Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту

Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Байденом, сенаторами та конгресменами, а також із експертною спільнотою та представниками оборонної промисловості. І хоча поки немає видимих результатів цієї поїздки, все ж деякі експерти набралися сміливості, щоб зробити перші висновки щодо результатів та оцінити можливий подальший розвиток подій. Зокрема загрози та наслідки, в тому числі для США, затримки надання нової допомоги Україні. Пропонуємо ознайомитися із точками зору радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, генерала Міка Раяна та експертів Атлантичної ради – посла Джона Гербста, колишнього заступника Держсекретаря Деніела Фріда та заступниці директора Євразійського центру в Атлантичній Раді Шелбі Магід.

Що стоїть на кону. Якщо Україна не отримає допомоги США, Америці можливо доведеться воювати самій – Джейк Салліван

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння щодо серйозних загроз, які постануть перед Сполкченими Штатами і світом, якщо Конгрес не ухвалить необхідне фінансування України цього тижня, і навіть попередив, що може розпочатися більш широка війна, в яку можуть бути залучені американські війська. Про це повідомляє видання The New Republic.

Під час заходу, організованого у Національному пресклубі у Вашингтоні спільно з The DSR Network та The New Republic, Салліван неодноразово висловлював стурбованість тим, що відбувається в Україні, і тим, який сигнал Америка надішле світові, якщо покине країну на тлі російського вторгнення.

"Я не думаю, що буде гіперболізацією сказати, що на карту поставлена безпека Європи, а отже, ризик того, що американським чоловікам і жінкам доведеться мати справу з новою масштабною війною в Європі, як це було раніше, якщо ми не співпрацюватимемо з Києвом, щоб зупинити росію в Україні. Ось це стоїть на кону", – сказав Салліван.

"Подивіться, арифметика тут проста, – продовжив він. – Ми вже використали все фінансування станом на кінець грудня, яке Конгрес виділив нам на постачання зброї Україні, а потім на поповнення наших запасів замість тієї зброї, яку ми передали. Отже, якщо Конгрес не прийме рішення, ми почнемо входити в період, коли не зможемо надати Україні перехоплювачі протиповітряної оборони, які їй потрібні для того, щоб російські ракети не падали на українські міста. Ми не зможемо надати боєприпаси, необхідні для того, щоб українці продовжували наступати і утримувати лінію проти російських атак, які були інтенсивними на сході протягом останніх кількох тижнів. І з плином часу це матиме суттєвий вплив на позиції України на полі бою".

Салліван стверджує, що більшість членів Конгресу, незалежно від партійної приналежності, хочуть бачити додаткове фінансування для України. Однак республіканці наполягають на тому, що ця допомога має бути поєднана зі змінами у прикордонній та імміграційній політиці.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Конгрес у вівторок, щоб зробити останнє відчайдушне прохання про надання пакету допомоги перед канікулами. На жаль, це виглядає дедалі менш імовірним, оскільки до кінця цієї сесії Конгресу залишилося лише три дні.

Окрім суворих попереджень щодо майбутнього європейської безпеки, Салліван також говорив про американські цінності, коли йдеться про Україну. "Я переконаний, що американський народ все ще хоче бачити Сполучені Штати, які відстоюють базову тезу, що вільний народ заслуговує на свободу, і ми повинні допомогти йому досягти цього, – сказав він. – І якщо ми цього не зробимо, я дійсно вважаю, що це підриває саму ідею того, ким ми є як країна. І немає нічого важливішого за це".

