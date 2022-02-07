CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру "Амстор".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
100 тисяч матеріальної допомоги: сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять горошову компенсацію
Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих
Фото: Слово і Діло
Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.
"Збільшуємо вдвічі допомогу сім'ям загиблих в ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", - написав він у Facebook.
Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих.
"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих", - додав мер.
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