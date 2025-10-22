Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі контрабандистів із білорусі
Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі, які летіли зі сторони білорусі.
Про це повідомляє Reuters.
"Усі операції з літаками були перервані через використання метеозондів для контрабанди цигарок з білорусії", - йдеться у заяві Національного центру управління у кризових ситуаціях Литви.
Вечері та вночі було перенаправлено вісім рейсів, у тому числі до литовського аеропорту Каунас і до Варшави, повідомив оператор вільнюського аеропорту в розмові з агентством. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з білорусією.
"Рішення буде переглянуто після поновлення роботи аеропорту", – повідомили журналістам у NCMC.
Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.