Президент Зеленський знову у Вашингтоні. Невдалий візит з похмурою зимою попереду – Мік Раян

Цього тижня президент Зеленський знову відвідав Вашингтон, щоб обговорити питання допомоги Україні. Він зустрівся з лідерами Конгресу, а також з президентом Байденом. З точки зору українців та нинішньої адміністрації США, це був не дуже успішний візит до Вашингтона. Конгрес ще не ухвалив законопроєкт про фінансування, який передбачає збільшення допомоги Україні у 2024 році, а також допомогу Ізраїлю та Тайваню. Як описує ситуацію видання Politico:

"Переговори щодо кордону не будуть завершені до кінця року, а це означає, що Зеленський залишить Вашингтон, не наблизившись до гарантованої майбутньої підтримки, незважаючи на його вміння продавати себе в місті".

Зеленський повертається додому в Україну без будь-яких подальших зобов'язань щодо американської допомоги, окрім тієї, яка вже була схвалена. Отже, які можуть бути ключові висновки з його візиту?

По-перше, очевидно, що захоплення, з яким його приймали під час візиту до Вашингтона у грудні 2022 року, значною мірою випарувалося. Зважаючи на нещодавні опитування, які вказують на зростаючу незацікавленість американців у підтримці України, деякі члени Конгресу не бачать особливого інтересу у сприянні вирішенню цього питання, якщо воно впливає на їхні електоральні перспективи.

По-друге, багато хто в Конгресі недооцінює центральну роль підтримки США. Не применшуючи мужності та жертовності українців, американська зброя та розвіддані є критично важливими для війни України, щоб захистити себе і вигнати росіян з української території. А з огляду на обмеженість запасів зброї і боєприпасів радянських часів, західна (зокрема, американська) зброя і боєприпаси лише зростатимуть у своїй важливості. Європейське виробництво не зможе їх замінити.

Підтримка США також має важливий вплив на союзників. Вона є прикладом для наслідування, і якщо вона не спрацьовує, то принаймні змушує європейців та інших надавати більше допомоги. Згадайте танкові дебати торік, коли британські та американські зобов'язання мали вирішальне значення для того, щоб нарешті змусити німців дозволити передати Україні танки Leopard 2.

Фізична підтримка – зброя, гроші – є основою для політичних зобов'язань на кшталт "ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно" з боку Сполучених Штатів. Ці "обіцянки", які українці цінують і приймають за чисту монету, починають дедалі більше здаватися порожніми. Події у Вашингтоні підтвердили путіну, що затягування війни є правильною стратегією для росії. Очікується, що це стане ще більшою частиною його меседжів напередодні російських "виборів" 2024 року.

Отже, що ще ми можемо винести з візиту Зеленського?

По-перше, для росіян це величезний успіх в інформаційних операціях. Я уявляю, як багато високопоставлених росіян танцюють в п’яному угарі, побачивши, що Зеленський змушений знову відвідати Вашингтон за таких обставин. Вони будуть ще більш щасливі, якщо він повернеться додому з порожніми руками. Своєю поведінкою Конгрес США зробив для російського морального духу більше, ніж усе, що зробив путін за весь рік. І, звичайно, відсутність більшої американської допомоги також покращує перспективи росії на 2024 і 2025 роки.

По-друге, дехто в росії може сприйняти це як знак того, куди дме вітер перед президентськими виборами в США наступного року. На мою думку, це трохи передчасно, але дехто в росії буде дуже зацікавлений у такому прочитанні. путін, наприклад, буде зацікавлений в тому, щоб його друг Дональд повернувся в Білий дім.

По-третє, це продовжить підживлювати китайські та російські наративи про ненадійність США. Обидві країни мають стратегії, спрямовані на знищення союзників США в Європі, Азії та інших регіонах. Китай, зокрема, використовує для цього війну на знищення систем. Китайські та російські наративи в поєднанні з поведінкою Конгресу США призводять до того, що дехто в Європі та Азії ставить під сумнів безпекові зобов'язання і надійність США.

Хоча багато хто в Конгресі справедливо вважає Китай головною загрозою, їхні дії проти росії мають безпосередній вплив на стратегічну конкуренцію між Китаєм і США. Те, що Китай є пріоритетною загрозою, не означає, що це єдина загроза, з якою США повинні боротися. Відступаючи від України, американські законодавці також завдають шкоди американським військовим і дипломатичним зусиллям в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Існує багато невдач, які призвели до цього.

