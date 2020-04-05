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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Українські подкасти та подкастинг в Україні Байки програміста

Подкаст "Байки програміста" - нерегулярний україномовний ІТ подкаст.

Автор, програміст Тарас Шеремета, веде розмови про технології, програмування, управління проектами та книги, але крім роботи є ще багато цікавинок навколо нас.

Хто такий fullstack девелопер?

Що потрібно знати про Golang?

Як пройти Agile сертифікацію?

та інші теми.

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04 05 2020 14:20
ТЕГИ: подкаст
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