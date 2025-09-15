Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Американські офіцери відвідали спільні навчання росії та білорусі – Reuters

15 вересня 2025, 14:31
Фото: zn.ua
Присутність американців на полігоні в білорусі була представлена міністерством оборони країни як несподіванка.

У понеділок офіцери військової служби США спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі. Білоруський міністр оборони Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть розглянути "все, що їх цікавить".

Як повідомляє Reuters, присутність американців на полігоні в білорусі була представлена міністерством оборони країни як несподіванка. Так, Міністерство опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та тиснуть йому руку.

Зазначається, що присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Мінськом, близьким союзником москви, який дозволив їй використати свою територію для відправки десятків тисяч військових для вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

В виданні нагадали, що минулого тижня представник президента США Дональда Трампа Джон Коул перебував у Мінську і провів переговори з олександром лукашенком, який погодився звільнити з в'язниць 52 особи, включаючи журналістів та політичних опонентів. Натомість США послабили санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing.

Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США в білорусі, нормалізувати зв'язки та відновити економічні та торговельні відносини, сказав Коул .

"Трамп, який намагається домогтися припинення війни в Україні, налагоджує тісніші зв'язки з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з путіним. Минулого тижня Трамп надіслав лукашенку дружнього листа з власноручним підписом через Коула", - підкреслило Reuters.

