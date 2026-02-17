Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Антиукраїнська риторика стала центральною в кампанії Орбана – FT

17 лютого 2026, 15:12
Антиукраїнська риторика стала центральною в кампанії Орбана – FT
Фото: Getty Images
Угорський уряд є найціннішим активом, який у росіян коли-небудь був у ЄС, кажуть аналітики, пояснюючи, чому москва хоче зберегти Орбана при владі.

За два місяці до парламентських виборів в Угорщині, які можуть позбавити влади проросійського прем’єр-міністра Віктора Орбана, уряд заявив, що понад десяток шкіл і державних установ отримали погрози про вибухи, нібито написані українською мовою.

Про це повідомляє Financial Times.

Проорбанівське видання Index.hu опублікувало уривок із листа: "Якщо ви не хочете померти, йдіть зараз. Бомби знаходяться в спеціальних контейнерах, пошукові собаки не можуть їх виявити, шукати їх марно".

Втім, вибухових пристроїв не знайшли. Експерти з контррозвідки вважають, що інцидент має ознаки операції “під фальшивим прапором”, покликаної розпалити антиукраїнські настрої та підвищити шанси Орбана на переобрання. Жодних доказів, що пов’язують листи з Україною, виявлено не було. Двоє директорів шкіл повідомили Financial Times, що листи були написані угорською, а не українською мовою.

Інцидент стався напередодні виборів 12 квітня, коли керівна партія "Фідес" стикається з найсерйознішим викликом за 16 років перебування при владі. Опозиційна партія "Тиса", заснована колишнім членом "Фідес" Петером Мадяром, за даними опитувань, випереджає правлячу силу приблизно на 10%.

Кампанія Орбана повторює тези кремля про те, що фінансування ЄС для України нібито продовжує війну, коштує мільярди угорським платникам податків і загрожує енергетичній безпеці континенту. Орбан зображує Мадяра як проукраїнського політика, який підтримує війну та "не може сказати "ні" ЄС".

Прем’єр послідовно виступає проти військової допомоги Україні та її прагнення вступити до ЄС, а також блокує частину санкцій проти москви, водночас підтримуючи імпорт дешевих російських енергоносіїв.

Серед прикладів дезінформації в угорських медіа — повідомлення про те, що Мадяр нібито вивіз з України до Лондона 16,7 млн доларів готівкою, а також матеріали про погрози етнічним угорцям на заході України.

Антиукраїнська риторика стала центральною в кампанії Орбана. Країну заполонили білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, створеним за допомогою штучного інтелекту, поруч із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. На плакатах — гасло: "Наше повідомлення Брюсселю: ми не будемо платити!".

Колишній директор оперативного відділу угорської контррозвідки Ференц Катрейн назвав поширення звинувачень про нібито "зміну режиму в Будапешті" прикладом прямого російського втручання.

Єврокомісія, за даними видання, намагається пом’якшити публічну критику на адресу Будапешта, щоб уникнути звинувачень у втручанні у вибори та не посилювати антибрюссельську риторику.

Деякі школи, що отримали листи, розташовані у Дебрецені — традиційному оплоті "Фідес". Проте там зростає невдоволення через інвестиції китайської акумуляторної промисловості та пов’язані з цим екологічні ризики.

Директорка однієї зі шкіл повідомила, що навчання відновили за півтори години після перевірки. За словами педагогів, паніки серед учнів не було.

Експерти з розвідки попереджають, що історія з листами може бути лише початком більш агресивних інформаційних операцій напередодні голосування.

вибориУгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюзросія окупанти

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється