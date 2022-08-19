НОВИНИВ Apple заявили про вразливості в системі безпеки iPhone, iPad та Mac. Завдяки їй хакери здатні отримати повний контроль над чужим пристроєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple попередила про недолік безпеки у iPhone, iPad та Mac, який надає повний контроль хакерам над пристроєм
Фото: diena.lv
Про це пише AP.
Як відзначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливості можуть дозволити хакерам видавати себе за власника пристрою та запускати будь-яке програмне забезпечення.
Як відзначають експерти, найбільш вразливими пристроями Apple є:
- iPhone6S і пізніші моделі;
- планшети iPad 5-го покоління і новіші;
- всі iPad Pro;
- iPad Air 2;
- комп'ютери Mac під керуванням MacOS Monterey;
- деякі моделі iPod.
Експерти також радять оновити операційну систему до останньої доступної версії, аби усунути цю вразливість.
Раніше повідомлялось, що на початку осені Apple презентує новий iPhone 14.
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