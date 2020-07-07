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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.
Українські подкасти та подкастинг в Україні Ок і шо?

Подкаст "Ок і шо?" - про рішення які ухвалює влада від громадської організації Центр спільних дій.

"Подкаст про ці усі не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії. Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня" - описують свій подкаст автори.

Вже доступні випуски про: 

- перестановки в державних інституціях; як влаштована державна служба; обговорення ініціатив уряду;

- відставку голови нацбанку; вступ до українських ВНЗ без ЗНО;

- за яких умов депутати можуть прогулювати засідання.

Слухайте також :

Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами. 

Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.

 

 

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07 07 2020 12:40
ТЕГИ: подкаст
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