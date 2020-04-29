Всеукраїнська школа онлайн починає транслювати уроки для всіх класів Заняття для початкових класів транслюватимуть у вівторок і четвер

Міністерство освіти і науки України у своєму проекті "Всеукраїнська школа онлайн" до трансляції додала уроки для учнів 1 - 4 класів та опубліковано чіткий розклад, за яким займатимуться діти початкової школи впродовж наступних 5 тижнів. Також тут наявний розклад з темами, що вивчатимуться цього тижня для всіх класів.

Міністерство освіти і науки України

На своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook Міністерство освіти і науки України опублікувало детальний розклад Всеукраїнської школи онлайн : о 9 годині на YouTube МОН для всіх учнів 1-4 класів (www.youtube.com/c/MONUKRAINE) о 10 одині для всіх учнів 5-11 класів Якщо трохи запізнитесь - не біда, на YouTube МОН усі уроки зберігаються і їх можна подивитися трохи пізніше. Для вашої зручності ми також створили окремі списки відтворення. Тепер, зокрема, і для початкових класів: 1 клас – bit.ly/USO1class 2 клас – bit.ly/USO2class 3 клас – bit.ly/USO3class 4 клас – bit.ly/USO4class 5 клас – bit.ly/USO5class 6 клас –bit.ly/USO6class 7 клас – bit.ly/USO7class 8 клас – bit.ly/USO8class 9 клас – bit.ly/USO9class 10 клас – bit.ly/USO10class 11 клас – bit.ly/USO11class Більше тут: bit.ly/2Ye8eKC

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