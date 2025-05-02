ЄС претендує на звання світової сили, а Канада та країни Азії з Австралією мають посилити свою співпрацю з Європою. Україна ж – світовий лідер зі стійкості та революційних змін і не тільки у безпековій сфері. Про це, зокрема, пише Ендрю Таннер у черговому геополітичному огляді.

Коротко про світову систему. Шок і обурення, викликані діями Трампа за останні кілька місяців, тривають і мають тенденцію до ескалації, причому не тільки серед політичних партій, а й серед інвестиційних класів. Співтовариство національної безпеки також у розпачі через те, що підвалини їхнього світу так недбало руйнуються.

США більше не сприймаються як надійний партнер. Питання полягає лише в тому, яка нова рівновага виникне в результаті потрясінь.

Однією з цілком правдоподібних моделей майбутнього є світ, розділений на сфери інтересів, визначені нескінченними конфліктами на периферії. "1984" Орвелла є гарним прикладом того, як це врешті-решт розгортається, аж до самознищення. Інший, не менш ймовірний і набагато приємніший сценарій передбачає міжнародний альянс демократичних країн, який заповнить порожнечу, що залишилася після краху американського лідерства.

Якщо щось подібне не зможе консолідуватися навколо України в найближчі місяці, що дасть змогу Києву здобути перемогу над агресором щонайпізніше до 2026 року, тоді потужні сили змовляться, щоб затягнути планету до іншого варіанту. Крах післявоєнного порядку може майже завершитися, і світ відновиться до 2030-х років, або ж конфлікти вируватимуть до взаємного виснаження і в 2040-х. До того часу не буде світового гегемона чи навіть невеликої групи великих держав, а лише зграйка дрібних націй, що сваряться між собою за рештки джерел високоякісної енергії. Жодної колонізації Марса чи цифрової сингулярності, на яку можна було б розраховувати у цьому майбутньому.

Альянс вимагає довіри понад усе: ніхто не хоче бути тим лохом, який підставляє свою шию і стає трагічною жертвою. Демократії, за умови належної координації, можуть уникнути одного з найбільших вбивць ефективних спільних дій: всепроникної недовіри. Війна путіна проти України назавжди залишиться прикладом того, як авторитарні режими підривають власну силу знизу догори, завжди покладаючись на населення, яке можна принести в жертву. Відсутність справжньої солідарності призводить до неефективності й, врешті-решт, до краху, з неабиякою дозою ефективного канібалізму, який виявляє те, з чого система завжди збиралася почати.

Наука про те, як пом'якшити крах післявоєнного порядку, не є надто складною. Але надто багато впливових інтересів чіплятимуться за старі схеми, якщо їх не потрясти з їхньої самозаспокоєності. Привіт, Канадо, старша кузина Тихоокеанської Америки!

США. Трамп, безумовно, розбудив Європу та Східну Азію, що призвело до передбачуваних результатів: оскільки команда Трампа намагалася відсунути Європу та Україну на другий план, їм залишилося лише виступити єдиним фронтом, до якого прагнуть приєднатися інші американські союзники.

Усі політичні хакери в США не хочуть визнавати, що в якийсь момент те, що робить команда Трампа, бігаючи й перегризаючи дроти, які забезпечують роботу федерального уряду, має спровокувати конституційну кризу і, ймовірно, вже спровокувало.

Крім того, чи згадував я нещодавно, що більшість американців не довіряють жодній інституції, окрім армії? Тому що в цьому немає нічого небезпечного, чи не так?

Це наближається до сценарію, коли та чи інша партійна команда вирішить, що настав час окопатися і перейти до більш серйозних рівнів політичної конкуренції. Наприклад, якийсь штат відчує, що він повинен відверто кинути виклик федеральним претензіям на владу. Це може бути навіть "блакитний штат".

Те, що федеральний уряд США хапає аспірантів на вулиці за нібито порушення візового режиму і депортує їх до того, як в справу втрутиться суддя, є одним з тих випадків, коли ситуація може легко вийти з-під контролю, якщо федерали в масках схоплять не ту людину.

Доведене нехтування належною правовою процедурою з боку цієї адміністрації робить всі дії федеральних органів підозрілими, вважаючи їх нелегітимними, доки не буде доведено протилежне в суді.

