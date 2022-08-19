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Apple попередила про недолік безпеки у iPhone, iPad та Mac, який надає повний контроль хакерам над пристроєм

В Apple заявили про вразливості в системі безпеки iPhone, iPad та Mac. Завдяки їй хакери здатні отримати повний контроль над чужим пристроєм.
Apple попередила про недолік безпеки у iPhone, iPad та Mac, який надає повний контроль хакерам над пристроєм Фото: diena.lv

Про це пише AP.

Як відзначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливості можуть дозволити хакерам видавати себе за власника пристрою та запускати будь-яке програмне забезпечення.

Як відзначають експерти, найбільш вразливими пристроями Apple є:

  • iPhone6S і пізніші моделі;
  • планшети iPad 5-го покоління і новіші;
  • всі iPad Pro;
  • iPad Air 2;
  • комп'ютери Mac під керуванням MacOS Monterey;
  • деякі моделі iPod.

Експерти також радять оновити операційну систему до останньої доступної версії, аби усунути цю вразливість.

Раніше повідомлялось, що на початку осені Apple презентує новий iPhone 14.

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19 08 2022 12:22
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