9 країн ЄС виступили проти реформи енергоринку на тлі стрибка цін на енергоносії

Нам потрібен добре інтегрований енергетичний ринок ЄС, який функціонує на основі ринкових механізмів та хороших взаємозв'язків як частина рішення для посилення стійкості до цінових потрясінь

Дев'ять країн Європейського Союзу, в тому числі Німеччина, об'єднали зусилля, щоб заявити, що не підтримають реформу ринку електроенергії перед екстреною нарадою міністрів енергетики блоку у вівторок у Люксембурзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.

Лідери ЄС визнали енергетичну кризу, яка впливає на рахунки споживачів і бізнес, але створити спільну відповідь у 27 країнах-членах для подолання її впливу виявляється проблематично.

Оскільки очікується, що подорожчання енергоносіїв триватиме щонайменше до весни, країни-члени погодилися минулого тижня про те, що для подолання короткострокових наслідків має бути вжита низка заходів, запропонованих Єврокомісією, включаючи відстрочки платежів за рахунки та скорочення податків,.

Але виник розрив між країнами, які закликають до ґрунтовної реформи енергетичного ринку блоку, серед яких Франція та Іспанія, і тими, хто вважає, що криза є лише тимчасовою і не потребує радикальних змін на ринку.

"Оскільки стрибки цін викликають глобальні рушії, ми повинні бути дуже обережними, перш ніж втручатися у дизайн внутрішніх енергетичних ринків", - йдеться у декларації дев'яти країн, опублікованій у понеділок.

Люксембург, Австрія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія та Нідерланди заявили, що прозорі та конкурентні ринки є гарантією конкурентоспроможних цін для кінцевих споживачів.

"Нам потрібен добре інтегрований енергетичний ринок ЄС, який функціонує на основі ринкових механізмів та хороших взаємозв'язків як частина рішення для посилення стійкості до цінових потрясінь",-сказали вони.

Основною причиною різкого зростання цін є збільшення світового попиту на енергію, зокрема на газ. За словами чиновників ЄС, з початку року ціни на газ зросли більш ніж на 170%.

Серед пропозицій Іспанії - ідея створення спільної програми закупівель запасів газу. В даний час ЄС сильно залежить від імпортного газу, переважно з Росії.