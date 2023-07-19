Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина планують просити Європейський Союз продовжити заборону на імпорт українського зерна з вересня.

Про це пише Reuters.

"Ми їдемо до Варшави, щоб зміцнити співпрацю п'яти країн і підписати декларацію або угоду, в якій попросимо ЄС продовжити заборону після 15 вересня", – заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Як зазначає видання, держави побоюються, що припинення "зернової угоди" росією може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення "вузьких місць" у цих країнах.

Надь заявив, що п'ять країн проситимуть залишити заборону на імпорт чотирьох українських продуктів: пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику – поки що без змін, а транзитні поставки продовжуватимуться.

За його словами, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина теж обговорюватимуть варіант, коли вони можуть індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених.

"Очевидно, що Україна, враховуючи її величезний розмір, все, що вона виробляє та експортує до Європи, збурює ринок. Така ж ситуація з курячим м'ясом, яйцями, медом. Ми прагнемо зберегти заборону на ці чотири продукти, і, ймовірно, буде домовленість про те, що країни в індивідуальному порядку можуть просити ЄС ввести заборону на додаткову продукцію... Ось про що ми будемо говорити", – підсумував угорський міністр.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що країна готова поліпшити транзит через Польщу, але Євросоюз повинен допомогти з інфраструктурою.