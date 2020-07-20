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29% жителів ЄС торік не змогли дозволити собі тижневу відпустку далеко від дому

Через карантин і закриття кордонів по всьому світу в 2020 році ця тенденція до зниження, імовірно, цьогоріч зупиниться, вважають в Євростаті
У порівнянні з 2010 роком відсоток людей, які не могли дозволити собі відпустку протягом одного тижня поза домом, знизився у всіх державах-членах, за винятком Італії та Греції.
29% жителів ЄС торік не змогли дозволити собі тижневу відпустку далеко від дому Фото: facildedigerir.com

У 2019 році 29% жителів країн-членів ЄС у віці 16 років і старші не змогли дозволити собі оплатити щорічну тижневу відпустку поза домом.

Такі дані у понеділок оприлюднив Євростат, повідомляє "Європейська правда".

Ця частка поступово зменшувалася з 2010 року, коли 39% європейців не могли дозволити собі провести тиждень відпустки далеко від дому. Однак через карантин і закриття кордонів по всьому світу в 2020 році ця тенденція до зниження, імовірно, цьогоріч зупиниться, вважають в Євростаті.

Серед держав-членів ЄС Румунія зафіксувала найбільшу частку людей у такій ситуації (54%). 

Жителі Греції зайняли друге місце (49%), далі йдуть Хорватія (48%), Кіпр (45%) та Італія (44%).

Натомість тільки 10% людей в Швеції не змогли дозволити собі тижневу щорічну відпустку. Далі слідують Данія і Люксембург (по  11%), Фінляндія (12%), Німеччина та Австрія (по 13%).

У порівнянні з 2010 роком відсоток людей, які не могли дозволити собі відпустку протягом одного тижня поза домом, знизився у всіх державах-членах, за винятком Італії та Греції. У цих двох країнах частка зросла на 4 і 3 процентних пункти відповідно. 

Нагадаємо, що до списку країн "зеленої зони" додалися ще 9 країн

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20 07 2020 13:43
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