Але джерелом легітимної політики є воля народу, а більшість американців сьогодні хочуть більш жорстких імміграційних правил. Гаразд, вам же гірше, друзі. Але наскільки я знаю, студенти в Массачусетсі – це не ті "погані хлопці", що переправляються через Ріо-Гранде, щодо яких люди хвилюються. А враховуючи те, що будь-кого і будь-де може підставити під удар якийсь тупий збій даних або інша випадковість, депортація будь-якої людини на території США без попередньої зустрічі з адвокатом або суддею просто неприйнятна. Рано чи пізно якийсь ідіот у Вашингтоні вирішить назвати певну категорію осіб терористами без жодної очевидної причини, і в цей момент Конституція втрачає чинність.

США як країна не просто так були засновані на принципі поділу влади. У певний момент, якщо питання легітимності та влади зайдуть надто далеко, певні люди будуть змушені вирішувати, яким наказам вони морально зобов'язані слідувати. Це не ідеальний варіант, але саме до нього стрімголов мчить американська партійна політика. Виграє той, хто першим випередить криву, але його зусилля лише прискорять події. Такий парадокс соціальних систем.

За моїми багаторічними твердженнями про те, що Україна може вижити без американської підтримки, повинна підготуватися до цього і буде краще, якщо докладе зусиль у довгостроковій перспективі, стоїть просте передбачення, що занепад Америки завершиться досить епічним падінням. Внутрішня динаміка тягне країну по низхідній спіралі, і потрібно диво, щоб зупинити цей процес.

Найкращим результатом участі Трампа у мирному процесі в Україні завжди було те, що він розводив руками й оголошував, що це проблема Європи. Потік допомоги, який би змусив путіна сісти за стіл переговорів, все ще може матеріалізуватися, якщо Трамп зрозуміє, що настав час відвернутися від своїх затятих прихильників, які поклонятимуться йому, що б він не робив, а отже, з ними можна буде не рахуватися.

Але Трамп не геній і навіть далеко не компетентний стратег. Він грає роль, і завдяки щасливому збігу обставин, підкріпленому природною деградацією, він виграв у лотерею американської влади. Не маючи реальних важелів впливу на Україну, він намагався залякувати Зеленського, але зазнав невдачі. Підлеглих, які обіцяли йому, що зможуть вплинути на путіна, виставили дурнями, і ніщо з того, що говорить чи робить Трамп, не має реального впливу на поведінку путіна.

Канада. Тоді як США перебувають на шляху до розпаду, канадська політика раптом стає дуже цікавою. Канада щойно пережила одне з найбільших потрясінь завдяки дурним розмовам Трампа про анексію, які за рівнем банальної балаканини не поступаються його балотуванню на третій термін. Це та його тарифи сколихнули вибори, які щойно завершилися в Канаді, зіпсувавши те, що мало б стати великим поверненням консерваторів, від якого Трамп отримав би вигоду.

На їхнє нещастя, бідолашна канадська консервативна партія, як і її американська кузина, що робить чудовий бізнес на провокуванні ворожнечі між селом і містом, взяла на озброєння риторику, яка звучить занадто схоже на риторику команди Трампа. Природний наслідок: розбиті електоральні амбіції на нещодавніх виборах.

Тепер буде цікаво спостерігати за тим, чи виконає переобраний із невеликою перевагою канадський уряд свою обіцянку стати більш незалежним від США. Географічне положення Канади та її репутація надійної країни, якщо не великої світової держави, надає їй унікальної привабливості у світових справах. Канада, як і Україна, є однією з тих країн, навколо якої можуть об'єднатися інші, маючи більше спільних рис, ніж відмінностей, і не так багато ворожнечі.

Мудрий канадський лідер, усвідомлюючи унікальну можливість, надану висловлюваннями Трампа, повинен бути в змозі повною мірою скористатися нею, особливо коли він змушений демонструвати силу після лише невеликої перемоги на виборах.

