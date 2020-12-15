Жорсткий Brexit усе ближче?
Велика Британія 1 лютого перестала бути членом ЄС, але на практиці поки мало що змінилося. Сторони домовилися запустити перехідний період до кінця 2020 року, щоб за цей час домовитися про свої відносини після остаточного виходу британців із Євросоюзу. Треба узгодити величезну кількість питань: від торгівлі товарами до визнання британських водійських посвідчень в ЄС, подорожей з Великої Британії до Євросоюзу і права на роботу.
У перемовинах щодо Brexit існують три ключові проблемні питання. Перше - це збереження вільного прикордонного руху між Ірландією (членом ЄС) і Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства). Чому це важливо, ми детально писали тут і тут. Друге - гарантії чесної конкуренції з боку Великої Британії, щоб вона не могла встановлювати окремі правила, приміром, щодо держпідтримки свого виробника і ставити європейські компанії в нерівне становище.
І третє, досить несподіване, - це проблема рибальства в британських водах. Лондон хоче обмежити доступ рибалок із країн ЄС до своєї акваторії; ходять чутки, що для цього навіть розширять повноваження морської поліції. Рибалки з ЄС щороку виловлюють у британських водах риби на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Утім у 2019-му Велика Британія продала три чверті свого вилову в країни Євросоюзу; відповідно, без угоди це стане значно складніше.
Продавчиня розкладає на прилавку рибу в місті Булонь-сюр-Мер на півночі Франції, 10 грудня 2020 року. Учасники перемовин щодо Brexit поки не можуть домовитися щодо риболовлі для рибалок із ЄС у британській акваторії, що загрожує торгівлі рибою між країнами
Фото: Michel Spingler / AP
Через пандемію коронавірусу перемовини щодо Brexit відбувалися переважно через відеозв’язок. Це значно уповільнило прогрес, оскільки сторони не могли вирішувати суперечливі питання неформально (під час попередніх перемовин неформальне спілкування грало велику роль), та й із перекладами з англійської французькою і навпаки виникали проблеми. Зачепив коронавірус переговори й безпосередньо: в березні COVID-19 виявили в головного переговорника з боку ЄС Мішеля Барньє.
Минулого тижня сторони домовилися завершити перемовини до 13 грудня включно, але в останню мить продовжили дедлайн.У спільній заяві уряду Великої Британії та Європейської комісії лише йдеться про те, що нині перемовини перебувають "на дуже фінальній стадії". Не слід забувати, що навіть якщо угоду теоретично узгодять до 31 грудня, її мають ратифікувати обидві сторони - парламент у Великій Британії та євроінституції (Європарламент, Європейська рада та Рада ЄС). Досвід минулорічних перемовин показує, що двох тижнів для цього недостатньо.
На якому саме етапі нині перебувають перемовини - сказати досить важко. Минулого тижня британська сторона оголосила про вирішення суперечки щодо регулювання північноірландського кордону (через яку Брюссель навіть подав проти Лондона до суду ЄС). Питання чесної конкуренції та рибальства у британських водах, схоже, досі не розв’язані. Крім того, протягом останніх днів і Борис Джонсон, і джерела в британському уряді не раз натякали або й прямо казали про ймовірність жорсткого Brexit - тобто виходу Великої Британії з ЄС без угоди.
Водій ваговоза передає документи на перевірку працівнику митного посту в порту Ларн, Північна Ірландія, 12 грудня 2020 року. У разі жорсткого Brexit прикордонний контроль і черги можуть збільшитися, перешкоджаючи торгівлі
Фото: Peter Morrison / AP
Що означає жорсткий Brexit? Передусім - торгівлю за правилами СОТ, тобто без взаємних преференцій. Товари, що ввозяться у Велику Британію з ЄС і навпаки, обкладатимуться митами. Приміром, на британські авто мита ЄС складатимуть 10% - це 5,7 млрд євро на рік. На "молочку" тарифи будуть ще більшими - 35%. Як наслідок, торгівля між Великою Британією та ЄС може скоротитися просто тому, що виробникам буде невигідно продавати свої товари за кордоном. Перевізники й подорожувальники вже готуються до черг на британсько-французькому кордоні через збільшення кількості перевірок. У будь-якому разі, британський уряд уже не раз говорив про готовність жорсткого Brexit. Як воно буде на практиці - питання відкрите.
Жорсткий Brexit може вплинути і на боротьбу Великої Британії з коронавірусом. Країна першою у світі схвалила до використання вакцину Pfizer / BioNTech і почала вакцинацію населення. Британський міністр охорони здоров’я Мет Генкок заявив, що швидкі поставки препарату стали можливі завдяки Brexit. Щоправда, BioNTech - німецька компанія, а вакцину власне виробляють у Бельгії - та й британський медичний регулятор спростував слова Генкока, наголосивши, що швидке отримання вакцини від COVID-19 стало можливим якраз завдяки перехідному періоду.
Велика Британія та ЄС усе ще можуть устигнути укласти угоду в останню мить, але вона навряд чи принесе бажаний результат сторонам, вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. "Головне питання - чи буде вигідною Лондону така угода, чи їм більш вигідним буде жорсткий і повноцінний Brexit. На мою думку, Велика Британія і ЄС все ж таки домовляться й підпишуть угоду, але вже перші проблеми, приміром, з ірландським кордоном повернуть їх до реальності і покажуть, що ця угода реально нежиттєздатна", - розповів нам Краєв.
Джерело: Громадське телебачення
Автор: Олег Павлюк
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