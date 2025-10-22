Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі контрабандистів із білорусі

22 жовтня 2025, 10:17
Фото: news.mail.ru
Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів.

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі, які летіли зі сторони білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

"Усі операції з літаками були перервані через використання метеозондів для контрабанди цигарок з білорусії", - йдеться у заяві Національного центру управління у кризових ситуаціях Литви.

Вечері та вночі було перенаправлено вісім рейсів, у тому числі до литовського аеропорту Каунас і до Варшави, повідомив оператор вільнюського аеропорту в розмові з агентством. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з білорусією.

"Рішення буде переглянуто після поновлення роботи аеропорту", ​​– повідомили журналістам у NCMC.

Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.