У глобальних справах Канада не лише має довгий кордон з московською імперією, але й безпосередньо з'єднує Європу з Тихим океаном, що важливо – в умовах танення Арктики. І якщо команда Трампа дійсно зайде надто далеко, Канада може отримати кілька нових провінцій за кілька років. Як орегонець, я був би щасливий, якби Орегон приєднався до федерації Канади, якщо Конституції більше не стане. Це про довіру та надійність.

Європа. Протягом минулого тижня європейські дипломати виклали своє бачення того, як досягти миру в Україні, яке різко розходиться з баченням команди Трампа. Ймовірно, те що він не вибухнув після того, як європейці дуже ввічливо дали зрозуміти, що пропозиція визнати Крим частиною росії – це мертва справа, це ознака того, що Трамп визнав, що його найкращий крок – знизати плечима й піти геть,

Європейські дипломати зробили це в обхід, сказавши лише, що це вплине на вступ України до ЄС, оскільки Європа не визнає анексію півострова Москвою, і такі територіальні суперечки мають бути вирішені до вступу. Оскільки Москва вже погодилася з Вашингтоном, що Україна вступить до ЄС, навіть якщо її викреслюють з НАТО, це дало європейцям зручне непряме вето на всю угоду. Чим Україна була цілком задоволена, побачивши, як вони його використовують. Між тим, вочевидь з подачі Макрона, Ватикан порушив власний протокол, щоб підняти Зеленського на похороні Папи Франциска, і Трамп, мабуть, відчув лещата пастки, в яких опинився.

Європа вже рухається далі без США як партнера, незалежно від того, що Трамп зробить завтра чи післязавтра. Але прагнення Європи до швидкого переозброєння залежить від доступу до американських ринків. Сприйняття того, що американська зброя може мати приховані перешкоди для вільного використання, вже впливає на важливі угоди з продажу озброєнь. Тому, коли Європа тихо вказує Трампу, куди він може засунути свої погрози, і збільшує допомогу Україні, у нього залишається небагато важелів впливу, які б не обернулися проти нього дуже погано.

Наразі європейські лідери готові тихо рухатися до більшої незалежності від США такими темпами, щоб Вашингтон міг робити вигляд, що це не має значення. Але вони можуть рухатися набагато швидше. Тому загроза розриву працює проти позиції Трампа, а не проти них. До речі, більшості європейських лідерів не вистачило б духу протистояти Трампу чи путіну, якби Україна вже не знищила основну частину військової потужності москви.

Вони також знають, що першими отримають вигоду від українського ноу-хау в галузі БПЛА – чиннику, який дозволить їм масштабувати українські інновації швидшими темпами, ніж Москва може мріяти. Це радикально покращить безпеку Європи від наземного вторгнення, після чого залишиться лише нейтралізувати ракетний арсенал рф та її підводні човни у випадку війни.

Власне, домогтися того, щоб щось відбулося в ЄС, завжди складно, але загалом здається, що європейці залишаються відданими новому майбутньому, в яке їх заштовхнув Трамп. Вони також, ймовірно, усвідомлюють, що Трамп має намір підтримати військову атаку на ядерну програму Ірану, яка неминуче перетвориться на ще один безвихідний конфлікт, подібний до бомбардувань хуситів, що тривають вже шостий тиждень. Це ще одна причина уникати тісної співпраці з американцями.

З інших новин: Британія, очевидно, відправляє авіаносець HMS Prince of Wales в Тихий океан для навчань, що викликає у мене змішані почуття. З одного боку, авіаносні бойові групи – це об'єктивно круто, навіть якщо вони застрягли з цією жахливою відповідальністю за польоти F-35. А навчання – це завжди добре, як і те, що британці штурхають Тихоокеанський флот Москви. З іншого боку, я б волів, щоб Європа постійно тримала авіаносець на відстані удару від російських ВМС в Європі, оскільки між США і Японією у нас є Владивосток і Петропавловськ-Камчатський. Крім того видається несвоєчасним, щоб британський авіаносець проходив транзитом через райони, де американські авіаносні групи, ймовірно, готуються завдати удару по Ірану.

