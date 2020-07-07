Алгоритм припинення самоізоляціїдля осіб, що перетнули державний кордон

Детальніше про те, хто може достроково припинити самоізоляцію.

Дострокове припинення самоізоляції можливе для осіб із негативним результатом ПЛР на COVID-19, які перетнули державний кордон або пункти в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14-ти днів. Якщо ви перебуваєте на самоізоляції, але не перетинали кордон протягом останніх 14-ти днів, достроково припинити самоізоляцію через такий алгоритм неможливо.

Де можна зробити аналіз для припинення самоізоляції

Є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток “Дій вдома”. Перелік лабораторій, де можна зробити таке дослідження, дивіться тут: https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon

Звертаємо увагу, що перелік може змінюватися, тому обов’язково перегляньте його завчасно у день відвідування обраної лабораторії.

Як правильно повідомити лабораторію про наміри припинити самоізоляцію

У лабораторії, що віднесені до переліку, заповність інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14-ти днів, і точну дату прибуття на територію України. Для уникнення небажаних наслідків у формі варто зазначити номер телефону, який було використано для встановлення додатку "Дій вдома".

Якщо результат виявився негативним, що робити далі

Будь-які повідомлення про негативний результат надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, телефоном тощо до роботи не приймаються. Результат негативного дослідження має бути введено лабораторією до електронної системи Центру громадського здоров’я України.

Також не можуть бути зараховані дослідження, проведені лабораторією, яка не є в переліку, поданому вище.

Дані, внесені лабораторіями в електронну систему Центру, автоматично синхронізуються із сервісом "Дій вдома".

Про дозвіл на припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу "Дій вдома".

Джерело : Центр громадського здоров'я України