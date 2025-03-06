Адміністрація Трампа розглядає кримінальні справи проти співробітників USAID за нецільове використання допомоги

У записці від 10 лютого зазначали, що через масові скорочення і примусові відпустки співробітників та підрядників USAID і замороження грошей тепер є проблеми і з контролем за використанням коштів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа допускає кримінальні справи проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або одержувачів грантів. Їх можуть підозрювати у нецільовому використанні допомоги.

Про це повідомляє The Hill.

За словами джерел видання, виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Пітер Марокко повідомив американським законодавцям на закритому брифінгу, що він і його співробітники розглядають можливість передачі кримінальних справ до Міністерства юстиції.

Один з присутніх на брифінгу зазначив, що залишається невідомим, чи виконає команда Трампа погрозу. Але це розцінили як важливий сигнал, який пролунав на зустрічі з членами комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу.

У внутрішній записці за січень від Офісу генінспектора USAID йшлося про опір деяких отримувачів грантів у наданні інформації, яку вважають важливою у нагляді за використанням коштів. Там звернули увагу на 8 млрд доларів, що надавалися передусім через агентства ООН і банки з багатостороннього розвитку.

У записці від 10 лютого зазначали, що через масові скорочення і примусові відпустки співробітників та підрядників USAID і замороження грошей тепер є проблеми і з контролем за використанням коштів.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що припиняють понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 млрд доларів.