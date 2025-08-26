Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аллен відповів на критику МЗС України щодо його участі в російському кінофестивалі

26 серпня 2025, 09:35
Аллен відповів на критику МЗС України щодо його участі в російському кінофестивалі
джерело instagram.com/woodyallenofficial
Напередодні Аллен виступив перед глядачами у росії через відеозв'язок.
Американський режисер Вуді Аллен відповів на заяву Міністерства закордонних справ України щодо його участі у так званому Московському міжнародному тижні кіно.
 
Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.
 
Напередодні Аллен виступив перед глядачами у росії через відеозв'язок.
 
Аллен у розмові із журналістами відкинув звинувачення у свій бік. Він повідомив, нібито вважає президента рф путіна "повністю неправим", а розв'язану ним війну – жахливою. Водночас Аллен озвучив свою позицію, у якій відокремив політику від творчості, наголосивши, що "не вважає припинення художнього діалогу хорошим способом допомогти".
 
Згідно з повідомленням російського пропагандистського видання "РИА Новости", Аллен заявив, що не планує знімати фільм у росії. Водночас він зазначив, що "не проти приїхати в росію", і пригадав, що "був у москві й Санкт-Петербурзі й добре провів там час". Також під час сесії з російським кінорежисером, пропагандистом Федором Бондарчуком він сказав, що "захоплюється російським кіно".
 

Нагадаємо, що українське МЗС назвало його вчинок ганьбою, наголосивши, що він "заплющує очі на звірства", які росіяни чинять в Україні вже понад 11 років.

Вуді Алленвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 23:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється