Американські винищувачі злітали для перехоплення російських військових літаків поблизу Аляски
25 вересня 2025, 15:55
Американські винищувачі підіймали в повітря 24 вересня, щоб ідентифікувати та перехопити чотири російські військові літаки, що летіли поблизу Аляски.
Про це пише CBS News з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
За даними військових, два російські далекобійні стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35 летіли в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ), яка є міжнародним повітряним простором, що межує з суверенним повітряним простором США та Канади.
NORAD відправив літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135, для позитивної ідентифікації та перехоплення» російської авіації.
Як наголошує командування, російська військова діяльність у зоні ADIZ є звичайною справою і не вважається загрозою, але це був останній із серії польотів російських літаків, які багато хто розглядає як перевірку готовності США та союзників по НАТО.
російські літаки увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски приблизно через місяць після дуже схожого інциденту ,коли США також підняли винищувачі для перехоплення.