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Всеукраїнська школа онлайн починає транслювати уроки для всіх класів

Заняття для початкових класів транслюватимуть у вівторок і четвер
Міністерство освіти і науки України у своєму проекті "Всеукраїнська школа онлайн" до трансляції додала уроки для учнів 1 - 4 класів та опубліковано чіткий розклад, за яким займатимуться діти початкової школи впродовж наступних 5 тижнів. Також тут наявний розклад з темами, що вивчатимуться цього тижня для всіх класів.
Всеукраїнська школа онлайн починає транслювати уроки для всіх класів Міністерство освіти і науки України

На своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook Міністерство освіти і науки України опублікувало детальний розклад Всеукраїнської школи онлайн :

enlightened о 9 годині на YouTube МОН для всіх учнів 1-4 класів (www.youtube.com/c/MONUKRAINE)

enlightened о 10 одині для всіх учнів 5-11 класів

Якщо трохи запізнитесь - не біда, на YouTube МОН усі уроки зберігаються і їх можна подивитися трохи пізніше.

Для вашої зручності ми також створили окремі списки відтворення. Тепер, зокрема, і для початкових класів:

1 клас – bit.ly/USO1class

2 клас – bit.ly/USO2class

3 клас – bit.ly/USO3class

4 клас – bit.ly/USO4class

5 клас – bit.ly/USO5class

6 клас –bit.ly/USO6class

7 клас – bit.ly/USO7class

8 клас – bit.ly/USO8class

9 клас – bit.ly/USO9class

10 клас – bit.ly/USO10class

11 клас – bit.ly/USO11class

Більше тут: bit.ly/2Ye8eKC

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29 04 2020 15:50
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