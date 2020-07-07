Українські подкасти та подкастинг в Україні
Подкаст "Ок і шо?" - про рішення які ухвалює влада від громадської організації Центр спільних дій.
"Подкаст про ці усі не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії. Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня" - описують свій подкаст автори.
Вже доступні випуски про:
- перестановки в державних інституціях; як влаштована державна служба; обговорення ініціатив уряду;
- відставку голови нацбанку; вступ до українських ВНЗ без ЗНО;
- за яких умов депутати можуть прогулювати засідання.
Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.
Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами.
Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Житомирщині просто неба експонують майже півтори сотні ляльок-мотанок
- ВІДЕО На болгарсько-грецькому кордоні - кілометрові черги через туристів
- ВІДЕО "Де мої туристи?": Львівщина запустила серію нових промороликів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"