідрозділи рідко можна побачити в дії: не тому, що вони не діють, а тому, що українці взагалі рідко їх бачать (поки не стає надто пізно). Україна величезна, лінія фронту дуже довга, є багато "сліпих зон", а отже, обидві сторони можуть легко обходити ворожі позиції і проникати зі своїми спецпідрозділами вглиб ворожого тилу. Настільки, що ви можете посперечатися на свій річний дохід, що в будь-який момент часу десь на території України проходить щонайменше 10-15 "патрулів" спецназу ГРУ... і що ГРУ і ССО "роблять щось дуже схоже" всередині росії...

Навпаки, "лінійний спецназ" регулярно перекидається до з'єднань всрф – на передову. В наступальних операціях "лінійний спецназ" зазвичай слідує за "гарматним м'ясом" в атаки (останнє виштовхується вперед, щоб змусити українців відкрити вогонь і таким чином викрити свої позиції), або для проникнення на позиції ЗСУ (як під Авдіївкою і, останнім часом, в районі Білогорівки); або, обороняючись, посилити вогневу міць інших формувань та убезпечити особливо важливі точки (ми бачили це в районі Роботиного минулого літа, де "лінійний спецназ" також виявився добре оснащеним і навченим тісно взаємодіяти з бойовими вертольотами).

Ці формування є чимось на кшталт "золотих куль": розгортаються лише тоді і там, де це "дійсно необхідно". Решта "витрачається" за першої-ліпшої нагоди (так, це стосується і ВДВ: раніше ВДВ або формували сили швидкого реагування і штурмові загони, або слугували резервом за лінією фронту; зараз вони також використовуються як лінійна піхота).

Іншими словами: в цьому відношенні росіяни просто "йдуть за стадом". Роблять те, що повинні робити для досягнення власних цілей.

3. Чи є перевага української артилерії променем надії (на подальший розвиток подій у цій війні)?

Так. У кращому випадку, це дійсно "промінь надії". На жаль, так буде ще деякий час.

Щодо того, чому... Розглядаючи цей чинник, треба мати на увазі, що всі оцінки російського виробництва артилерійських снарядів, які мені відомі, є напруженими: росія, безумовно, продовжуватиме постачати своїм військам набагато більше артилерійських снарядів, ніж Захід може поставити Україні, і це аж до 2025 року. Дійсно, навіть коли "чеська закупівля" прибуде в Україну, і якщо дійсно станеться так, що ці "чеські" артилерійські снаряди прибудуть у кількості, достатній для того, щоб виграти час, необхідний як ЄС, так і США для нарощування свого артилерійського виробництва до нинішніх запланованих рівнів (наприкінці цього і на початку наступного року), загальна кількість снарядів, які вони поставлятимуть в Україну (за умови, що вони справді продовжуватимуть це робити, а не знайдуть ще один "гарний привід", щоб зупинитись, як це було в період з жовтня минулого року по травень поточного року), все одно буде суттєво нижчою, аніж у росіян. Більше того, Москва виявилася більш гнучкою і здатною отримувати боєприпаси з інших джерел за кордоном. Див: Північна Корея, Індія, Судан тощо.

Тому, в кращому випадку, так, є "промінь надії" в цьому плані, але лише настільки, що ситуація, ймовірно, дещо покращиться до другої половини цього року (і особливо до кінця цього року), але, і знову ж таки: за умови, що ЄС і США серйозно продовжать нарощувати своє виробництво і продовжать надійно постачати в Україну все, що вони можуть.

З огляду на це, я думаю, що моя позиція має бути добре відома: Україна не має іншого виходу, окрім як максимально унезалежнитися від західних поставок боєприпасів. І замінити (відсутні) артилерійські снаряди на сучасні безпілотники, які мають дедалі більшу силу удару. Тим часом, говорять про те, що ЗСУ завдають ударів з БПЛА по російській артилерії на відстані до 40, а то й 60 км за лінією фронту (особливо на півдні Бєлгорода), і я вважаю, що це також найкращий шлях вперед.

Навпаки: сподіватися і чекати, що Захід допоможе (або, що найгірше, молитися на нього), ІМХО, практично марно. Майте на увазі, що, крім усього іншого, західна допомога завжди буде пов'язана з безліччю політичних умов (більшість з яких спрямована на те, щоб не допустити краху центральної влади в російській федерації). Перш за все, мета Заходу, і особливо США, не полягає в тому, щоб дозволити Україні ефективно і швидко закінчити цю війну на свою користь і в своїх інтересах. Мета полягає в тому, щоб змоделювати результат, за якого росія відмовиться від ідеї знищення України, залишаючись при цьому цілою і неушкодженою.

