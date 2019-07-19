Адвокат Вишинського про медаль за звільнення Криму: Про неї оголосили раніше ніж знайшли
"Я був безпосередньо з Кирилом під час обшуку і можу відверто сказати, для мене відверта була річ, коли пішли пресконференції окремих осіб, які вже тоді почали кричати, мол "затриманий...", хоча він тоді ще не був затриманий. З іншого боку, коли людину приводять вже в кайданках до себе в квартиру для проведення обшуку - то вже затриманий. Тож вже затриманий, вже підозрюваний, вже обвинувачений і в нього знайшли те, чого при нас іще не знайшли", - наголосив Доманський, повідомляє "Громадське".
Водночас, на уточнююче питання, чи він вважає, що її підкинули адвокат відповів, що ставитиме "питання, які буде доводити в суді".
Нагадаємо, що головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, залишили під вартою до 19 вересня.
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