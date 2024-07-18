Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен

Еліот Коен, який нещодавно полишив активну академічну кар'єру і став почесним професором Університету Джона Гопкінса, у The Atlantic розмірковує, чи є шанси для союзників за другого терміну Трампа. Невідомо, правда, чи він займається самозаспокоюванням, чи все ж таки має рацію. Схоже Коен і сам не впевнений, що добрі новини ще можуть бути.

Дональд Трамп, ймовірно, знову стане президентом 20 січня 2025 року. Драма старіючого президента Джо Байдена, який чіпляється за посаду, незважаючи на відчай демократів, які чітко бачать перспективи свого кандидата, не позбавлена шекспірівських елементів. Як казав Рейган про короля Ліра: "Він завжди знав себе лише в загальних рисах". Як і багато інших трагедій, вибір Байдена і його наслідки були цілком передбачуваними.

Але якщо Трампу судилося бути обраним на другий термін, то нам, тим, хто не вибачається і не розкаюється, доведеться замислитися над наслідками одного з найвизначніших повернень в американській політичній історії. Найбільше занепокоєння викликають внутрішні проблеми: чи спробує Трамп нацькувати ФБР і податкову службу на політичних опонентів, або, як він їх називає, ворогів? Чи зазіхне він на громадянські свободи, чи підірве інституції, чи посіє стільки гіркоти й уїдливості, що Сполучені Штати зіткнуться з роками загострення міжпартійних суперечок і насильства?

Я залишив ці питання більш кваліфікованим людям, а натомість вирішив поміркувати про інший бік президентської діяльності – зовнішню політику. І тут, як би мені не було важко це визнати, не виключено, що все може бути не так погано, як здається. Незважаючи на попередження, другий термін Трампа може не стати бунтом ізоляціонізму, що руйнує альянси, войовничого розпалювання війни або катастрофічно дурної дипломатії.

Почнемо з республіканської платформи, яка є не стільки обов'язковою для Трампа, скільки віддзеркаленням його пріоритетів. Вона починається зі святкування перемог ХХ століття над нацизмом і комунізмом, але також містить рішучі зусилля, спрямовані на припинення нелегальної імміграції; прихильність до військової сили; обіцянку зміцнити американські альянси, зокрема, але не тільки, в Індо-Тихоокеанському регіоні; підтримку Ізраїлю; і захист американської інфраструктури від "зловмисного впливу країн, які виступають проти нас у всьому світі".

Якщо не брати до уваги випадкове написання іменників з великої літери, безграмотне пересмикування, яке зараз проникає в офіційні та особисті документи всіх видів, це шаблон, і не особливо страшний шаблон. Він має свої особливості, але не є ізоляціоністською вимовою.

Одна з глибинних істин про американську зовнішню політику, яку кожні чотири роки відкидають як демократи, так і республіканці, полягає в тому, що в ній набагато більше спадкоємності, ніж розривів. Тарифи і захист ланцюгів поставок? Адміністрація Байдена вже пішла цим шляхом. Заклопотаність Китаєм і серйозні зусилля зі створення альянсів і партнерств для стримування й збалансування його зростаючої могутності? Політика, започаткована першою адміністрацією Трампа, продовжилася і в роки правління Байдена. Прихильність до Ізраїлю і зацікавленість у зміцненні відносин у Перській затоці? Це одне й те саме. Бажання відсторонитися від Близького Сходу та Афганістану? Це бажання поділяли і Обама, і Трамп, і Байден.

Найбільшим потенційним виключенням у цьому списку зобов'язань є Європа, і зокрема НАТО. Але готовність адміністрації Байдена озброїти Україну і дозволити їй повною мірою використати військовий потенціал, який ми та інші надавали надто повільно і скупо, є обмеженою. Негласно представники адміністрації Байдена дали зрозуміти, що вони надають достатньо допомоги, щоб утримати Україну на плаву, але недостатньо, щоб дозволити їй перемогти у будь-якому значущому сенсі цього слова, і що вони вважають за краще, щоб так і було. Джордж Буш або Рональд Рейган, ймовірно, поводилися б зовсім інакше, але вони вже не при владі. Трамп менше відрізняється від цієї адміністрації, ніж він або Байден хотіли б, щоб американці в це повірили.

