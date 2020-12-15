Жорсткий Brexit усе ближче?

За менш ніж три тижні до дня остаточного виходу британців із ЄС сторони так і не погодили фінального варіанту "угоди про розлучення". А її ще має затвердити британський парламент і євроінституції.

Велика Британія 1 лютого перестала бути членом ЄС, але на практиці поки мало що змінилося. Сторони домовилися запустити перехідний період до кінця 2020 року, щоб за цей час домовитися про свої відносини після остаточного виходу британців із Євросоюзу. Треба узгодити величезну кількість питань: від торгівлі товарами до визнання британських водійських посвідчень в ЄС, подорожей з Великої Британії до Євросоюзу і права на роботу.

У перемовинах щодо Brexit існують три ключові проблемні питання. Перше - це збереження вільного прикордонного руху між Ірландією (членом ЄС) і Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства). Чому це важливо, ми детально писали тут і тут. Друге - гарантії чесної конкуренції з боку Великої Британії, щоб вона не могла встановлювати окремі правила, приміром, щодо держпідтримки свого виробника і ставити європейські компанії в нерівне становище.

І третє, досить несподіване, - це проблема рибальства в британських водах. Лондон хоче обмежити доступ рибалок із країн ЄС до своєї акваторії; ходять чутки, що для цього навіть розширять повноваження морської поліції. Рибалки з ЄС щороку виловлюють у британських водах риби на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Утім у 2019-му Велика Британія продала три чверті свого вилову в країни Євросоюзу; відповідно, без угоди це стане значно складніше.