Атаки дронів путіна по Києву доводять, що він ніколи не зупиниться – The Telegraph

08 вересня 2025, 09:29
Атаки дронів путіна по Києву доводять, що він ніколи не зупиниться – The Telegraph
Останній авіаналіт був не лише наймасованішим від початку війни, а й сьомим від червня випадком застосування понад 400 дронів одночасно.

Найбільша від початку вторгнення російська ракетно-дронова атака по Україні свідчить про небажання російського диктатора владіміра путіна завершувати війну, а натомість демонструє його готовність до подальшої ескалації.

Про це пише The Telegraph.

Видання, зокрема, акцентувало увагу на тому, що під час останнього обстрілу була пошкоджена будівля уряду. Як ідеться у статті, причиною ураження могли бути уламки перехопленого безпілотника. Інше можливе пояснення - дрон міг відхилитися від курсу через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На думку деяких аналітиків, для росії зараз нелогічно бити по будівлі уряду, адже президент США може засумніватися у тому, що російський диктатор владімір путін справді хоче завершити війну.

Видання нагадало, що після подібного удару по польському консульству в Києві президент США ухвалив рішення про постачання Україні зенітних ракет, оскільки побоювався подальшої ескалації.

У матеріалі зауважується, що актуальним залишається й питання, чи справді росія, вдаривши по приміщенню Кабміну, хоче допустити удари українських дронів у відповідь по своїх урядових будівлях. Адже не виключено, що Україна може відповісти симетрично, якщо її політичне і військове керівництво вважатиме атаку навмисною.

На думку інших оглядачів, обстріл приміщення українського уряду - це "зважений і продуманий елемент" стратегії путіна.

"Не думаю, що це випадковість. Це радше сигнал, що росія має перевагу і може продовжувати ескалацію", - сказав колишній британський військовий аташе у москві та Києві Джон Форман.

За його словами, війська путіна часто підіймаються та спускаються "ескалаційними сходами", і це є свого роду елементом стратегії стримування, щоб зменшити українські удари у відповідь і послабити рішучість Заходу, а також продемонструвати військову перевагу москви.

Але, зауважує видання, ескалацією слід вважати не лише удар по урядовій будівлі. Останній авіаналіт був не лише наймасованішим від початку війни, а й сьомим від червня випадком застосування понад 400 дронів одночасно. Ця тактика дедалі масштабніших хвиль атак виснажує й без того обмежені запаси українських перехоплювачів ППО.

Крім того, наголоється статті, москва також почала бити по енергетичній інфраструктурі, намагаючись паралізувати електромережу у холодний сезон.

"Такий підхід збігається з нещодавньою промовою путіна, у якій він відкинув легітимність Зеленського та заявив про неможливість укласти мирну угоду з нинішнім українським урядом", - припускає видання.

В Україні сподіваються, що ця заява путіна, а також його удари по українських містах допоможуть переконати президента США Дональда Трампа, що саме російський диктатор є головною перепоною його мирним ініціативам.

