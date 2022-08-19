Apple попередила про недолік безпеки у iPhone, iPad та Mac, який надає повний контроль хакерам над пристроєм

В Apple заявили про вразливості в системі безпеки iPhone, iPad та Mac. Завдяки їй хакери здатні отримати повний контроль над чужим пристроєм.

Фото: diena.lv

Про це пише AP. Як відзначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливості можуть дозволити хакерам видавати себе за власника пристрою та запускати будь-яке програмне забезпечення. Як відзначають експерти, найбільш вразливими пристроями Apple є: iPhone6S і пізніші моделі;

планшети iPad 5-го покоління і новіші;

всі iPad Pro;

iPad Air 2;

комп'ютери Mac під керуванням MacOS Monterey;

деякі моделі iPod. Експерти також радять оновити операційну систему до останньої доступної версії, аби усунути цю вразливість. Раніше повідомлялось, що на початку осені Apple презентує новий iPhone 14.

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