Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian

Повномасштабна війна рф проти України приваблює різного роду приватні компанії. Не є винятком і сумновідомий приватний оборонний контрактор Ерік Прінс, який шукає з одного боку виробників дронів для купівлі, а з іншого – активно "пропонує" свої послуги Україні в надії поживитися корисними копалинами в рамках угоди з Трампом про рідкісноземельні метали. Британське впливове видання The Guardian нагадує, що у 2007 році підрядники Прінса вчинили масове вбивство в Іраку.

На тлі повідомлень, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість залучення американських приватних військових підрядників у повоєнній Україні, один високопрофільний і суперечливий американський діяч епохи "війни з тероризмом" вже кружляє в пошуках бізнесу. Про це пише The Guardian із посиланням на поінформовані джерела.

На вулицях Києва військові "яструби" та приватні оборонні ділки описують, як Ерік Прінс, прихильник MAGA й засновник нині неіснуючої приватної військової компанії Blackwater, наполегливо пропонує свої послуги й придивляється до активів. За словами цих джерел, які говорили не під запис і на умовах анонімності через чутливість теми оборони, Прінс пропонує себе цінному українському сектору дронів і прагне зустрічей із провідними гравцями галузі.

"Ерік збирається вийти на ринок, щоб купити компанії з виробництва дронів, – повідомило одне з джерел, а інше підтвердило, що Прінс шукає можливості придбати виробників дронів, які мають представництва в Україні. – Чи погодилися б вони продати їх... Для українців ці компанії зараз є стратегічними активами".

Як зауважує The Guardian, остання авантюра Прінса в Україні збіглася зі спробами Трампа в серпні виступити посередником в укладенні мирної угоди між кремлем і Україною, які поки що не принесли жодних дипломатичних проривів.

Відтоді як дрони стали основним інструментом вбивства у війні, на який, за оцінками, припадає 80% російських втрат, західні інвестори та оборонні компанії кинулися отримувати доступ до цінних бойових даних України та нових дронових технологій для власних розробок. І, як зазначає британське видання, тепер Прінс нібито хоче зробити те саме, що, на думку експертів, не є дивним для опортуністичного оборонного підрядника, який має тісні зв'язки з адміністрацією Трампа й історію заробітків на іноземних війнах.

"Я зовсім не здивований, – сказав колишній американський спецпризначенець із досвідом в Україні та знанням оборонних компаній, що там працюють. – Дрони тепер є невід'ємною частиною світу приватних військових компаній. Якщо ви ПВК і у вас немає дронів або, можливо, спроможностей РЕБ, ви застаріли".

"Часи "колишніх стрільців" як приватних військових компаній минули", – додав він, маючи на увазі часи розквіту Blackwater під час воєн в Іраку й Афганістані. Тоді Прінс отримував контракти на мільйони доларів на наймання колишніх піхотинців і командос як охоронців та операторів для ЦРУ, Держдепартаменту та Пентагону. Але різанина 2007 року в Багдаді, скоєна деякими з його підрядників, призвела до тюремних вироків, розслідувань у Конгресі та внесення компанії до чорних списків.

Інтерес Прінса до України з'явився, за словами The Guardian, після того, як він цьогоріч працював радником у суперечливій програмі вбивств за допомогою дронів на Гаїті, а також, за повідомленнями, відправив сотні бойовиків до цієї охопленої конфліктом країни, де зосереджені інтереси західних гірничодобувних компаній, під вивіскою свого нового підприємства Vectus Global.

Подібним чином, роблячи в 2018 році невдалу спробу продажу послуг в іншій уразливій країні, багатій на природні ресурси, Прінс пропонував профінансувати найманих військових, щоб взяти під контроль війну в Афганістані, використовуючи місцеві гірничодобувні проєкти.

"Він робить це на Гаїті, то чому б і ні? – розповів колишній підрядник Blackwater в Іраку Морган Леретт, який згодом став автором і критиком приватної військової підрядної галузі в цілому. – Зі стратегічної точки зору, Прінс йде туди, де є корисні копалини і де США хочуть створити спільні суверенні фонди. Україна підходить для цього".

Прінс вже давно розглядає Україну, яка нещодавно підписала угоду з адміністрацією Трампа про рідкісноземельні метали, як потенційне джерело прибутку: у 2020 році він запропонував Зеленському, тоді новообраному президенту, багатомільярдний план із використанням своєї приватної армії для врегулювання замороженої війни у східному регіоні Донбасу. Угода так і не була реалізована.

"Прінс звернувся до неправильної мережі. Він підтримав корумпованих лідерів, які йшли з посад, тому зіпсував собі першу спробу, – пояснив керівник мультинаціональної компанії, що виробляє дрони, першу спробу Прінса в Україні після обрання Зеленського. – Прінс має погану репутацію в галузі. Жодна чесна людина не найме його".

Він також зазначив, що робота Прінса над створенням китайської ПВК, яка наймала колишніх членів Китайської народної визвольної армії, заплямувала його репутацію і зробила його "неприйнятним для більшості людей" з точки зору розвідки.

Окремий пакет бізнесових документів і пропозицій, який отримала The Guardian від своїх джерел, показує, як Пентагон і його підрозділи спеціальних сил зацікавлені у партнерствах з американськими виробниками дронів, які присутні в Україні, щоб зрозуміти, як буде вестися наступний великий конфлікт і що потрібно їхнім військовим.

У липні, під час гучної заяви на території Пентагону, міністр оборони Піт Геґсет оголосив, що він "розпочинає домінування американських військових дронів" у меморандумі, в якому закликав до масового виробництва та впровадження всіх платформ безпілотних літальних апаратів.

"Дрони є найбільшою інновацією на полі бою за останнє покоління, вони спричинили більшість цьогорічних жертв в Україні", – заявив він. Геґсет чітко дав зрозуміти, що Пентагону знадобляться корпоративні партнери для прискорення програми, і поки що не бракує охочих. Усі майбутні та поточні війни, і майже чотирирічне повномасштабне вторгнення рф в Україну не є винятком, привертають увагу бізнесу та необхідних лідерів.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт відкрито заявив, що війна в Україні перетворила його на торговця зброєю, і заснував своє підприємство White Stork, яке виробляє дрони. Генерал Девід Петреус, колишній директор ЦРУ і головний воєначальник Пентагону у війнах в Іраку та Афганістані, стежить за Україною і консультує швидкозростаючу американську компанію Vector, що займається дронами та безпекою.

Прінс, через Vectus Global і свою компанію з шифрування мобільних телефонів Unplugged, не відповів на численні запити про коментарі, завершує публікацію The Guardian.