Навіть сенатор Дж. Д. Венс – кандидат у віцепрезиденти від республіканців, який був особливо черствим і тупим щодо України, – визнав, що не в інтересах Америки дозволити росії окупувати країну, і що США повинні гарантувати незалежність України. Якими будуть його погляди на росію, якщо він почне отримувати брифінги розвідки і обмірковувати наслідки від покидання Києва напризволяще, невідомо: він, як ми дізналися, надзвичайно гнучкий у виборі непорушних принципів і, відповідно, моральних і політичних суджень.

За підтримки спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона було ухвалено пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. Що ще важливіше, він був ухвалений за мовчазної згоди Дональда Трампа. Республіканці, які проголосували за нього, не заплатили внутрішню ціну, і хоча ленінський термін "корисні ідіоти" застосовується до деяких відомих правих коментаторів, поки що немає жодних ознак того, що друга адміністрація Трампа просто кине Україну і вийде з НАТО. Що вона, безперечно, зробить, так це посилить тиск на європейські держави, щоб вони різко збільшили свої витрати на оборону. Це жодним чином не погано, і навіть перспектива повернення Трампа, схоже, має певні позитивні наслідки в цьому напрямку.

Заламування рук з приводу ймовірної відсутності "дорослих у кімнаті" також може бути недоречним. Трамп, новачок в уряді і, ймовірно, шокований своєю перемогою у 2016 році, обрав генералів та експертів – Джеймса Меттіса, Рекса Тіллерсона, Г. Р. Макмастера, Джона Келлі, Джона Болтона, серед інших – для керівництва своєю зовнішньою політикою. Вони таємно, а іноді й не дуже, зневажали його, і він також зненавидів їх. Він більше не обиратиме таких, як вони. Питання полягає в тому, чи обиратиме він натомість когось із маргіналів у своєму таборі, таких як опальний і неадекватний Майкл Флінн, або ж таких політичних діячів, як сенатор Том Коттон і колишній держсекретар Майк Помпео. Якщо перших – нас чекають серйозні неприємності. Якщо останнього – на нас чекає щось набагато більш нормальне, не в останню чергу тому, що такі досвідчені політики, які знають Трампа роками і мають значно кращі особисті навички спілкування з ним, ніж технократи або солдати, найімовірніше, керуватимуться більш типовим курсом.

Іноземні лідери також будуть краще підготовлені. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте спритно уникає будь-якої критики на адресу Трампа. Можливо, його обрали за поєднання нідерландської прямоти і дипломатичної майстерності, необхідних для встановлення з ним контакту. Інші країни досить добре впоралися з першим терміном Трампа. Поляки, чию пропозицію про створення форту неохоче відхилила адміністрація Трампа, тим не менш, домоглися у 2020 році угоди про розміщення тисяч американських військовослужбовців. Японці так само добре впоралися з непостійним президентом. І українці можуть зробити те саме. Їм варто було б відправити генерала Кирила Буданова, голову військової розвідки, на зустріч з Трампом, який, як він часто каже, любить убивць.

Трамп і республіканці з його оточення мають внутрішні вподобання і погляди, але не обов'язково тверду політичну лінію. Занадто велика частина політики складається з реакції на події. Було б помилкою думати, що Венс, найзатятіший неоізоляціоніст в оточенні Трампа, обов'язково матиме вагомий голос. Зрештою, він є неофітом на цьому рівні влади, і його обрали не за готовність говорити босові те, у що Трамп ще не вірить. Швидше навпаки, насправді. Ба більше, за природою речей, жвавий молодий віцепрезидент, який, безсумнівно, вважатиме себе наслідним принцом для людини у віці 80 років, незабаром накличе на себе його підозру і навіть ворожість. Трамп, ймовірно, ніколи не читав передсмертного докору Генріха IV принцу Галу: "О нерозумний юначе, ти прагнеш величі, яка тебе поглине", але він впізнає ці почуття.

Що підводить нас до самого Трампа. Під час другого терміну більшість президентів зважають на судження історії, і це не спонукає їх до дикості. Найзатятіші опоненти Трампа мусять визнати, що його близька зустріч зі смертю не викликала одразу отрути чи підбурювання, а навпаки, своєрідну трампівську благодать. Ми не знаємо, як вона вплине на його світогляд, і хоча не варто очікувати, що перетворить його на державного діяча, вона цілком може стримати людину, яка стоїть на межі приголомшливої особистої та політичної перемоги. Для решти з нас ця межа може виявитися прірвою. Але чесність змушує мене визнати, що цього може і не статися, і дозволяє роздумувати над можливістю цього рідкісного у сучасній політиці товару – скромної доброї новини.

Джерело: The Atlantic