... Однак, думаючи таким чином, американці, які переслідують такі цілі, не розуміють (і не думають про те), що будь-яка така росія залишатиметься головною загрозою для безпеки України (і ЄС/НАТО)...

4. Ви часто згадуєте російські планерні бомби УМПК. Чи має Україна подібні можливості?

Це чудове запитання. Відповідь: так, має.

І ПСУ регулярно розгортає цей потенціал. Дійсно, вона робить щось дуже схоже на те, що роблять росіяни. Наприклад, ось сцена подвійного удару JDAM по російській позиції на Георгіївці 20 травня: Однак, ПСУ змушені здійснювати такі удари у суттєво відмінний спосіб.

російські удари УМПК наносяться бомбардувальниками Су-24 і Су-34. Вони наближаються до зони бойових дій на висоті близько 9000 метрів зі швидкістю 900 км/год або більше, потім входять у неглибокий набір висоти і випускають свої УМПК на відстані до 70 км від цілі (а отже, далеко за межами досяжності більшості ЗРК, якими користується Україна):

Наскільки можна судити з відеозаписів, оприлюднених обома сторонами, росіяни регулярно спрямовують усі чотири УМПК, які випускають їхні бомбардувальники, в одну й ту саму точку прицілювання (або "ціль"); або вони спрямовують дві в одну, а дві - в іншу точку прицілювання, поруч, як у цьому випадку, коли вони атакували Часів Яр чотирма УМПК 12 травня:

Окрім ФАБів, ВКС тим часом розгортає власну "бомбу малого діаметру" (УМДБ Д-30СН) і "керовану" ракету "Грім Е1".

Викид чотирьох УМПБ ДФ-30СН – російських "бомб малого діаметру" – з Су-34 відбувся приблизно 25-26 травня цього року.

Однак... і тут з'являється (жорстока) різниця...

росіяни можуть це зробити, тому що в українських повітряних силах не вистачає:

а) перехоплювача, оснащеного ракетою класу "повітря-повітря" великої дальності, й то з дальністю, порівнянною з російською Р-37 (розгорнута на МіГ-31 і/або Су-35);

б) зенітно-ракетного комплексу (ЗРК), здатного надійно витримати розгортання в межах менш ніж 20-30 км від лінії фронту (щоб він міг вражати російські винищувачі-бомбардувальники до того, як вони зможуть випустити свої планерні бомби з відстані 70 км);

в) тому що українських запасів ЗРК, що залишилися, ледве вистачає для забезпечення напівнадійної протиповітряної оборони основних міських і промислових центрів, розташованих глибоко за лінією фронту, і

г) тому (а також тому, що вона зазнала кількох втрат, намагаючись це зробити), ПСУ не розгортає свої ЗРК більшої дальності ближче до лінії фронту, ніж на відстані 50 км.

Дійсно, протягом березня, квітня і травня ми могли спостерігати не лише те, що росіянам вдається уникати ударів по Києву і Одесі навіть своїми "найкращими" балістичними ракетами, бо вони надто добре захищені: натомість вони завдають ударів по Харкову, Дніпру, Запоріжжю і подібним, менш захищеним місцям. Ми також можемо спостерігати, як ППО збиває все менше російських крилатих ракет і ударних БПЛА - просто тому, що у них закінчуються ракети, а Захід не поспішає їх замінювати або навіть нарощувати їх виробництво...

Повертаючись до теми... У ПСУ немає УМПК, але насправді у них є набагато точніша зброя, яка може набагато більше, ніж російські УМПК. Йдеться про такі високоточні керовані боєприпаси, як:

бомба малого діаметру (GBU-39 SDB),

керована високоточна бомба (GBU-53 JDAM), і

HAMMER французького виробництва.

Звичайно, вся ця зброя легша (калібр 250 кг), ніж стандартний російський УМПК (на базі бомби ФАБ-500М-62 калібром 500 кг, не кажучи вже про їхні новітні УМПК на базі ФАБ-1500М-54, калібром 1500 кг). Однак: кожна окрема бомба SDB, або JDAM, або Hammer, випущена одним винищувачем ВПС України, може бути націлена на іншу точку прицілювання (ціль). Тобто, один МіГ-29 або Су-27 ВПС України може одночасно націлюватися на дві, три або чотири різні точки наведення – залежно від того, скільки бомб він фактично несе на борту. Наприклад: одна, дві або три точки вздовж лінії фронту, плюс щось за нею. Або відділення з чотирьох широко розкиданих російських артилерійських установок. Ми бачили, як ПСУ робили це, регулярно, вже минулого літа, а останнім часом навіть частіше в районі Вовчанська.