Політики в США і на Заході в цілому не змогли чітко і постійно пояснювати, чому підтримка України є життєво важливою для України і всіх демократій. Західні політики втратили мистецтво пояснювати і переконувати своїх громадян. Була потреба в постійному нагадуванні і промов про війну і мету підтримки України, чого західні політики не виголошували.

Ті, хто так багато обіцяв (явно і неявно), також зазнали невдачі через цьогорічний контрнаступ. Різниця між обіцянками і тим, що сталося цього року, призвела до шоку серед виборців, хоча такі невдачі є нормальним явищем на будь-якому шляху до перемоги.

Відбувся збій стратегічного терпіння політиків і громадян на Заході. Минулого року було зрозуміло, що це буде довга війна, навіть за підтримки Заходу. На жаль, демократичним країнам зараз не вистачає терпіння робити важкі речі, необхідні для захисту своєї країни, і терпіння доводити великі справи до кінця. Цей брак стратегічного терпіння, особливо в нашому довгостроковому стратегічному змаганні з Китаєм, може виявитися фатальним.

Нарешті, візит Зеленського до Вашингтона цього тижня став результатом провалу лідерства американських та європейських еліт, які, схоже, досі не усвідомили, що парадигма міжнародної безпеки останніх трьох десятиліть є мертвою. Зараз ми живемо у швидкозмінному середовищі, де існує майже екзистенційна загроза, спричинена "четвіркою" росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану (погані хлопці також можуть мати "четвірку"). Ця "погана четвірка" також перетворилася на арсенал авторитарних режимів.

Але прийняття рішень на Заході все ще відбувається повільно ніби в низькоризиковому темпі після холодної війни. Ми були занадто повільні, щоб вирватися з комфортного темпу управління епохи 11 вересня.

Я сподіваюся і очікую, що якась угода щодо американської допомоги буде врешті-решт досягнута. Але навіть якщо це станеться, поведінка американських законодавців (а також інших країн, які не надто активно підтримують Україну, як-от Австралія) матиме довготривалий вплив.

Цей тиждень доводить Сі і путіну, що вони на правильному шляху. Це показує їм, що теза "Схід піднімається, Захід занепадає" більше не є просто гарним наративом. Це стало додатковим доказом (принаймні в їхніх очах) того, що це може стати реальністю, якщо вони продовжуватимуть тиснути на США та інші демократії.

Я не можу уявити, наскільки похмурою може бути дорога додому для українського президента. Після повернення до Києва на нього чекає холодна зима, сповнена російських атак на землі і з повітря. Ми всі разом підвели президента Зеленського та його народ, продовжуючи зволікати з підтримкою. Сподіваюся, що у 2024 році ми зможемо зробити краще.

Зеленський відвідав Вашингтон у найнебезпечніший для України момент. Потрібна довгострокова стратегія – експерти Атлантичної Ради Джон Гербст, Шелбі Магід, Деніел Фрід

На тлі складного етапу боротьби України проти російського вторгнення та розбіжностей у Конгресі щодо політики США стосовно Києва, президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідав Вашингтон, щоб обґрунтувати необхідність продовження допомоги своїй країні. У той час як президент США Джо Байден заявив у вівторок, що він "не покине" Україну, Зеленський отримав більш неоднозначний прийом на Капітолійському пагорбі, де фінансування України було призупинено на тлі суперечок щодо ширшого пакету видатків. Зеленський заявив, що його зустрічі в Конгресі "були більш ніж позитивними, але ми знаємо, що потрібно відокремлювати слова від конкретних результатів". Нижче наші експерти аналізують візит і те, яких результатів варто очікувати далі.

