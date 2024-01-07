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ТЕХНОЛОГІЇ

Адміністрація Байдена оголошує про виділення $162 мільйонів на розширення заводів по виробництву комп'ютерних чипів

07 січня 2024, 21:01
Адміністрація Байдена оголошує про виділення $162 мільйонів на розширення заводів по виробництву комп'ютерних чипів
джерело espreso.tv
У Білому домі зазначили, що фінансування заводів дозволить зменшити залежність США від глобальних ланцюгів постачання.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення $162 мільйонів на підтримку вітчизняного виробництва комп'ютерних чипів. Це друге оголошення про фінансування, пов'язане із Законом про CHIPS та науку від 2022 року.

Про це повідомляє NBC News.

Міністерство торгівлі повідомило, що $90 мільйонів буде використано для модернізації заводу в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, а інші $72 мільйонів — на розширення заводу, розташованого в Грешемі, штат Орегон. У Білому домі зазначили, що фінансування дозвоолить Microchip Technology Inc, яка базується в Чандлері, штат Арізона, потроїти внутрішнє виробництво та зменшити залежність від іноземних заводів.

Більша частина інвестицій піде на виробництво мікроконтролерів, які використовуються військовими, а також у автомобілях, побутовій техніці та медичному обладнанні.

Представники уряду заявили, що інвестиції можуть створити 700 робочих місць у будівництві та промисловості протягом наступних десяти років.

"Напівпровідники є ключовим компонентом багатьох товарів, які є життєво важливими для нашої економіки", — зазначила директор Національної економічної ради Білого дому Лаель Брейнард.

У серпні 2022 року президент США Джо Байден підписав двопартійний Закон про CHIPS і науку, що надає понад $52 мільярди на розробку та виробництво напівпровідників у США. У грудні Міністерство торгівлі оголосило про перші гранти, надавши $35 мільйонів компанії BAE Systems, яка використовуватиме ці кошти для розширення свого заводу в Нью-Гемпширі, що виготовляє чипи для військових літаків, зокрема F-15 і F-35.

СШАчіпи

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