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Українські подкасти та подкастинг в Україні
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Байки програміста
Подкаст "Байки програміста" - нерегулярний україномовний ІТ подкаст.
Автор, програміст Тарас Шеремета, веде розмови про технології, програмування, управління проектами та книги, але крім роботи є ще багато цікавинок навколо нас.
Хто такий fullstack девелопер?
Що потрібно знати про Golang?
Як пройти Agile сертифікацію?
та інші теми.
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04 05 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
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