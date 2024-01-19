Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге

Колишній керівник апарату Федерального міністерства оборони Німеччини, а нині старший науковий співробітник CEPA Ніко Ланге підготував короткий оперативно-стратегічний огляд війни росії проти України. Він також розглянув можливу стратегію росії на 2024 рік та окреслив необхідні кроки з боку союзників України для протидії Кремлю.

росія зазнає поразки під Авдіївкою, але все ж досягає невеликих успіхів у наступі на кількох ділянках фронту. Україна страждає від нестачі ресурсів, але продовжує тиснути на Крим. Яка ситуація і що потрібно зробити?

Великий наступ росіян провалився. Нова стратегія – гнучко відтягувати час і зосередитися на великих втратах росіян – вже працює

Масштабний наступ російських військ, спрямований на повне захоплення Авдіївки, провалився. росія вкотре не змогла досягти однієї з визначених нею військових цілей.

На сьогодні росія втратила близько 20 тисяч солдатів загиблими та пораненими під Авдіївкою. Було знищено близько 500 бойових танків, бойових машин піхоти, гаубиць та іншої техніки. Завдяки своїм таким титанічним зусиллям росія здобула близько 12-15 км території, але не змогла взяти місто.

Після того, як росія повернула собі ініціативу вздовж усієї лінії фронту наприкінці 2023 року, її війська все ще продовжують наступати на кількох ділянках фронту.

На північному сході фронту росія продовжує високоінтенсивні обстріли українських районів на північ і південь від Куп'янська. Лінія фронту поки що залишається незмінною. Однак Україна евакуює певні населені пункти.

Після невдалої спроби взяти Авдіївку можна очікувати, що наступна велика атака російських військ буде спрямована на Куп'янськ. Напередодні президентських виборів в росії у березні відчувається політичний тиск, який вимагає досягти певного демонстративного успіху за будь-яку ціну.

На захід від Бахмута та на захід від Мар'їнки росія продовжує наступати і щоразу відвойовує по кілька сотень метрів території. росія знову зайняла деякі позиції між Вербовим та Роботиним, які Україна відвоювала з великими втратами під час контрнаступу.

Втрата окремих позицій є психологічно важкою для України. Однак нова оборонна стратегія, яка полягає в тому, щоб не тримати кожен метр, а гнучко відтягувати час і зосередитися на великих втратах з російського боку, має військовий сенс.

На додаток до наступу на фронті, росія посилює комбіновані авіаудари із застосуванням крилатих ракет, балістичних ракет, аеробалістичних ракет, безпілотників і переобладнаних ракет С-300.

російські повітряні удари спрямовані, з одного боку, на інфраструктуру і терор проти цивільного населення, а з іншого – на продукцію української оборонної промисловості. Атаки також слугують пропагандою на російському телебаченні.

Україна потребує зміни стратегії її ключових союзників. Треба отримати більш сучасне ППО, високоточну зброю для глибоких ударів, суворе дотримання санкцій проти росії

російська стратегія на 2024 рік, схоже, полягає в тому, щоб продовжувати війну щонайменше до президентських виборів у США, захопивши якомога більше територій і захищаючи попередні завоювання, незважаючи на втрати.

Нижче порогу публічно видимої великої мобілізації, росія наразі мобілізує близько 1000 нових солдатів на день. За таких умов, навіть такі екстремальні втрати, як під Авдіївкою, завжди можна компенсувати.

При цьому, росія наростила виробництво озброєнь, успішно уникає санкцій і наразі відчуває себе підбадьореною внутрішньополітичною блокадою військової допомоги Україні з боку США.

Після того, як Україна, США та інші партнери протягом декількох місяців публічно говорили про збільшення українського оборонного виробництва та спільне виробництво в Україні, росія тепер націлилася ракетами на українські оборонні заводи.

Україна продовжує потребувати набагато більше артилерійських боєприпасів і більших потужностей з їх виробництва в Європі.

Перші спроби захиститися від російських ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби і FrankenSAM, тобто модернізованих за допомогою сучасних технологій пострадянських систем, були успішними, тому цей досвід слід примножувати і розширювати дуже швидко. Партнери України повинні докласти ще більше зусиль для того, щоб надати Україні більш сучасні системи протиповітряної оборони.

Україна потребує поставок високоточної зброї для нанесення глибоких ударів. Франція нещодавно стала лідером у цьому питанні, надавши 40 додаткових крилатих ракет SCALP-EG. ATACMS з моноблочними боєголовками, GLSDB і Taurus мають швидко з'явитися в Україні.

Ремонтні майстерні і технічне обслуговування основних бойових танків і бойових машин піхоти повинні бути ближче до фронту, в тому числі за рахунок співпраці між західними компаніями і Україною. Необхідно забезпечити при цьому протиповітряну оборону галузі.

Винищувачі F-16, Grippen та Mirages повинні бути поставлені й використані для боротьби з російськими літаками та модернізованими планерними бомбами, проти яких Україна поки що майже беззахисна.

Україні також дуже допомогло б, якби західні держави краще запобігали використанню сучасних верстатів, компонентів і технологій для російської оборонної промисловості. Відмахуватися від цього – помилка.

Україні потрібно більше засобів захисту від безпілотників і компонентів для успішних українських програм виробництва БПЛА, які наразі можуть хоча б частково компенсувати нестачу боєприпасів і ресурсів.

Україна потребує зміни стратегії її ключових союзників. За підтримки її військової потуги замість просто виживання та довгострокових зобов'язань у сфері безпеки, включно з перспективою членства в НАТО, шлях до миру стане можливим у 2024 році.

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