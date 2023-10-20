ATACMS повинні використовуватися виключно в межах України – Пентагон

Балістичні ракети ATACMS, які Україні передали США, мають використовуватися виключно у межах суверенної території України.

Про це представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив для Fox Business.

"Я не можу вдаватися до деталей щодо кількості ATACMS, які ми передали Україні. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми поставили, були підкріплені запевненнями, що вони будуть використовуватися в рамках суверенної України з метою повернути назад та захистити суверенну українську. територію", - сказав Патрік Райдер.

Він додав, що найближчим часом США продовжать консультації з Україною і партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії росії.

Цього тижня стало відомо, що США передали Україні близько 20 ракет ATACMS.