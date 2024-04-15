Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен

Професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Еліот А. Коен, як завжди, бачить суть проблеми. Він переконаний, що нещодавній напад Ірану на Ізраїль – це невелика частина значно більшої проблеми світоустрою, як це було в 1930-х роках. Автор переконаний, що просто збиття ракет і безпілотників у довгостроковій перспективі нічого не дасть, бо рано чи пізно літаки збиватимуть, кораблі топитимуть, а будинки руйнуватимуть.

Як пише Еліот Коен у The Atlantic, його дружина, фотоархівістка, любить повторювати, що всі фотографії – це подвійний кадр: в часі (ми не знаємо, що сталося до чи після) і на місці (ми не знаємо, що було поза кадром фотографа). Так само, як і імпульси насильства, такі як нещодавній залп Ірану з 300 безпілотників, крилатих і балістичних ракет, націлених на Ізраїль. Щоб зрозуміти те, що ми спостерігаємо, ми повинні вийти за рамки того, що бачимо на перший погляд.

Атака позаминулої ночі не була просто відповіддю на ізраїльський удар по Дамаску 1 квітня, в результаті якого загинули два іранських генерали і п'ять інших офіцерів Корпусу вартових ісламської революції. Найімовірніше, це переломний момент у напівприхованій війні, яка триває вже багато років. Цей конфлікт включає в себе напади на судноплавство з обох сторін, бомбардування єврейських та ізраїльських цивільних об'єктів, запуск ракет через північний кордон Ізраїлю і періодичні вбивства ключових фігур, таких як Мохсен Фахрізаде – хрещений батько іранської ядерної програми.

Ізраїльські саркастичні військові гумористи жартують про перший прямий рейс із Тегерана до Єрусалиму з 1979 року, але, як це часто буває, в цьому жарті є ядро прозріння: непохитна ворожість до Ізраїлю є частиною ДНК Ісламської Республіки. Більше того, ця ворожість нерозривно пов'язана з ворожістю до Сполучених Штатів: один – менший сатана, інший – більший. Примирення з обома ідеологічно неможливе; ворожість до обох і віра в те, що вони пов'язані, непохитна.

Але тут є один нюанс. Напівприхована війна Ірану використовує "Хезболлу" в Лівані (і в інших країнах світу), іракських ополченців та єменських хуситів для нападів і вбивств своїх ворогів. Це обмеження почало руйнуватись. Запуск понад 300 керованих ракет і взяття на себе відповідальності за це є відкритою заявою про те, що Іран готовий вести війну відкрито.

Це, знову ж таки, є частиною ширшої схеми іранської войовничості: вона включає використання іракських ополченців для нападів на американські бази, а також озброєння і допомогу ополченцям-хуситам в їхніх нападах на цивільне судноплавство в Червоному морі й за його межами. Це змушує поставити запитання: чому Іран почав діяти більш зухвало, менш обережно і на більших відстанях, ніж будь-коли раніше?

Однією з відповідей може бути, здавалося б, безповоротний рух цієї країни до володіння ядерною зброєю, який був ненадовго уповільнений американським вторгненням до Іраку в 2003 році (за яким послідувала пауза в іранській програмі) і нещасливим й обмеженим у часі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), узгодженим 2015 року, від якого відмовилася адміністрація Трампа і який безуспішно намагалася відродити адміністрація Байдена.

Другою і глибшою відповіддю, однак, є вступ Ірану до коаліції – не альянсу – з росією, Китаєм і Північною Кореєю. Іран зараз відіграє важливу роль у війні росії в Україні. Іранські безпілотники щоночі літають над українськими містами, виявляючи і напружуючи українську протиповітряну оборону, щоб прокласти шлях російським крилатим і балістичним ракетам. Іран допоміг у будівництві російських заводів з виробництва безпілотників, ймовірно, в обмін на російську допомогу на інших фронтах.

Саме цей великий геополітичний зсув робить іранську атаку на Ізраїль такою важливою. Головні гравці коаліції росія-Китай-Іран-Північна Корея все частіше готові вдаватися до відкритого насильства (проти України, Ізраїлю та Філіппін) і погрожувати набагато гіршими речами, включно із застосуванням ядерної зброї. Їх об'єднує зростаюча віра в те, що настає їхній момент, коли розділений і нерішучий Захід, багатший, але м'який, не буде воювати.

