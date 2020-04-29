Всеукраїнська школа онлайн починає транслювати уроки для всіх класів
На своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook Міністерство освіти і науки України опублікувало детальний розклад Всеукраїнської школи онлайн :
о 9 годині на YouTube МОН для всіх учнів 1-4 класів (www.youtube.com/c/MONUKRAINE)
о 10 одині для всіх учнів 5-11 класів
Якщо трохи запізнитесь - не біда, на YouTube МОН усі уроки зберігаються і їх можна подивитися трохи пізніше.
Для вашої зручності ми також створили окремі списки відтворення. Тепер, зокрема, і для початкових класів:
1 клас – bit.ly/USO1class
2 клас – bit.ly/USO2class
3 клас – bit.ly/USO3class
4 клас – bit.ly/USO4class
5 клас – bit.ly/USO5class
6 клас –bit.ly/USO6class
7 клас – bit.ly/USO7class
8 клас – bit.ly/USO8class
9 клас – bit.ly/USO9class
10 клас – bit.ly/USO10class
11 клас – bit.ly/USO11class
Більше тут: bit.ly/2Ye8eKC
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