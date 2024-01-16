Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен

Професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Еліот А. Коен на сторінках американського видання The Atlantic на історичному прикладі США показує як ефективно боротися з піратством. На його думку, хусити – це лише одне зі щупалець восьминога, тіло якого знаходиться в Тегерані. США і союзники, мають задавати ударів по хуситах так, щоб ті боялися і рятувалися постійною втечею як лідери Аль-Каїди, а також по інших щупальцях Ірану в Сирії та Іраку. Зволікання є небезпечним, оскільки це приведе тільки до зростання насильства.

Через кілька місяців після перших ракетних обстрілів єменськими бойовиками-хуситами суден Сполучені Штати та їхні союзники випустили у відповідь близько 150 ракет, вразивши десятки цілей. Разом із самозадоволенням, яке зазвичай супроводжує такі майже безкровні удари, з боку адміністрації Байдена і коментаторів пролунало багато схвальних слів про "надсилання сигналу", "відновлення стримування", "уникнення ескалації" і, перш за все, "пропорційність".

Все це було абсолютно нікчемним з точки зору стратегії.

Ці терміни, вигадані й відшліфовані в аудиторіях політологічних семінарів під час холодної війни, мали певне відношення до світу, в якому дві ядерні наддержави зіткнулися в різних куточках планети. За більш ніж півстоліття вони перетворилися на своєрідний пил ельфів, яким спантеличені чиновники посипають, здавалося б, нерозв'язні проблеми.

Вони грають на схильності Америки до терапевтичних бомбардувань замість справді ефективного застосування військової сили. Ці навмисно антисептичні слова лунають, щоб замінити реалії страху і смерті. Вони в чомусь абсурдні. Наприклад, справді пропорційною відповіддю хуситам було б випустити кілька ракет по їхніх нафтових танкерах (яких у них немає), ці ракети могли б бути збиті високою ціною їхніми сучасними військовими кораблями (яких у них також немає).

Удари по Ємену, без сумніву, знищили деякі радарні установки, зменшивши можливості попередження хуситів про наступну серію бомбардувань, а також кілька пускових установок і місць зберігання ракет. Схоже, що вони були організовані так, щоб не вбивати людей, хоча війну ведуть люди, а не речі. Вони дали можливість лідерам хуситів з диким поглядом пишатися тим, що вони витримали удар від занепадаючої наддержави і, як можна очікувати, продовжуватимуть безстрашно стріляти ракетами по торгових суднах або намагатися захопити їх за допомогою швидкісних човнів. Ці удари, безперечно, були разовою дією, можливо, лише першим кроком у грі "око за око", яка ні до чого конкретно не призведе. Тому краще добре продумати проблему.

Перше стратегічне питання, як сказав колись французький маршал Фердинанд Фош, це De quoi s'agit-il – приблизно "Про що все це?". Що це за конфлікт?

Одна з версій – це війна з піратською державою, яка прагне не стільки грабунку, скільки престижу, слави та регіонального впливу. США вже були там раніше – фактично двічі. У першій Берберській війні (США проти країн Магрибу – iPress), що тривала з 1801 по 1805 рік, військово-морський флот США здійснив кілька видатних "звитяг", включно з бомбардуванням Тріполі та маршем пустелею, який дав морській піхоті фразу для гімну та знаковий меч для парадного одягу, але не більше того. Після обережної дипломатії і непомітної виплати данини, замаскованої під викуп, деякі американські полонені були звільнені. Але проблема не зникла. Як і протягом багатьох років, північноафриканські держави, в тому числі Алжир, продовжували полювати на американську торгівлю.

І ось, всього через кілька днів після ратифікації Ґентського миру, який завершив війну 1812 року, президент Джеймс Медісон і Конгрес знову оголосили війну, але діяли зовсім інакше ніж Томас Джефферсон. Вони відправили до Алжиру практично весь військово-морський флот США, включно з флагманом USS Independence. Стівен Декатур, один з найкращих морських офіцерів свого часу, захопив великий алжирський військовий корабель, заблокував місто Алжир і зажадав скасування всіх форм данини та звільнення європейських і американських заручників. Альтернативою, як він поінформував правителя Алжиру, була б блокада, знищення його військово-морського флоту і бомбардування самого міста. Декатур наполягав на тому, що переговори відбуватимуться на його флагманському кораблі, в той час як блокадні сили продовжували затримувати алжирські судна, що входили або виходили з порту.

