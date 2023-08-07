Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен

Професор Школи перспективних міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса (SAIS) Еліот Коен вчергове виступив з потужною статтею на захист України. Цього разу перед роздратованими та істеричними західними посадовцями. Він зазначив, що союзники можуть бути роздратовані, але порадив західним посадовцям спробувати на собі, як це, коли ваш сусід вторгається до вас, а всі інші читають вам нотації. Дісталося на горіхи всім: американським посадовцям і військовим з Пентагону, німецьким військовим та британському міністру Бену Воллесу.

"Історія всіх коаліцій – це історія взаємних скарг союзників", – цитує Еліот Коен Вінстона Черчилля, який, за словами автора, знав, про що говорив.

"Це літо невдоволення було пронизане скаргами: від українських чиновників, які відчайдушно потребують зброї, і від західних дипломатів та солдатів, які вважають, що українці невдячні за танки, навчання та інші блага, які вони отримали", – пише Коен у статті для The Atlantic.

Він нагадує, що найбільше критики з боку Заходу було під час і навколо саміту НАТО у Вільнюсі минулого місяця, через анонімні витоки інформації та публічні нарікання. Дійсно, згідно з одним репортажем, адміністрація США була настільки роздратована скаргою Володимира Зеленського на повільність процесу вступу до Альянсу, що дехто виступав за пом'якшення формулювань щодо членства для Києва. Вилучення слова "запрошення" з комюніке, на їхню думку, було б відповідним покаранням за злостивий твіт.

Нарікання західних посадовців. Згубні форми скиглення

"Диву даєшся, коли бачиш, з якою дратівливістю британський міністр оборони Бен Воллес, який в інших випадках залишався непохитним в підтримці України, говорив про те, що Київ ставиться до своїх західних постачальників як до своєрідного "Амазона" озброєнь", – зазначає Еліот Коен.

За його словами, роздратованість щодо союзників – це загальний і зрозумілий настрій, який зрештою відчувають усі високопоставлені дипломати і чиновники з питань національної безпеки. Рано чи пізно в їхніх головах прокручується монолог, який звучить приблизно так:

Мені пощастило, якщо я висипаюся раз на тиждень. Я йду на роботу до того, як мої діти прокидаються, і повертаюся тоді, коли вони вже сплять, шість, а іноді й сім днів на тиждень. Я харчуюся в режимі стресу і не можу піти у відпустку без того, щоб мене не викликали назад в офіс. Тим часом, усі думають, що [вкажіть ім'я союзника] – це купка жертв або ж героїв, хоча насправді вони – маніпулятивні, невдячні маленькі виродки, які не мають жодного уявлення про те, що я роблю, щоб врятувати їх від [назвіть посадовця-суперника, країну-агресора або уряд]. А їхні американські симпатики – це купка огидних дурнів, які так само невігласи, але з меншою кількістю виправдань.

Дорослий вчинок у таких випадках – піти на тренування, поскаржитися люблячому чоловікові чи дружині або записати ці думки в щоденник на потіху історикам, які прочитають занадто багато в тому, що на тверезу голову є просто істерикою. Згадувати про них у пресі, або, що ще гірше, діяти на їхній основі – несправедливо і безвідповідально.

Такі спалахи відбуваються тоді, коли посадовці дозволяють своєму роздратуванню придушити їхню емпатію. У момент піку ниття вони забувають, що означає мати п'яту частину своєї країни окупованою, або знати, що набагато більша країна щоночі намагається вивести з ладу твої електростанції, заблокувати твої порти і знищити твій урожай. Вони не думають про зруйновані міста і масові поховання. Вони не знають, що таке вітати повернутих назад кастрованих військовополонених, яких обміняли. Або оплакувати вбитих старих чоловіків і жінок, або закатованих і зґвалтованих молодих. Або несамовито турбуватися про тисячі викрадених дітей. Вони забувають, що якщо сон західного чиновника може перервати телефонний дзвінок або будильник, то сон українського посадовця, швидше за все (і частіше), перерве сирена або вибух ракети, що влучила в житловий будинок.

Українські посадовці вдячні. Аналіз їхніх промов свідчить про велику кількість висловів вдячності. Але вони також наполегливо і голосно благають про допомогу. Якби вони робили щось інше, вони були б і нелюдяними, і недбалими у виконанні свого обов'язку. Будемо сподіватися, що після віскі (або двох) в літаку до Вашингтона чи Лондона західні посадовці заспокояться і повернуться до певного рівня зрілості в розумінні свого союзника, що опинився в облозі.

На жаль, імпульс, що стоїть за ниттям, може проявлятися і в більш тонких, але не менш згубних формах. Значна частина публічних дискусій про Україну виявляє тенденцію до заступництва цій країні та іншим, які уникли російського панування. Як в'їдливо зауважив Тоомас Ільвес, колишній президент Естонії:

Коли я навчався в університеті в середині 1970-х років, ніхто не називав Німеччину "колишнім Третім Рейхом". І все ж сьогодні, більш ніж через 30 років після падіння Берлінської стіни, нас продовжують називати "країнами колишнього радянського блоку".

