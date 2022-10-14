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90% звільнених з полону страждають на анорексію, їх не годували - Офіс омбудсмена

Очільник Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Роман Романюк, що переважна більшість полонених, які повернулися, мають шалену втрату ваги, з них просто знущалися і били
90% звільнених з полону страждають на анорексію, їх не годували - Офіс омбудсмена Фото: Україна повернула з полону 215 військових (t.me/SBUkr)
Українці в російському полоні зазнають знущань, а 90% тих, хто повернувся завдяки обміну, мають дуже істотну втрату ваги.
 

Про це в інтерв’ю "Волинській службі новин" сказав очільник Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Роман Романюк.

"90% усіх полонених, які повернулися, мають шалену втрату ваги, з них просто знущалися, били. Можна багато жахливих речей говорити, але елементарно – їх не годували, чи годували водою. Це жах. 90% усіх військовополонених страждають на анорексію – це ненормально і є порушенням усіх прав", - розповів Романюк.

За його словами, Офіс омбудсмена активно залучений і включений в переговорні процеси щодо обміну полоненими, вони відбуваються за підтримки та сприяння Дмитра Лубінця.

Романюк констатував, що переговори щодо обміну йдуть дуже складно.

"Був період - майже більша половина літа, - коли не було жодних обмінів, тому що та сторона категорично відмовляється від будь-яких обмінів і процесів. Саме завдяки, скажу відверто, великому старанню особисто президента Зеленського цей обмін 215 осіб відбувся", - розповів він.

Керівник Секретаріату омбудсмена також зазначив, що у зв’язку з контрнаступом ЗСУ  обмінний фонд збільшився на тисячі осіб.

"Збройні сили вели активні наступальні операції: Ізюм, Лиман, Балаклія. Зрозуміло, що велику кількість знищили, але теж багато захопили в полон. росіяни здаються, бродячи по полях три-п’ять діб і не розуміючи, хто вони і що вони", - заявив Романюк, наголосивши, що не має права називати кількість узятих у полон росіян.

Раніше iPress повідомляв, що в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азову".

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14 10 2022 09:40
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