Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

100 тисяч матеріальної допомоги: сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять горошову компенсацію

Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих
Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру "Амстор".
100 тисяч матеріальної допомоги: сім Фото: Слово і Діло

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Збільшуємо вдвічі допомогу сім'ям загиблих в ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", - написав він у Facebook.

Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих", - додав мер.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2022 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.