У відповідь, як це часто буває, західні держави вдаються до технологічних і тактичних рішень. У короткостроковій перспективі вони спрацьовують. Ізраїльтяни за підтримки США, Великої Британії та, можливо, інших держав (були згадки про Францію та Йорданію) збили майже кожен боєприпас, що летів у їхній бік. Це дивовижний результат, який, безсумнівно, створить великий попит на ізраїльські протиракетні технології. Так само американські й європейські військові кораблі збивають більшість хуситських (насправді, іранських) ракет, що летять по торгових суднах, які намагаються підійти до Суецького каналу.

Але протиракетна оборона в довгостроковій перспективі – це гра в карти. Якщо кожна захисна ракета, яку ви випускаєте, разом з усіма системами, що націлюють і спрямовують її, коштуватиме більше, ніж ракета, що атакує, то навіть найбагатші країни збанкрутують. Такі системи наразі не виробляються масово, хоча це може змінитися. Крім того, нова ера ракетних і безпілотних воєн все ще перебуває на ранній стадії. Як показує війна безпілотників в Україні, чисельність, складність і кількість таких систем швидко зростає під впливом реального конфлікту. Гра стає грою заходів і контрзаходів, і в будь-якому випадку жоден захист не є на 100% ефективним у довгостроковій перспективі. А отже, рано чи пізно, кораблі тонутимуть, житлові будинки вибухатимуть, мирні жителі гинутимуть.

У таких обмінах зловмисник виграє через більші наслідки. Вантажовідправники уникатимуть певних маршрутів, компанії вагатимуться щодо ведення бізнесу в зоні бойових дій, а туристи та керівники компаній триматимуться подалі від аеропортів, де періодично вмикаються сирени. Це і є ширша стратегія, яка працює тут, і не робіть помилки: метою Ірану, як неодноразово і недвозначно заявлялося, є знищення ізраїльської держави – мета, яку поділяє Хамас і, можливо, натовп, що вигукує "Від річки до моря" на вулицях Нью-Йорка чи Лондона. Сама по собі ця мета не є новою. В середині минулого століття вона була метою Єгипту і Сирії, але це було в результаті однієї-двох вирішальних битв. Зараз це щось набагато триваліше.

Метою тут також є щось набагато більше, ніж боротьба за знищення Ізраїлю. Метою коаліції росія-Китай-Іран-Північна Корея є повалення не "міжнародного порядку, заснованого на правилах" – фраза, яка більше вводить в оману, ніж інформує, тому що завжди існували якісь правила, – а світового порядку на чолі з Америкою, який є артефактом останніх 75 років. Каркас коаліції, так би мовити, великий, в якому Сполучені Штати та їхні союзники представляють одне крихке ціле, яке, якщо сильно постукати по ньому в декількох місцях, розпадеться.

Саме в цьому контексті США і їхні союзники повинні розглядати наступні кроки. Кампанія проти Ірану та Ізраїлю – це лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті. В середині 1930-х років було б помилкою розглядати італійське вторгнення в Абіссінію, громадянську війну в Іспанії, німецьку окупацію Рейнської області й початок війни Японії в Китаї у 1937 році як набір унікальних і не пов'язаних між собою подій. Скоріше, вони представляли одну велику проблему. Американські лідери помиляться, якщо намагатимуться так само розділити кожну зі своїх сьогоднішніх проблем: війну в Україні, китайську агресію в Південно-Китайському морі, конфлікт на Близькому Сході.

Те, що коаліція Заходу і його партнерів готова діяти, щоб протистояти іранському ракетному шквалу, є багатообіцяючою ознакою. Проте, поки Іран не заплатить видиму і велику ціну за свою поведінку, яка полягає в нападі не лише безпосередньо на Ізраїль, але й на його арабських сусідів і світове судноплавство через своїх маріонеток, проблема тільки погіршуватиметься.

Якщо коли-небудь і був час для сильної американської державної політики, підкріпленої військовими м'язами, то це саме зараз. Але навіть коли Сполучені Штати лають своїх союзників за недостатні витрати, їхні власні витрати на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту знижуються до рівня, небаченого з часів благополучного 1999 року, до 2,7 відсотків. Це не дає політикам тієї великої палиці, якої вони потребують для того, щоб їхні м'які слова були переконливими.

Допоки Сполучені Штати серйозно не замисляться над тим, що їм потрібно для збереження порядку, який вони допомогли створити й підтримувати, отримавши при цьому величезну вигоду для себе та інших, на міста демократичних союзників летітиме ще багато ракет. Така собі втіха полягає в тому, що інші заплатять за це кров'ю задовго до американців, але рано чи пізно це станеться і зі США.

Джерело: The Atlantic