"Ми зараз перебуваємо в найнебезпечнішому моменті майже десятирічної агресивної війни росії в Європі, коли підтримка України з боку США опинилася під питанням", – сказав Джон Гербст, який зустрівся із Зеленським в понеділок увечері. Він додав, що якщо Сполучені Штати припинять допомогу Україні, а Європа послідує їхньому прикладу, "Україна цілком може зазнати поразки від російських військ: катастрофа для України і стратегічна поразка для Сполучених Штатів, яким доведеться витрачати набагато більше на захист від російської агресії – можливо, ціною життів американців".

Наслідки боротьби за фінансування виходять за межі України, – вважає Шелбі Магід. Вона продемонструє, чи Конгрес "все ще відданий ролі США в лідерстві вільного світу проти авторитаризму" і чи може він дотримуватися зобов'язань щодо національної безпеки США.

Рішення про допомогу також матиме негайні наслідки для України з наближенням зими, каже Шелбі Магід, коли "росія, ймовірно, посилить свою кампанію нападів на критично важливі об'єкти інфраструктури та цивільне населення", так само, як в Україні закінчуються боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, що постачаються США.

Незважаючи на те, що Байден оголосив про виділення Україні ще 200 мільйонів доларів на військову допомогу, бюджетні кошти вичерпуються, і вся увага прикута до Капітолійського пагорба. Ключові члени Конгресу все ще намагаються укласти угоду, яка б пов'язувала подальшу фінансову допомогу Києву зі змінами в прикордонній та імміграційній політиці США в рамках ширшого законопроекту.

"Допомога Україні була небезпечно прив'язана до політики на кордоні США і тепер опинилася у центрі внутрішніх дебатів, не пов'язаних з війною", – наголошує Шелбі Магід. Вона зазначила, що не схоже, що Зеленський своїм візитом змінив цю укорінену динаміку, і він розумно уникнув прямої розмови про кордон. Лідери Конгресу і Білий дім повинні знайти вихід із цієї ситуації і якнайшвидше.

Зеленський розумів делікатний характер переговорів у Конгресі, – вказує Джон Гербст, – і саме тому він старанно уникав усього, що могло бути сприйнято як заангажованість. Він доводив, чому американська допомога необхідна для запобігання потенційному геноциду в Україні, а також для забезпечення життєво важливих американських інтересів.

Тим часом, за словами Шелбі Магід, глухий кут у Конгресі щодо допомоги Україні святкують у Москві, від Кремля до російського державного телебачення. З їхньої радості стає зрозуміло, що затримка з голосуванням і запобігання негайному наданню значної нової допомоги Україні розглядається як перемога в очах Кремля.

Окрім подальшої допомоги, за словами Дена Фріда, візит Зеленського до Вашингтона створив можливість для "стратегічних консультацій щодо подальших дій" у війні, оскільки "великі надії" на цьогорічний український контрнаступ "не виправдалися".

В рамках своїх зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити підтримку своїй країні на довгострокову перспективу, Зеленський також зазначив під час прес-конференції в Білому домі, що він зустрівся з лідерами американської оборонної промисловості. "Його зауваження про створення робочих місць у США були зроблені з огляду на Конгрес, – зазначає Ден Фрід, – тому що значна частина американської військової допомоги Україні йде американським виробникам озброєнь, які виробляють зброю і боєприпаси, необхідні Україні".

Оскільки "швидка і прийнятна" перемога України зараз здається малоймовірною, питання полягає в тому, яка довгострокова стратегія забезпечить найкращий результат для України, Європи та Сполучених Штатів.

Хоча Зеленський, ймовірно, отримав від Байдена бажані запевнення, президент США "ймовірно, хотів почути, як Зеленський думає про подальший шлях, враховуючи більш складні обставини", – додає Ден Фрід. Зеленський, на його думку, "міг би зробити мудрий вибір і поки що тримати такі дискусії зі США поза увагою громадськості".

Джерела: The New Republic, блог Міка Раяна, Атлантична Рада