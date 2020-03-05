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Як спілкуватися із диспечером екстреної медичної допомоги

Правила виклику екстреної медичної допомоги
У зв’язку із пандемією COVID-19 збільшилося навантаження на систему екстреної медичної допомоги. Крім викликів, пов’язаних із COVID-19, щодня надходять повідомлення про інші невідкладні ситуації.
Як спілкуватися із диспечером екстреної медичної допомоги facebook.com/phc.org.ua

enlightened У разі підозри на COVID-19 необхідно повідомити про симптоми, інформацію щодо подорожей та можливих контактів із хворим на нову коронавірусну інфекцію.

Це потрібно для того, щоб лікарі, які прибудуть на виклик, мали засоби індивідуального захисту та можливість допомогти.

Усі запитання щодо стану здоров’я, які не потребують невідкладної медичної допомоги, можна поговорити із своїм сімейним лікарем.

Джерело : Центр громадського здоров'я України

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03 05 2020 14:30
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