Про українську корупцію небезпідставно говорять багато, але можна також законно запитати, чому так багато членів Конгресу приходять до Палати представників чи Сенату зі скромними статками, а йдуть звідти мультимільйонерами, або чому діти американських президентів заробляють статки за кордоном, або, якщо вже на те пішло, чому будівництво в Нью-Йорку таке пекельно дороге, пише Еліот Коен.

Німецьке бурмотіння. Скарги німецької військової розвідки

Останнім найяскравішим прикладом західної поблажливості, на думку автора, стала доповідь німецької військової розвідки, яка скаржиться на те, що хоча українці добре навчаються на курсах підготовки, вони не дотримуються західної доктрини і, що ще гірше, просувають офіцерів на основі бойового досвіду, а не теоретичних знань. Подібні, хоча й менш різкі, думки просочилися і з Пентагону.

Критику німецьких військових щодо бойових дій будь-якої країни можна сприймати з певною часткою скептицизму. Зрештою, Бундесвер не брав участі в серйозних бойових діях майже вісім десятиліть. В Афганістані Німеччина була сумно відома тим, що значно менше 10 відсотків її багатотисячного контингенту в будь-який час перебували поза межами передових оперативних баз. Можна також зауважити, що колись давно, коли німецька армія брала участь у війнах, вона, як правило, просувала по службі досвідчених і успішних бойових лідерів, як це зазвичай роблять армії воєнного часу.

Неназвані "джерела" в Пентагоні. Українці адаптувалися за 10 днів, американці в Іраку – за чотири роки

Скарги американців на темпи українського контрнаступу і його нездатність досягти швидкого прориву Еліот Коен вважає так само недоречними. Українці дійсно отримали різноманітні танки і бронемашини, але у них набагато менше засобів розмінування, ніж їм потрібно. Вони спробували зробити це по-нашому – прорвати щільну російську оборону і вийти на відкриту територію, але поплатилися за це. Через 10 днів було вирішено застосувати інший підхід, більш обережний і поступовий, який краще відповідав їхнім власним можливостям (зокрема, їхній високоточній далекобійній зброї) і виклику, з яким зіткнулися. Тобто, за історичними мірками, швидка адаптація. На противагу цьому, армії США знадобилося добрих чотири роки, щоб розробити оперативний підхід до боротьби з повстанцями в Іраку, який приніс успіх у перемозі над залишками баасистського режиму і терористами, орієнтованими на Аль-Каїду.

Невідворотним гріхом великих армій, особливо американської, є думка про те, що їхній шлях є або найкращим, або єдино правильним. В результаті цього припущення Сполучені Штати будують гірші, дзеркальні збройні сили в менших країнах-союзниках, які стикаються з повстаннями або зовнішньою загрозою. Ці сили, як правило, зазнають невдачі, оскільки вони не пристосовані до навколишнього середовища або їм просто бракує ресурсів, яких американські військові мають вдосталь. В'єтнамська, а згодом і афганська армії є гарними прикладами цієї тенденції, і повоєнне оббріхування Вашингтоном своїх "впалих" клієнтів замість критичного самоаналізу того, для чого він їх створював, є гідним осуду, акцентує Еліот Коен.

Український підхід і американська скромність. Українці знають про боротьбу з росіянами більше за будь-кого

Зараз українці ведуть повільну, терплячу війну, в якій знищують російську артилерію, склади боєприпасів і командні пункти без зброї, такої як американські ATACMS і німецькі ракети TAURUS, яка зробила б цей розумний підхід швидшим і ефективнішим. Вони знають про боротьбу з росіянами набагато більше, ніж будь-хто зі західних військових, і вони перебувають у бойових умовах, з якими жоден західний військовий не стикався з часів Другої світової війни. Скромність, яка ніколи не була сильною стороною американців, тут доречна, вважає Еліот Коен.

Захід повинен надіслати військові місії до Києва. Звісно, це ризиковано

Одним із способів покращити взаєморозуміння між друзями України, на думку автора, могло б стати розміщення в Києві значних військових представництв. Американським полковникам і генералам не обов'язково ходити на патрулювання чи штурмувати лісосмуги, але вони могли б отримати користь від постійного контакту зі своїми українськими колегами на території країни віч-на-віч. Вони могли б надавати реалістичні оцінки бойових дій і українських тактичних і оперативних потреб. Вони також запевнили б Україну в тому, що відеоконференції не можуть цього зробити, і, можливо, внесли б трохи смирення в дискусії у Вашингтоні.

Такі зусилля пов'язані з ризиками, але це те, на що солдати підписуються. Збереження постійної фізичної присутності в Україні з військовою місією високого рівня, доповнене частими візитами голови Європейського командування США та інших високопосадовців, було б безцінним у прийнятті рішень, які могли б допомогти Україні перемогти росію, повернути свою територію і виграти цю війну. Саме перемогти, а не скиглити – ось про що йдеться, наголошує професор Еліот Коен.

Джерело: The Atlantic