100 тисяч матеріальної допомоги: сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять горошову компенсацію

Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру "Амстор".

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Збільшуємо вдвічі допомогу сім'ям загиблих в ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", - написав він у Facebook.

Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих", - додав мер.