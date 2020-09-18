Американські вчені відновили фрагменти древніх месопотамських текстів - в цьому допомогла нейромережа
Про це повідомляють на сайті Національної академії наук США, передає "Громадське".
Вчені повідомили, що документальні джерела політичної, економічної та соціальної історії Стародавньої Месопотамії — це сотні тисяч глиняних табличок тексту, написаного клинописом. Більшість із них пошкоджені та мають прогалини у реченнях, відсутні частини якраз відновлюють експерти.
Месопотамський клинопис, що?
Це одна з перших відомих форм письма. Ймовірно, її винайшли у південній частині Месопотамії наприкінці четвертого тисячоліття до нашої ери й спочатку використовували для запису щоденного бухгалтерського обліку на глиняних дощечках.
З часом вони пошкоджуються, на них з’являються тріщини та плями, що ускладнює повне відтворення інформації вручну.
Фото: Національна академія наук США
Що прочитала нейромережа?
Вченим вдалося з'ясувати, що архівні тексти мали щонайменше три основні частини: розділ, що складався з одного або декількох формальних пунктів; список свідків, іноді супроводжувався їхніми печатками на табличці; письмовий підпис, який включав ім'я та походження писаря, місце та точну дату.
Адміністративні тексти, навпаки, представлені переважно у формі списку, де детально описували об'єкти та сторони. Використовували скорочені формули та конкретні ключові слова. Вони, як правило, датовані, але не мають підписів автора і практично не мають списків свідків.
Як їм це вдалося?
Вчені використали доступні оцифровані тексти для тренування вдосконалених алгоритмів машинного навчання, щоб реставрувати економічні та адміністративні документи Перської імперії (XI-IV ст. до н.е.).
Дослідники зібрали транслітеровані тексти сайту Achemenet та розробили метод, за яким нейронна мережа автоматично заповнює у них пропуски. В основі методу — модель, яка має назву 2-gram. Принцип її роботи полягає у передбаченні кожного слова на основі того, як часто воно з’являється у тексті перед попереднім.
Оскільки кількість оцифрованих текстів збільшуватиметься, штучний інтелект можна навчити відновлювати пошкоджені матеріали інших жанрів, як-от наукові чи літературні. Вчені наголосили, що дослідження — перший крок у реставрації втраченої стародавньої спадщини.
Нагадаємо, що європейське космічне агентство (ESA) анонсувало першу у своїй історії місію, мета якої — підготуватися для захисту Землі від астероїдів, які можуть загрожувати планеті.
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