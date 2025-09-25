Американські винищувачі злітали для перехоплення російських військових літаків поблизу Аляски

NORAD відправив літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135

Американські винищувачі підіймали в повітря 24 вересня, щоб ідентифікувати та перехопити чотири російські військові літаки, що летіли поблизу Аляски.

Про це пише CBS News з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

За даними військових, два російські далекобійні стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35 летіли в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ), яка є міжнародним повітряним простором, що межує з суверенним повітряним простором США та Канади.

NORAD відправив літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135, для позитивної ідентифікації та перехоплення» російської авіації.