Перед обличчям ефективно застосованої сили алжирський режим здався. Найвидатніший американський дипломат (у ХХІ столітті помилково прославлений як "стримувач" американської зовнішньої політики) Джон Квінсі Адамс написав колезі, вітаючи уряд з тим, що він "взяв алжирців під контроль у єдино правильний спосіб". Він продовжував:

Сподіваюся, вони забезпечили нашій країні честь розгромити все це гніздо піратів на березі Африки, які так довго були прикрістю і ганьбою морських держав Європи.

Червоне море і прилеглі води сьогодні не менш важливі для морської торгівлі, ніж Середземне море в 1815 році, так що це зрозуміло. Якщо аналогія справедлива, то оновлена стратегія мала б запропонувати більш тривалі удари, спрямовані не лише на нерухомі об'єкти, але й на лідерів хуситів, щоб тримати їх у постійній втечі як лідерів Аль-Каїди й зі схожими результатами з точки зору тривалості їхнього життя. Обіцянка залишити їх у спокої, коли вони припинять нападати на кораблі друзів і союзників Америки, була б єдиною вигодою, яку вони могли б отримати від подібних односторонніх переговорів, можливо, на палубі американського авіаносця.

Але альтернативне прочитання ситуації є більш точним. Хусити – це банда фанатиків, які керують бідною частиною бідної країни. Вони не створили ці ракети й радари самостійно. Їх постачав, навчав і спрямовував, якщо не керував до останньої деталі, Іран, і вони діють як його довірені особи. В такому випадку краще думати про них як про одне щупальце восьминога, що сидить в Тегерані. Інші щупальця включають, звичайно, "Хезболлу", а також шиїтські ополчення, які обстрілюють американські бази і завдають поранень американському персоналу в Сирії та Іраку.

У такому випадку потрібна інша стратегія. Слабкість хуситів полягає у відсутності будь-якої економічної бази, про яку можна було б говорити; слабкість Ірану – у страху перед прямим конфліктом зі Сполученими Штатами. Ми маємо тут історію, і саме тут на стають на шляху абстракції соціально-наукової аргументації стратегічного мислення.

Іран неодноразово відходив від конфронтації зі США, незважаючи на періодичні побоювання, які висловлюють у Вашингтоні, що Ісламська Республіка відповість на наші дії у відповідь на її. Іран тимчасово заморозив свою ядерну програму після вторгнення в Ірак. Коли в 1988 році американський ракетний крейсер "Вінсенс" помилково збив іранський пасажирський літак, відповіддю було не насильство, спрямоване проти США, а прискорення припинення вогню з Іраком. Коли у 2007 році, після багатьох років терпимості до підтримуваних Іраном нападів на американські сили в Іраку, США схопили п'ятьох іранців в Ербілі – тоді США стверджували, що ці чоловіки, які діяли як дипломати, насправді були членами Корпусу вартових ісламської революції – Іран у відповідь вислав оперативників з країни. А коли у 2020 році США наважилися вбити керівника підрозділу таємних операцій КВІР Касема Сулеймані, реакція була... нульовою.

Якщо Сполучені Штати хочуть покласти край атакам хуситів, то на кожну бомбу і ракету, що падає на хуситів, має падати інша на їхніх іранських радників в Ємені, або на літаки і кораблі, які доставляють їм припаси, або на об'єкти і судна, які допомагають їм цілитися по кораблях біля берегів Ємену. Людей важче замінити, ніж речі, і вселяти страх ефективніше, ніж мріяти про стримування.

Без сумніву для чиновників Білого дому, спантеличених війною в Україні та Газі, Тайванем, що перебуває під зростаючою загрозою, та іншими викликами, це видасться надзвичайно ризикованим. Вони повинні розуміти, що зволікати з такими погрозами – особливо, коли вони набувають форми прямих нападів на американські та союзницькі кораблі і персонал – набагато небезпечніше і в кінцевому підсумку призведе до ще більшого насильства. Задовольнятися лише збиванням ракет, що летять, – це, як з'ясували ізраїльтяни, гра для дурнів, і до того ж дорога гра.

Розважальні бомбардування, як ми продовжуємо дізнаватися (а потім забувати), є лише самозаспокоєнням. Якщо США хочуть успішно вирішити проблему хуситів, їм доведеться звернутися до того, що Джон Квінсі Адамс розумів як "єдиний правильний спосіб". В цьому відношенні мало що змінилося за останні два століття.

Джерело: The Atlantic