Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі контрабандистів із білорусі

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі, які летіли зі сторони білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

"Усі операції з літаками були перервані через використання метеозондів для контрабанди цигарок з білорусії", - йдеться у заяві Національного центру управління у кризових ситуаціях Литви.

Вечері та вночі було перенаправлено вісім рейсів, у тому числі до литовського аеропорту Каунас і до Варшави, повідомив оператор вільнюського аеропорту в розмові з агентством. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з білорусією.

"Рішення буде переглянуто після поновлення роботи аеропорту", ​​– повідомили журналістам у NCMC.

Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.