Принаймні, Японія і Австралія матимуть шанс оцінити, який тип авіаносця – британський чи французький – підійде їм найкраще. Зрештою, я мрію побачити, як країни Тихоокеанської Америки співпрацюватимуть з обома, можливо, і з Південною Кореєю, щоб побудувати тихоокеанський клас авіаносців, пристосований до епохи безпілотників. Щось менше, ніж "Німіц" або "Форд".

Пілотовані літаки ще не застаріли. Більші планера потрібні, щоб впоратися з важчим корисним навантаженням, і після подолання певного порогу немає нічого поганого в тому, щоб додати капсулу для екіпажу. А якщо вона велика, вона дорога, незалежно від того, з дроном чи без нього, тому ви не захочете ризикувати, коли під рукою є більше одноразових дронів. З таким же успіхом можна мати кілька членів екіпажу і багато електронного обладнання, а також кілька одиниць далекобійної зброї для посилення БПЛА.

Справді, Європа є глобальною силою, такою ж, як і США, і все більше відчуває необхідність донести цю інформацію. Це передбачення майбутнього.

Індія та Близький Схід. На Близькому Сході панує хаос, Ізраїль дотримується перемир'я так само старанно, як і путін. Газа залишається зоною бойових дій, і ізраїльтяни не соромляться бомбити Хезболлу. Або захоплювати частини Сирії – не кажучи вже про міжнародне право чи ще щось.

Останнім часом проізраїльські мудреці продають лінію, що вони перемогли Хезболлу, але конфлікт насправді зайшов у глухий кут, хоча й дорого обійшовся особисто багатьом лідерам Хезболли. Але про жорстку позицію Хезболли на місцях легко забути завдяки агресивній ізраїльській цензурі, тепер, коли вона зберігає свої ракети, що залишилися, і витримує ізраїльські провокації.

Більш важливим чинником у перетворенні Хезболли на ліванську партизанську групу є відхід Ірану від практики ховатися за спинами маріонеток, коли Ізраїль продемонстрував готовність миритися з рівнем шкоди, яку вони можуть завдати, а також з витратами на їхнє придушення. Цей поворот був спричинений не американськими чи ізраїльськими військовими діями, а вражаючим крахом режиму Асада в Сирії, який перерізав основний шлях постачання Ірану до Лівану і змусив путінські війська тікати на підконтрольну Хафтару половину Лівії.

Ізраїль не брав у цьому жодної участі й роками напіввідкрито змовлявся з путіним і його улюбленцем Асадом. Але Ізраїль виявився ключовим бенефіціаром падіння Асада, принаймні, з точки зору обмеження небезпеки, яку створюють ракетні обстріли Хезболли.

Єдине, до чого зараз вдається Іран у відповідь на ізраїльські погрози, – це його ядерна програма. Обміняти її в обмін на американські гарантії не нападати або просто дозволити Ізраїлю зробити брудну справу – це не варіант для команди Трампа. Як можна укласти угоду з такою ненадійною людиною?

Мені важко уявити, щоб старі мулли не вирішили, що зараз саме той момент, коли можна забезпечити свою владу назавжди. Також важко уявити, що Нетаньяху не переконує Трампа спробувати щастя.

Черговий вкрай небезпечний інцидент загрожує занурити в хаос ще одну частину світу. Неврегульована ситуація в Кашмірі вибухнула, підштовхнувши Індію та Пакистан до чергової сварки. Обидві країни претендують на Кашмір, і незалежно від того, чого хочуть місцеві жителі Пенджабу чи Белуджистану, Ісламабад і Делі не можуть і не будуть терпіти сепаратизм у будь-якому вигляді, щоб не зруйнувати ці крихкі постколоніальні конструкції.

Типові сценарії розвитку таких криз виглядають приблизно так. Терористична група вбиває цивільних або солдатів, що спонукає Індію наполягати на тому, що відповідальність за це несе Пакистан, оскільки його спецслужби фінансують бойовиків в Індії. Останнє, безумовно, є правдою, тож якщо політикам потрібна криза, яку можна використати з обох боків, ситуація може легко перерости в дипломатичні дії "око за око", такі як скасування договорів про спільне використання води – вода завжди є зброєю в таких суперечках.

Поки що ці ядерні держави визнали необхідність не допустити виходу ситуації з-під контролю. Але на дворі 2025 рік, і, як і передбачали песимістичні футурологи покоління тому, у світі панує безлад.

