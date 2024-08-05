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Атака може початися у найближчу добу: Блінкен зробив тривожну заяву щодо війни на Близькому Сході

05 серпня 2024, 10:05
Атака може початися у найближчу добу: Блінкен зробив тривожну заяву щодо війни на Близькому Сході
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої відплати.

Іран та "Хезболла" можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє Axios.

Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн "Групи семи" (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої відплати.
 
За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.
 
Блінкен також підкреслив, що США переконані у помсті Ірану та "Хезболли". Однак він не уточнив, якої форми набуде відплата.
 
"Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин. Тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю", – зазначив Блінкен.
 
Він звернувся до міністрів закордонних справ країн G7 з проханням чинити дипломатичний тиск на Іран, "Хезболлу"та Ізраїль для збереження максимальної стриманості.
 
Одне з джерел, що брало участь у телефонній розмові, повідомило, що Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Секторі Гази та угоди про припинення вогню.
 
Він зазначив, що до вбивства в Тегерані, Білий дім був "близький до прориву" та що "зараз угода потрібна більше, ніж будь-коли".

 

війна в Україніросія окупантиЕнтоні БлінкенІзраїль

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