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72% українців підтримують проведення виборів після закінчення війни – результати опитування

02 серпня 2024, 13:35
72% українців підтримують проведення виборів після закінчення війни – результати опитування
Фото: EPA/UPG
Також в учасників опитування запитали про їхнє ставлення до політичних партій.
72% опитаних громадян України підтримують проведення виборів після закінчення війни, розв'язаної проти України росією.
 
Про це свідчать результати загальнонаціонального телефонного опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології.
 
Зокрема, респонденти відповіли, коли влада має провести вибори.
 
72% опитаних вважають, що після закінчення війни, а 24% - до закінчення війни. Ще 4% не змогли відповісти.
 
Також в учасників опитування запитали про їхнє ставлення до політичних партій.
 
Найкраще респонденти ставляться до партії, яку очолюватиме політичний діяч і волонтер Сергій Притула. 28% опитаних ставляться дуже позитивно до такої партії, 34% - нейтрально і 28% - дуже негативно.
 
На другому місці йде партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка. 23% опитаних ставляться до неї дуже позитивно, 28% - нейтрально і 47% - дуже негативно.
 
На третьому місці партія УДАР київського міського голови Віталія Кличка. 18% - ставляться дуже позитивно, 43% - нейтрально і 34% - дуже негативно.
 
Схожі показники має партія "Розумна політика" колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова. 18% - ставляться дуже позитивно, 41% - нейтрально і 27% - дуже негативно.
 
Після них йдуть партії "Голос" і "Слуга народу".
 
Найгірше респонденти ставляться до партії "Опозиційна платформа - За Життя". Зокрема, 71% - дуже негативно.
 
Опитування було проведене 8-25 травня 2024 року. Методом регулярного телефонного опитування було опитано 2,508 респондентів. Тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, окуповані райони Донецької та Луганської областей) були виключені з вибірки. Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані (якщо вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання).
 
Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2.2%.

 

опитуваннявійна в УкраїніВибори в Україніросія окупанти

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