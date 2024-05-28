Адміністрація Байдена закликає союзників не протистояти Ірану щодо ядерної програми – WSJ

США виступають проти спроб Великої Британії та Франції засудити Іран на раді держав-членів МАГАТЕ.

На думку дипломатів, адміністрація Байдена чинить тиск на європейських союзників, щоб вони відмовилися від планів докоряти Ірану через його ядерну програму. США прагнуть не допустити ескалації напруженості у відносинах із Тегераном до президентських виборів у США в листопаді.

А саме США виступають проти спроби Великої Британії та Франції винести Ірану осуд на засіданні ради держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на початку червня. Розбіжності виникають на тлі зростаючої стурбованості західних чиновників ядерною діяльністю Ірану. Згідно з даними МАГАТЕ, в Ірану достатньо високозбагаченого матеріалу, що розщеплюється, для створення трьох одиниць ядерної зброї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Деякі американські чиновники кажуть, що вони побоюються, що Іран може стати більш нестабільним, оскільки країна рухається до виборів нового лідера після загибелі президента Ебрагіма Раїсі. Адміністрація Байдена вже давно заявляє, що прагне знайти дипломатичне рішення щодо ядерної програми Ірану.

Європейські дипломати попереджають, що невжиття заходів підірве авторитет МАГАТЕ, яке стежить за нерозповсюдженням ядерної зброї. Вони підтверджують, що це також послаблює довіру до західного тиску на Іран. І вони розчаровані тим, що, на їхню думку, США намагаються підірвати їхній підхід.

Рада МАГАТЕ востаннє ухвалювала резолюцію із звинуваченнями на адресу Ірану в листопаді 2022 року. Відтоді американські та європейські офіційні особи у Відні неодноразово попереджали, що вживатимуть заходів, якщо Тегеран не зупинить своїх ядерних досягнень і не активізує співпрацю з агентством.

"В основі суперечки лежить стурбованість деяких європейських країн, зокрема Франції та Великої Британії, тим, що у Вашингтона немає стратегії боротьби з ядерними досягненнями Ірану", — зазначає газета.

Європейські дипломати заявляють, що адміністрація Байдена, схоже, не бажає ані продовжувати серйозні дипломатичні зусилля з Іраном, ані вдаватися до каральних дій проти ядерних порушень Тегерана. Адміністрація Байдена визначила відновлення ядерної угоди як головну зовнішньополітичну мету, коли прийшла до влади. Але переговори провалилися в серпні 2022 року, коли Іран посилив свої вимоги. Відтоді американські чиновники намагаються стримувати напруженість у відносинах з Іраном.

"Вашингтон має власну стратегію посилення тиску на Іран у зв'язку з його ядерною діяльністю, яка включає звернення до МАГАТЕ з проханням підготувати доповідь з викладенням усього, що йому відомо про відмову Ірану від співпраці", — пише The Wall Street Journal.

Хоча доповідь не матиме автоматичних наслідків, аналогічна спроба 2011 року привернула увагу міжнародної громадськості до нарощування ядерного потенціалу Тегерана, створивши імпульс для запровадження міжнародних санкцій проти Ірану.

Крім накопичення високозбагаченого урану, іранські офіційні особи стверджують, що Тегеран освоїв процес створення ядерної зброї. І він може скасувати заборону верховного лідера аятоли Алі Хаменеї на зброю масового ураження. Тегеран почав розширювати свою ядерну програму після того, як США вийшли з ядерної угоди.

Нагадаємо, що радник верховного лідера Ірану Камаль Харразі повідомив, що Іран змінить свою ядерну доктрину, якщо Ізраїль загрожуватиме його існуванню. Тегеран наразі заперечує плани отримати ядерну зброю, але при цьому прискорює збагачення урану.