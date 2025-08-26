Аллен відповів на критику МЗС України щодо його участі в російському кінофестивалі

Американський режисер Вуді Аллен відповів на заяву Міністерства закордонних справ України щодо його участі у так званому Московському міжнародному тижні кіно.

Напередодні Аллен виступив перед глядачами у росії через відеозв'язок.

Аллен у розмові із журналістами відкинув звинувачення у свій бік. Він повідомив, нібито вважає президента рф путіна "повністю неправим", а розв'язану ним війну – жахливою. Водночас Аллен озвучив свою позицію, у якій відокремив політику від творчості, наголосивши, що "не вважає припинення художнього діалогу хорошим способом допомогти".

Згідно з повідомленням російського пропагандистського видання "РИА Новости", Аллен заявив, що не планує знімати фільм у росії. Водночас він зазначив, що "не проти приїхати в росію", і пригадав, що "був у москві й Санкт-Петербурзі й добре провів там час". Також під час сесії з російським кінорежисером, пропагандистом Федором Бондарчуком він сказав, що "захоплюється російським кіно".