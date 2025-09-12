Атака дронів на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО — FT

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що інцидент показав критичну вразливість європейських систем ППО.

Масований виліт російських безпілотників у повітряний простір Польщі став першим випадком з початку повномасштабного вторгнення, коли НАТО безпосередньо протидіяло силам рф.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, винищувачі Альянсу піднялися на перехоплення та збили кілька апаратів, але більшість дронів виконали своє завдання — відволікання та виснаження систем протиповітряної оборони.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що інцидент показав критичну вразливість європейських систем ППО:

"москва мала б звернути увагу на те, що ми досі не навчилися з того, з чим Україна стикається роками. Ми абсолютно не готові до цього... а тепер вони біля наших дверей".

Ходжес наголосив, що Європі потрібна багаторівнева інтегрована система протиповітряної оборони, яка дозволить ефективно реагувати на масовані атаки, а не витрачати сучасні винищувачі на дешеві дрони-приманки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що з 19 дронів, які вторглися в польський повітряний простір, було знищено лише чотири — ті, що становили безпосередню загрозу. Решта, за даними військових, були іранськими "Шахедами" без боєголовок, які росія використовує як приманки.

У НАТО визнали, що східний фланг Альянсу залишається вразливим. Генсек Марк Рютте заявив про «успішну реакцію НАТО», але водночас підкреслив потребу у додаткових інвестиціях у системи ППО.

Польська влада повідомила, що частина дронів була запущена з території Білорусі, яка готується до масштабних навчань біля кордону з Польщею та Литвою. Німеччина одразу підвищила рівень тривоги й задіяла комплекси Patriot, розташовані поблизу Жешува.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив:

"Це нас вчить, що ми постійно перебуваємо під загрозою провокацій з боку російських збройних сил".