Але через зростаючу загрозу перехоплення російськими Су-35, МіГ-31, а останнім часом і Су-30СМ, ПСУ, як правило, озброюють свої винищувачі лише двома бомбами: мета полягає в тому, щоб літак залишався достатньо легким, щоб мати можливість розганятися до майже надзвукових швидкостей, хоча і летіти на гранично малих висотах, де повітря більш щільне, а отже, і витрата палива значно вища...

Так от, теоретично, якщо випускати з великої висоти і на великій швидкості, то вся ця зброя (західного виробництва) має щонайменше таку ж дальність (якщо не більшу), як і російська УМПК. Тобто, теоретично, вони також можуть бути випущені з висоти 9000 метрів (або більше), а потім залишені планувати до своїх цілей на відстані 50, 60, 70 км.... деякі з цих видів зброї можуть, теоретично, досягати навіть 120 км - якщо їх випустити, скажімо, з висоти 10 000 метрів і на надзвуковій швидкості...

Проблема: ПСУ не може експлуатувати свої літаки на великих висотах так близько до лінії фронту, як це можуть робити росіяни, оскільки ВКС має на озброєнні перехоплювачі типу Су-35, МіГ-31 і Су-30СМ. Оснащені ракетами великої дальності Р-37 "повітря-повітря", вони можуть надійно збивати українські винищувачі-бомбардувальники, що наближаються, на відстані до 200 км. Дійсно, щонайменше раз на місяць вони збивають винищувачі-бомбардувальники ПСУ, які беруть участь в бомбових атаках, незалежно від того, наскільки швидко чи низько вони летять.

Саме тому українські пілоти літають так низько: на висоті 10-15-20 метрів над землею, де у них є хоч якась надія залишитися прихованими між штучними або природними перешкодами (будівлями, лісами, пагорбами...).

Однак, коли вони випускають з такої низької висоти, дальність дії їхніх бомб набагато менша, ніж у російських УМПК, випущених з великих висот: вона становить лише якихось 10-15 км (так-так, хоча ПСУ МіГ-29 і Су-27 потім розганяються до 1100 км/год і випускають свою зброю з неглибокого пікірування).

Ба більше, навіть коли українські винищувачі-бомбардувальники літають так низько і швидко, вони все одно не є "безпечними": російські Су-35, МіГ-31 і Су-30СМ все ще регулярно виявляють їх; російські щоглові радари все ще можуть їх виявляти. Тобто вони можуть бути і регулярно стають мішенню для ударів з різних видів зброї вже на підльоті до місця випуску. Ось чому ПСУ підтримує такі удари іншими своїми літаками, що випускають хибні цілі ADM-160 і/або протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Що робить їхні удари з високоточними бомбами набагато складнішими, ніж удари росіян з УМПК...

...і, іноді, такі українські операції спрацьовують, але... трагічно... "хоча б раз на місяць" – не спрацьовують...

Інша проблема полягає в тому, що західні високоточні бомби, про які йдеться, дуже дорогі і виробляються у відносно невеликих кількостях. Ще в меншій кількості вони постачаються в Україну. А кількість відповідним чином модифікованих МіГ-29 і Су-27 невелика (і постійно зменшується). Саме тому ПСУ не може розгорнути стільки бомб, скільки ВКС може розгорнути УМПК (додайте до цього повільно зростаючу кількість УМБ Д-30СН і "Грім Е1", щоб отримати повну картину)...

І навіть якщо ПСУ отримає, скажімо, достатньо високоточних бомб, щоб випускати їх зі швидкістю "100 на день": все одно знадобиться відповідна кількість модифікованих МіГ-29 і Су-27, яких просто немає. Ось чому поставки F-16 стануть настільки ж важливими: щоб збільшити кількість таких ударів, ПСУ може літати кожен день (за умови, що вони отримають достатню кількість F-16, а також запасні частини і гроші, щоб експлуатувати їх стільки, скільки необхідно...). Що, в свою чергу, суттєво збільшить витрати на цю війну, адже випуск таких бомб з F-16 набагато дорожче, ніж обстріл тих самих цілей далекобійною артилерією...

Звісно, коли українцям вдається завдати хоча б одного такого авіаудару, результатом, як правило, є багато пошкоджених росіян. Але, знову ж таки, і в цілому: через російську ППО (а ВКС, власне, має перевагу в повітрі над лінією фронту), проводити такі операції вкрай ризиковано. До того ж, кількість бомб, які постачає Захід, завжди буде набагато меншою, ніж кількість УМПК, які можуть виготовити і випустити росіяни.

Далі буде…

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