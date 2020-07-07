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Алгоритм припинення самоізоляціїдля осіб, що перетнули державний кордон

Припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон
Детальніше про те, хто може достроково припинити самоізоляцію.
Алгоритм припинення самоізоляціїдля осіб, що перетнули державний кордон facebook.com/phc.org.ua

Дострокове припинення самоізоляції можливе для осіб із негативним результатом ПЛР на COVID-19, які перетнули державний кордон або пункти в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14-ти днів. Якщо ви перебуваєте на самоізоляції, але не перетинали кордон протягом останніх 14-ти днів, достроково припинити самоізоляцію через такий алгоритм неможливо.

Де можна зробити аналіз для припинення самоізоляції

Є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток “Дій вдома”. Перелік лабораторій, де можна зробити таке дослідження, дивіться тут: https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon

Звертаємо увагу, що перелік може змінюватися, тому обов’язково перегляньте його завчасно у день відвідування обраної лабораторії.

Як правильно повідомити лабораторію про наміри припинити самоізоляцію

У лабораторії, що віднесені до переліку, заповність інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14-ти днів, і точну дату прибуття на територію України. Для уникнення небажаних наслідків у формі варто зазначити номер телефону, який було використано для встановлення додатку "Дій вдома".

Якщо результат виявився негативним, що робити далі

enlightened Будь-які повідомлення про негативний результат надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, телефоном тощо до роботи не приймаються. Результат негативного дослідження має бути введено лабораторією  до електронної системи Центру громадського здоров’я України.

enlightened Також не можуть бути зараховані дослідження, проведені лабораторією, яка не є в переліку, поданому вище.

enlightened Дані, внесені лабораторіями в електронну систему Центру, автоматично синхронізуються із сервісом "Дій вдома".

enlightened Про дозвіл на припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу "Дій вдома".

Джерело : Центр громадського здоров'я України

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07 07 2020 14:20
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