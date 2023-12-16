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ПОЛІТИКА

Американські чиновники їдуть до Європи, щоб обговорити обмеження цін на нафту в росії – Reuters

16 грудня 2023, 13:03
Американські чиновники їдуть до Європи, щоб обговорити обмеження цін на нафту в росії – Reuters
Захід намагається посилити контроль за дотриманням обмеження, оскільки РФ знаходить лазівки для обходу санкцій.

Двоє чиновників Міністерства фінансів США наступного тижня вирушать до Європи, щоб обговорити з урядовцями та лідерами приватного бізнесу забезпечення дотримання верхньої межі ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Помічник міністра фінансів США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, а також помічник міністра з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд відвідають Брюссель 18 грудня та Лондон 19-20 грудня.

"Вони обговорюватимуть весь спектр варіантів політики, пов'язаних з обмеженням ціни, включаючи нещодавні кроки, зроблені як США, так і ЄС та іншими членами коаліції", - повідомило джерело Reuters.

Поїздка відбудеться після того, як у четвер, 14 грудня, країни Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти росії, включаючи посилення вимог до компаній щодо дотримання встановленого G7 граничного рівня ціни на російську нафту.

Наприкінці грудня минулого року Захід встановив “стелю ціни” на нафту рф, яка транспортується морем, на рівні 60 доларів. Механізм забороняє західним компаніям надавати морські послуги, включаючи фінансування, страхування і транспортування нафти, проданої за ціною, вищою за верхню межу.

Обмеження змусило росію переорієнтувати продаж нафти на значно більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у тіньовий флот застарілих танкерів.

рф змогла частково уникнути впливу санкцій, оскільки ціна на нафту зросла цього року.

Міністерство фінансів США почало жорсткіше контролювати дотримання "стелі цін” у жовтні, запровадивши перші санкції проти власників танкерів, що перевозили російську нафту за ціною, вищою за верхній ліміт. Аналогічні заходи були вжиті в листопаді та грудні.

Раніше повідомлялось, що США ввели санкції проти компаній і суден, які незаконно продавали нафту рф.

ЄССШАсанкціїнафта рф

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