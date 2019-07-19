Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Адвокат Вишинського про медаль за звільнення Криму: Про неї оголосили раніше ніж знайшли

"Я був безпосередньо з Кирилом під час обшуку і можу відверто сказати, для мене відверта була річ, коли пішли пресконференції окремих осіб, які вже тоді почали кричати, мол "затриманий...", хоча він тоді ще не був затриманий. З іншого боку, коли людину приводять вже в кайданках до себе в квартиру для проведення обшуку - то вже затриманий"
Адвокат головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, Андрій Доманський стверджує, що правоохоронці раніше оголосили про медаль "за звільнення Криму", ніж знайшли її у помешканні підозрюваного.
Адвокат Вишинського про медаль за звільнення Криму: Про неї оголосили раніше ніж знайшли Фото: afp.com

"Я був безпосередньо з Кирилом під час обшуку і можу відверто сказати, для мене відверта була річ, коли пішли пресконференції окремих осіб, які вже тоді почали кричати, мол "затриманий...", хоча він тоді ще не був затриманий. З іншого боку, коли людину приводять вже в кайданках до себе в квартиру для проведення обшуку - то вже затриманий. Тож вже затриманий, вже підозрюваний, вже обвинувачений  і в нього знайшли те, чого при нас іще не знайшли", - наголосив Доманський, повідомляє "Громадське".

Водночас, на уточнююче питання, чи він вважає, що її підкинули адвокат відповів, що ставитиме "питання, які буде доводити в суді".

Нагадаємо, що головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, залишили під вартою до 19 вересня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2019 22:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.