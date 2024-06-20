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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена сумнівається у можливості угоди між Ізраїлем і Хамасом щодо припинення вогню в Газі

20 червня 2024, 12:13
Адміністрація Байдена сумнівається у можливості угоди між Ізраїлем і Хамасом щодо припинення вогню в Газі
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут.

Чотири американські чиновники, знайомі із ходом переговорів повідомили, що представники адміністрації Байдена все більше сумніваються, що Ізраїль і Хамас досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в межах нинішніх домовленостей.

Передбачається, що угода, якщо вона буде досягнута, розгортатиметься у три етапи. На першому етапі бойові дії призупиняються на шість тижнів, що дозволить вивести ізраїльські війська з населених районів Гази, звільнити заручників і палестинських в'язнів. На другому етапі Ізраїль і Хамас повинні спробувати домовитися про припинення всіх бойових дій і звільнення заручників, що залишилися. Відновлення Гази відбуватиметься на третьому етапі.

Про це повідомляє Politico.

Ізраїль і Хамас в цілому згодні з умовами, передбаченими першим етапом, але вони розходяться в думках щодо того, як офіційно завершити війну, кажуть два чиновники. Попри початковий оптимізм щодо угоди, чиновники тепер вважають, що ці розбіжності можуть поставити під сумнів всю угоду.

Другий етап є "каменем спотикання" для Ізраїлю та Хамас. Хамас хоче, щоб Ізраїль погодився на повне виведення військ з Гази. Але ізраїльські офіційні особи заявили, що не погодяться на повне виведення військ з анклаву доти, доки їхні сили повністю не ліквідують Хамас — мета, на досягнення якої можуть піти місяці, якщо не роки.

Хамас не підпише жодної частини угоди — навіть початкового припинення вогню — доки Ізраїль не погодиться на його вимоги. По суті, Хамас висунув ультиматум "все або нічого", який Ізраїль навряд чи прийме. Жодна зі сторін не демонструє ознак готовності до компромісу, що викликає занепокоєння чиновників Байдена, що бойові дії триватимуть ще кілька місяців.

Американські чиновники вважають, що навіть якщо Хамас та Ізраїль досягнуть початкової короткострокової угоди про припинення вогню, існує велика ймовірність того, що вона буде порушена. Угоди про припинення вогню в Газі вже мали досвід провалу.

СШАХАМАСІзраїльСектор Гази

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