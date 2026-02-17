Антиукраїнська риторика стала центральною в кампанії Орбана – FT

Угорський уряд є найціннішим активом, який у росіян коли-небудь був у ЄС, кажуть аналітики, пояснюючи, чому москва хоче зберегти Орбана при владі.

За два місяці до парламентських виборів в Угорщині, які можуть позбавити влади проросійського прем’єр-міністра Віктора Орбана, уряд заявив, що понад десяток шкіл і державних установ отримали погрози про вибухи, нібито написані українською мовою.

Про це повідомляє Financial Times.

Проорбанівське видання Index.hu опублікувало уривок із листа: "Якщо ви не хочете померти, йдіть зараз. Бомби знаходяться в спеціальних контейнерах, пошукові собаки не можуть їх виявити, шукати їх марно".

Втім, вибухових пристроїв не знайшли. Експерти з контррозвідки вважають, що інцидент має ознаки операції “під фальшивим прапором”, покликаної розпалити антиукраїнські настрої та підвищити шанси Орбана на переобрання. Жодних доказів, що пов’язують листи з Україною, виявлено не було. Двоє директорів шкіл повідомили Financial Times, що листи були написані угорською, а не українською мовою.

Інцидент стався напередодні виборів 12 квітня, коли керівна партія "Фідес" стикається з найсерйознішим викликом за 16 років перебування при владі. Опозиційна партія "Тиса", заснована колишнім членом "Фідес" Петером Мадяром, за даними опитувань, випереджає правлячу силу приблизно на 10%.

Кампанія Орбана повторює тези кремля про те, що фінансування ЄС для України нібито продовжує війну, коштує мільярди угорським платникам податків і загрожує енергетичній безпеці континенту. Орбан зображує Мадяра як проукраїнського політика, який підтримує війну та "не може сказати "ні" ЄС".

Прем’єр послідовно виступає проти військової допомоги Україні та її прагнення вступити до ЄС, а також блокує частину санкцій проти москви, водночас підтримуючи імпорт дешевих російських енергоносіїв.

Серед прикладів дезінформації в угорських медіа — повідомлення про те, що Мадяр нібито вивіз з України до Лондона 16,7 млн доларів готівкою, а також матеріали про погрози етнічним угорцям на заході України.

Антиукраїнська риторика стала центральною в кампанії Орбана. Країну заполонили білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, створеним за допомогою штучного інтелекту, поруч із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. На плакатах — гасло: "Наше повідомлення Брюсселю: ми не будемо платити!".

Колишній директор оперативного відділу угорської контррозвідки Ференц Катрейн назвав поширення звинувачень про нібито "зміну режиму в Будапешті" прикладом прямого російського втручання.

Єврокомісія, за даними видання, намагається пом’якшити публічну критику на адресу Будапешта, щоб уникнути звинувачень у втручанні у вибори та не посилювати антибрюссельську риторику.

Деякі школи, що отримали листи, розташовані у Дебрецені — традиційному оплоті "Фідес". Проте там зростає невдоволення через інвестиції китайської акумуляторної промисловості та пов’язані з цим екологічні ризики.

Директорка однієї зі шкіл повідомила, що навчання відновили за півтори години після перевірки. За словами педагогів, паніки серед учнів не було.

Експерти з розвідки попереджають, що історія з листами може бути лише початком більш агресивних інформаційних операцій напередодні голосування.