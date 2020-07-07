Українські подкасти та подкастинг в Україні

Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.

Подкаст "Ок і шо?" - про рішення які ухвалює влада від громадської організації Центр спільних дій.

"Подкаст про ці усі не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії. Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня" - описують свій подкаст автори.

Вже доступні випуски про:

- перестановки в державних інституціях; як влаштована державна служба; обговорення ініціатив уряду;

- відставку голови нацбанку; вступ до українських ВНЗ без ЗНО;

- за яких умов депутати можуть прогулювати засідання.