Тихоокеанський регіон. У Тихому океані не відбувається нічого нового, окрім трагічного інциденту в Британській Колумбії, де якийсь божевільний в'їхав на автомобілі у фестиваль.

Ще одна подія, прямо як у футуристичній фантастиці кілька десятиліть тому – китайський авіаносець "Шаньдун" завис у Південно-Китайському морі неподалік від того місця, де знаходиться поважний авіаносець Тихоокеанського флоту "Німіц", який, ймовірно, перебуває на своєму останньому бойовому чергуванні.

Ніщо так не змушує відчувати себе старим, як корабель, який був найсучаснішим, коли ви були дитиною, а зараз досягли пенсійного віку. Я не пропонуватиму віддати "Німіц" Україні. Не те, щоб я не мав жодного сумніву, що українці знайшли б йому інноваційне застосування – найбільший у світі одноразовий десантний корабель?

Було цікаво спостерігати за розмовами про те, що Японія, Південна Корея та Австралія у найближчому майбутньому візьмуть участь у європейських військових проєктах. Знову ж таки, все ця історія зводиться до питання надійності.

До речі, виявляється, що ті 49 танків M1A1 Abrams, які Австралія хотіла передати Україні, так і не надійшли. Чому? Відсутність схвалення США. Америка вкотре демонструє приховану ціну, пов'язану з купівлею американської техніки. Маніпуляції з цифрами можуть надати білому слону F-35 компанії Lockheed вигляду, що він має погодинну вартість експлуатації на рівні зі старими F-16, але якщо раптом ви не можете отримати запчастини до цього літака, тому що Ізраїль або ВПС США отримали пріоритет, дуже погано. Хоча я впевнений, що оскільки це американська компанія, то для тих, хто готовий платити реальну ціну, буде преміум-рівень з кращим сервісом.

Тільки уявіть, якби американська інтелектуальна власність і творчий потенціал Тихоокеанського регіону були по-справжньому й справедливо розподілені у спільних проєктах з Австралією, Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Канадою.

Заключні коментарі. Досить дивно, що Трамп, вочевидь, вважає, що він керує світом, враховуючи той безлад, який вносить у свою власну стратегічну позицію. Якби це було так, то найрозумнішим кроком для нього було б подати у відставку зараз і втекти на якийсь острів, щоб дрони-вбивці переслідували Венса.

Наступні кілька років будуть дуже важкими для Трампа. Враховуючи, що, за останніми опитуваннями, більшість американців вважають його небезпечним диктатором, дивно, що досі було так мало замахів на нього.

Насправді Америка є і завжди була юридичною конструкцією, своєрідним контрактом, а не нацією в класичному розумінні. І як тільки цілі культурно відмінні регіони приймуть кардинально протилежні бачення того, що означає контракт, він розпадеться.

Україна стоїть у центрі глобальної революції у багатьох вимірах, не лише у сфері безпеки. Це вже країна нового типу, суверенна фізично, але глибоко інтегрована економічно і соціально з рештою демократичного світу. Україна стає тим, чим була Америка 80 років тому, тільки кращою: позбавлена прагнення до імперії, яке американські еліти успадкували від британських попередників, яких вони завжди прагнули наслідувати. Україна може стати надійним лідером на світовій арені. Як народ, який прагне лише не бути домінованим, немає жодних доказів того, що українці мають волю до домінування.

Так само, як Київ працює у партнерстві з різними регіонами України, незважаючи на те, що він є столицею країни, так само Україна може виступати в ролі сполучної ланки для демократичного світу, організуючого прикладу, а не повелителя і рятівника. Лише в цьому українське лідерство перевершуватиме американське. Тому що саме чиста, рангова пихатість призвела до падіння Америки.

Нездатність Вашингтона запобігти нападу москви на Україну або розгорнути достатню силу, щоб покласти йому край, знаменує собою припинення претензій Америки на лідерство в усьому світі. Американські лідери, як і керівники корпорацій, якими вони всі є по духу, дізнаються про це останніми, але першими евакуюються з потопаючого корабля, коли гра остаточно і явно закінчиться.

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